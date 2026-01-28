前AV女神小宵虎南轉型DJ再踩過界　進軍卡牌界雙修Pokémon海賊王

近年AV圈迎來新一波世代交替，像是「現象級新人」瀬戸環奈等新銳女優接連掀起市場熱潮；與此同時，曾叱吒一時的代表人物，如新有菜、桃乃木香奈、美谷朱音等人也陸續宣布引退，讓不少粉絲感受到產業正逐步邁入改朝換代的階段。



不過，這些退下第一線的人氣女優們即便卸下大家熟悉的身份、轉往不同舞台發展，仍有許多人持續活躍於社交媒體，靠著多元動向不斷製造話題與關注度。

小宵虎南（Instagram@konankoyoiiii）

更多小宵虎南的相片：

+ 26

像是日前在AV圈叱侘風雲，如今成為「DJ KONAN」的小宵虎南，日前就在X上發文說道：

好想玩卡牌遊戲啊……寶可夢（Pokémon）卡和海賊王（ONE PIECE）卡，你們比較推薦哪一個呢？有經驗的大家請教教我！

詢問網友們到底該玩寶可夢（Pokémon）卡還是海賊王（ONE PIECE）卡，就有不少網友們給出意見。

小宵虎南前陣子在社交媒體尋求粉絲意見，表示不知道要玩寶可夢（Pokémon）牌還是海賊王（ONE PIECE）牌，有不少網友指出，寶可夢（Pokémon）的年齡層相當廣泛，並且規則簡單，每有人不適合寶可夢（Pokémon）牌。

經過大家的分享後，小宵虎南就再更新發文，宣布將在2026年進行許多挑戰，並投入寶可夢（Pokémon）卡和海賊王（ONE PIECE）卡的世界，表示：

各位有經驗的大家：非常感謝你們給我的精彩建議我參考了大家的意見後，已經決定了！寶可夢（Pokémon）卡和海賊王（ONE PIECE）卡，我兩個都想開始玩，2026年我也會挑戰各種事情，像是直播、活動、Cosplay等等！成為寶可夢（Pokémon）大師和海賊王的道路……看來會相當艱辛呢。

延伸閱讀：AV女優疑流出「無碼片」遭網瘋傳 本人回應：是私人影片已告律師

+ 17

延伸閱讀：

寶可夢開發商製作全新「一人一犬」動作 RPG《輪迴之獸》！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】