收藏家後人向南京博物院捐贈仇英名畫　離奇現身拍賣行估價8800萬

《澎湃新聞》報道，中國近現代收藏大家龐萊臣的後人捐給南京博物院的一件明代仇英《江南春》圖卷，突然亮相今年北京的一場藝術拍賣，估值達8800萬（人民幣，下同）。在龐萊臣曾孫女龐叔令的舉報與國家文物部門的干預下，拍賣公司對該拍品作了撤拍處理。



龐叔令將南京博物館告上法庭，要求南博返還仇英《江南春》圖卷等在南博「消失」的捐贈古畫。12月16日，龐叔令簽署了《強制執行申請書》，正式向法院申請強制博物院提供《江南春》圖卷等古畫的詳細流轉去向材料。



龐萊臣後人捐給南京博物院的明代仇英 《江南春》圖卷（局部），2025年出現在北京一拍賣公司預展中。（澎湃新聞）

1962年11月，江蘇省人民委員會頒發給龐家後人捐贈古代書畫137件的獎狀。（澎湃新聞）

名譽案惹捐贈人起疑，要求查看捐贈藏品現狀

中國近現代收藏大家龐萊臣曾孫女龐叔令介紹，1959年，龐叔令的父親，也就是龐萊臣之孫龐增向南京博物院無償捐贈龐萊臣「虛齋舊藏古畫」137件(套)，南京博物院也出具了相關證明。

1959年，蘇州市文化局代表江蘇省文化局收到龐家捐贈文物字畫的暫時收據。（澎湃新聞）

龐增和與1958年12月親自謄寫的龐家捐贈清冊中，就有明代仇實父（即仇英）的《江南春》卷。（澎湃新聞）

2014年12月26日，為紀念龐萊臣誕辰150周年，南京博物院策劃「藏天下：龐萊臣虛齋名畫合璧展」。策展人、南京博物院研究館員龐鷗為展覽撰寫的文章寫道：「龐萊臣也沒有想到，他的子孫會敗落到賣畫為生。」

龐萊臣（1864-1949）。（澎湃新聞）

龐叔令斥道：「南博是向我們徵集捐贈，137件（套）文物包括宋元明清的歷代名跡，是無償捐贈給他們的。我們為國家做了這麼多事，怎麼到頭來，卻被南博的文章指責『敗落賣畫』？」

龐家當時要求致歉未果，只能訴諸法律，雖然法院判決龐鷗賠禮道歉，但他在法庭上展示「賣畫」證據卻讓龐家更加疑惑。龐鷗說，根據一些報道，仇英的《江南春》圖卷歸於龐萊臣在蘇州的女兒，在上世紀90年代被藝蘭齋所收藏。

龐叔令調查發現，龐家人原本於1959年捐贈給南博的《江南春》圖卷是在上世紀九十年代被南京藝蘭齋陸挺、丁蔚文夫婦購得，而南京藝蘭齋是於1996年12月註冊。

南京博物院當年有接受捐贈文物清單，其中有明代仇英《江南春》卷。（澎湃新聞）

蘇州龐增和先生捐贈繪畫清冊。（澎湃新聞）

此次事件讓龐叔令想到，必須要了解那批捐贈現狀究竟如何。此後龐家開始持續向南京博物院寫信，希望查看1959年捐贈的137件（套）藏品的現狀，然而南博一直並未作出回覆。

《江南春》出現在北京拍賣展估價8000萬

2024年10月10日，龐叔令正式提起訴訟，要求南京博物院履行龐家捐贈文物告知義務。此案最終以調解結案，南京市玄武區人民法院出具《民事調解書》，要求南京博物院在2025年6月30日前，安排龐叔令查驗全部捐贈藏品原件，並就缺失藏品的流轉情況予以說明。

在去博物館核驗之前，龐叔令卻於2025年5月發現，由龐家人捐贈的仇英《江南春》圖卷出現在北京一拍賣預展上，估價達8800萬元，龐叔令遂立即向國家文物部門舉報，拍賣公司後撤拍。

明 仇英 《江南春卷》（局部）。（澎湃新聞）

明 仇英 《江南春卷》（局部）。（澎湃新聞）

據一位不願具名的藝術市場界人士介紹，這一明代仇英《江南春圖》現身拍賣場引起巨大反響，拍賣公司起拍價8800萬元，「這一名作的藝術性是公認的，流傳有緒，我們估計上拍後成交會輕鬆過億元，沒想到這一名作原來是來自南京博物院，拍賣公司進行撤拍處理是明智的。」

