許家印侄子豪宅拍賣以5016萬成交　其投資公司涉781件司法案件

恒大地產集團前董事長許家印侄子位於廣州市天河區一套估價4400萬元（人民幣．下同）的豪宅，周四（26日）在阿里法拍平台上拍賣，最終以5016萬元成交。



據法拍平台公告，該房產位於天河區僑鑫·匯悅台小區，建築面積317.5平方米。其由湛江市坡頭區人民法院於春節前掛拍，據法院公告，該房產坐落於廣州市天河區臨江大道421號902房，是第一次拍賣，權屬人為許火健。報道指，2021年恒大集團爆發債務危機後，許家印被法院限制高消費，其哥哥許家欽、侄子許火健均受到波及。

該豪宅的評估價和起拍價皆為4400萬元，報名參與競拍的有3人。經數十輪競價，豪宅最終被以5016萬元的價格拍下，買家為一名蘇姓人士。

2021年恒大集團爆發債務危機後，許家印（圖）被法院限制高消費，其哥哥許家欽、侄子許火健均受到波及。（資料圖片）

拍賣標的以5016萬元成交。（阿里法拍平台）

拍賣標的資料。（阿里法拍平台）

天眼查APP顯示，許火健現為廣州恒大實業集團有限公司董事，同時是廣州雅旭裝飾設計有限公司（簡稱廣州雅旭）股東，其佔股20%，另有80%的股份由許家欽持有。目前，廣州雅旭共涉及781件司法案件。

2025年12月，一件案號為（2025）粵0804執1216號的案件中，廣州雅旭裝飾設計有限公司作為被執行人，被湛江市坡頭區人民法院執行標的190.4萬元。