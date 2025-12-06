美國建築界泰斗Frank Gehry辭世享年96歲　名作遍及全球包括香港

美國建築史上最具代表性的傳奇建築師Frank Gehry於12月5日在他位於加州的家中辭世，享年96歲，他的幕僚長證實Gehry因呼吸系統疾病離世。Gehry被譽為美國建築史上久負盛名的建築師，作品呈現後現代主義及解構主義，並且遍及全球各地。位於香港島東半山司徒拔道的傲璇（Opus Hong Kong）就出自他手，也是Gehry在亞洲首個親自操刀的豪宅。



2016年10月11日，香港，圖為由美國知名建築師Frank Gehry設計的建築物傲璇。（SCMP via Getty）

《紐約時報》報道，Gehry執業以來創作出不少極具個人風格的特色建築，其中為人所著稱的作品包括位於西班牙的Guggenheim Museum Bilbao美術館，坐落於美國洛杉磯的華特・迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert），他也因設計的這座音樂廳在1989年獲頒有建築界諾貝爾獎之稱的「普利茲克獎」。

Gehry於1929年生於加拿大安大略省多倫多的一個勞工家庭，自小便對創作建築感興趣，還在外祖父的五金店中做兼職工作，後在1947年移居美國加州。Gehry初到美國時並非從事建築設計行業，他曾在美國軍隊服役，並有在洛杉磯就讀，經人介紹後師從美國後現代主義建築師Raphael Soriano，最終於1954年從南加州大學（USC）的建築學院畢業。

Gehry在獲得普利茲克獎之前小有名氣，還在1962年開設自己的建築設計辦公室，為市場上主流開發商提供設計服務。直到1978年，Gehry憑藉完成位於加州Santa Monica的一棟房屋而引起外界關注，這間由他用膠合板、經加工後帶有波紋形狀的金屬等材料翻新的木屋，因造型極具衝擊力，並似乎呈現60年代來美國社會中家庭的政治與世代的鴻溝，確立Gehry在建築界的地位。

在Gehry職業生涯中因出色作品獲得無數獎項和榮譽，他也曾榮獲美國國家藝術獎章和總統自由勳章。

2016年11月22日，美國華盛頓特區，圖為Gehry獲時任美國總統奧巴馬頒授總統自由勳章。（Getty）

此外，美國麻省理工學院操刀的史塔特科技中心（Ray and Maria Stata Center）、位於華盛頓州西雅圖的流行文化博物館（Museum of Pop Culture）、路易威登藝術基金會（Fondation Louis Vuitton）、以及在捷克被暱稱為「跳舞的房子」(Tančící dům) 的荷蘭國民人手保險大樓等，這些著名且引人注目的獨特建築均由Gehry設計。