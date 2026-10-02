日本9月近5000項食品漲價　調味料、加工食品等直接衝擊家庭開銷

醬油、醋、麵露（鰹魚醬油）、奶油、芝士……日本9月迎來今年最大規模的漲價潮。許多家庭日常使用的各類食品，這個那個通通調漲！



調味料、加工食品超過3,800項

帝國資料庫針對195家主要食品業者進行的調查顯示，2026年9月預計調漲的食品與飲料達 4,923項。此數字僅次於2023年4月（5,404項），創下歷史第4高紀錄。

日本195家主要食品業者按月統計值調漲品項數（nippon.com授權使用）

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因中東局勢惡化導致原油與石腦油價格高企，除了托盤、薄膜等包材價格及原物料上漲之外，人事成本、物流費以及日圓貶值等因素亦產生影響，進而推升了調漲商品項數。

按領域劃分，涵蓋醬油、美乃滋、食醋類等廣泛品類的「調味料」以1,959項居多；「加工食品」則有1,848項，以冷凍食品、冷藏食品及魚漿製品等為主。「酒類與飲料」466項則以碳酸飲料等軟性飲料為首，亦包含燒酎等部分酒精飲料。

2026年全年的食品與飲料調漲品項，截至1至11月已知部分已達1萬9,083項。幾乎可肯定將超越2025年全年的2萬項。

漲價食品涵蓋醬油、美乃滋、食醋類等廣泛品類的「調味料」以1,959項居多。（frogses production@Unsplash）

在調漲原因方面，受「原物料上漲」影響的調漲佔了90.7%。電費等「能源成本」呈現上升趨勢，自2025年8月調查以來，時隔1年再度來到65%以上。因中東引發的國際局勢混亂而導致的調漲則占27.8%。

帝國資料庫指出：「由於紀錄性日圓貶值導致進口成本攀升，以及異常氣候造成農水產品歉收、捕獲量減少等因素，常態性的通膨疑慮依然深植。」預計至今年後半，斷斷續續的調漲趨勢仍將持續。

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