5件藏品不知去向，博物院指是偽作已處理

2025年6月底，龐叔令在南京博物院庫房，只看到了清單上的137件（套）中的132件，有5件不知去向，包括仇英《江南春》圖卷、趙光輔《雙馬圖軸》、王紱《松風蕭寺圖軸》、王時敏《仿北苑山水軸》、湯貽汾《設色山水軸》。

2025年7月3日，南京博物院發文告知她捐贈的上述五件藏品是偽作，已將上述五件捐贈藏品剔除藏品序列，並對藏品原件進行劃撥、調劑處理。但是，南京博物院並未提供這五件古畫明確的劃撥、調劑去向材料，也未給予答覆。

龐叔令稱：「我父親與我於1959年向南京博物院捐贈的文物，都是珍品，不存在偽作，但南京博物院擅自認定五件藏品系偽作的行為，嚴重損害了我曾祖父及父親的聲譽。其如果認為有偽作，應第一時間通知我們，共同確認文物真偽。若雙方無法達成一致，南博確定不收藏， 我們有權將其收回。」龐叔令還表示，南博不僅沒有通知他們，反而還將龐家捐贈的這些古代繪畫精品倒出南京博物院，以至於由拍賣公司進行拍賣。

要求說明古畫流向

2025年11月20日，龐叔令狀告南京博物院正式在南京市玄武區人民法院開庭。庭審中，龐叔令的核心訴求是要求南京博物院說明在南博「消失」的明代仇英《江南春》圖卷等五件古畫的具體流向，並最終將其返還。

據報道，為證明處置的合法性，南京博物院向法庭提交了兩份鑑定材料，一份是1961年（十月至十二月）鑑定書畫意見記錄（抄本），一份是1964年7月鑑定書畫庫存意見記錄。

11月20日，南京博物院向法庭提交的鑑定材料， 「大部分打上了馬賽克」。（澎湃新聞）

11月20日，南京博物院向法庭提交的鑑定材料， 「大部分打上了馬賽克」。（澎湃新聞）

龐叔令說，一份鑑定書上的王敦化、徐沄秋二人其實是南博工作人員。徐沄秋是搞徵集工作的，根本不是書畫鑑定專家。而在法庭上，兩份資料複印件大部分打上了格仔，僅零星露出「仇英《江南春圖》假」的字樣，至於專家具體從哪些方面、依據什麼標準判定為「假畫」，記錄中並未展現，南京博物院也並未說明。

南京博物院提供的鑑定材料 《1964年7月，王敦化、徐沄秋等鑑定本院書畫庫存意見記錄》。（澎湃新聞）

12月16日，龐叔令簽署了《強制執行申請書》，正式向法院申請強制博物院提供《江南春》圖卷等古畫的詳細流轉去向材料。

律師看法：處置藏品應通知捐贈人

一位文物法律專家表示，「如果確需處置藏品，應當遵循嚴格程序，並優先考慮讓原捐贈人收回。」

「如果南博認為龐後家人捐贈的古代繪畫有偽作，應第一時間通知龐家後人，而不是擅自處理。」北京高思律師事務所律師尹志軍說，「若南博認為是偽作，確定不收藏，應當返還給龐家後人。」

南京博物院回應事件

12月17日南京博物院發佈情況通報稱，2024年11月以來，該院兩次收到法院關於龐叔令女士「贈與合同糾紛」的起訴材料。對此，該院高度重視，迅速開展調查核實。1959年1月，該院正式接收龐增和先生（龐叔令女士父親）捐贈的137幅龐家收藏畫作。

報道中提及的5幅爭議畫作，1961年經由張珩、韓慎先、謝稚柳組成的專家組鑑定為「偽」；1964年經由王敦化、徐沄秋、許莘農組成的專家組再次鑑定為「假」。上世紀90年代，該院依照《博物館藏品管理辦法》對該5幅畫作進行了處置。目前，該案件正在審理中。

通報又稱，該院將積極配合該案件審理，深入核查該5幅畫作的去向，如果發現當年處置過程中存在違法違規行為，將配合有關部門依法依規嚴肅處理。同時，進一步加強對捐贈物品和館藏文物的規範管理。關於拍賣市場出現的《江南春》圖卷是否為受贈畫作，尚待進一步查證。