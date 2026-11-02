美國中期選舉｜柴油牛肉化肥全飆升　特朗普關稅戰或反噬農業重鎮

面對柴油、化肥價格上升的多重經濟壓力，傳統上堅定支持共和黨的美國農民，目前對特朗普（Donald Trump）政府的政策日益不滿，這種情緒轉變可能會對即將舉行的中期選舉產生重大影響。



特朗普在2024年大選贏得69%的農村選票，但跨機構聯合調查團隊AP-KFF在8月進行的一項民意調查發現，57%的農村選民不認可特朗普目前對經濟的處理方式。在共和黨農村選民中，約有27%的人不認可特朗普的經濟政策——而且與認可他政策的選民相比，這部分選民「明顯更不願意」表示他們一定會在11月投票。

俄克拉荷馬州的農民布倫特·倫德爾（Brent Rendel）「根據我與其他農民的交流，大家對（川普）政府目前所作所為的不滿情緒日益高漲，」倫德爾（Rendel）說，“過去這種情況並不常見，但現在我們確實看到了，也聽到了這種聲音。”

2026年9月10日，美國伊利諾伊州芝加哥的一家雜貨店出售牛肉產品。（Getty）

牛肉進口帶來負面影響

外媒報道，自2020年底以來，美國碎牛肉的平均價格大幅上漲。根據美國勞工統計局的數據，價格從2024年8月的每磅5.58美元（約43.77港元）攀升至2026年8月的每磅6.92美元（約54.29港元）。牛群數量減少、乾旱和強勁的需求都是導致價格上漲的原因。今年年初，美國牛隻存欄量跌至75年來的最低點。

特朗普為緩解食品雜貨價格壓力而推出的為期90天的計劃於9月1日生效，該計劃暫停對30萬噸進口牛肉徵收關稅。其公開目標是使進口牛肉的售價比市價低25%。

不過，根據Civiqs的民調數據，在佛羅里達州、堪薩斯州、肯塔基州、密蘇里州、德州等10個主要的牛肉生產州，特朗普的支持率均有所下降。美國農業局聯合會（American Farm Bureau Federation，簡稱AFBF）敦促特朗普改變這項政策。

現任德州農業廳廳長兼農場主的米勒（Sid Miller）表示，牛肉進口計劃帶來負面影響。他說：「我接觸過的牧場主，沒有一個不對這件事感到不滿，因最終獲利的只有肉類包裝商和加工商，消費者和養牛的牧場主卻並未從中受益。」

專門研究畜牧業和肉牛市場的俄克拉荷馬州立大學農業經濟學教授皮爾（Derrell Peel）表示：「養牛戶越來越覺得，為了在大選前壓低牛肉價格，特朗普不惜犧牲他們的利益。目前採取的各項政治舉措並未對牛肉價格產生顯著影響，而且牛肉價格高企的問題也無法在短期內得到解決。」

化肥價格上漲是另一個主要問題，因為玉米和小麥等作物嚴重依賴氮肥。(Getty)

化肥成本令農民難以盈利

化肥價格上漲是另一個主要問題，因為玉米和小麥等作物嚴重依賴氮肥。而天然氣則是生產氮肥的關鍵原料。海灣國家液化天然氣的出口受到戰爭的嚴重干擾，航運中斷的情況也持續存在。

根據9月公佈的數據，8月份經由霍爾木茲海峽的天然氣出口「實際上仍然處於停滯狀態」，而其他化肥產品的出口在整個8月份「仍然零星且低迷」。4月份，在《農民與牧場主政策情緒調查》中，94%的受訪農民表示，伊朗戰爭推高他們的化肥成本、能源成本或兩者兼而有之，從而影響他們的業務。

蒙大拿州穀物種植者協會（Montana Grain Growers Association）主席、小麥農場主謝弗爾斯（Steve Sheffels）表示，他約40%的生產成本用於購買化肥。他認為，如果化肥價格持續上漲，前景可能會變得「非常嚴峻」。化肥成本的上升，加上蒙大拿州過去一年經歷的極端天氣，使謝弗爾斯得出結論：「我們已經無法在種植農作物的同時實現盈利了。」

柴油價格讓農民難過

根據美國汽車協會（AAA）的數據顯示，9月美國柴油價格創下歷史新高，9月22日全國平均價格超過每加侖6.52美元（約51.14港元）。而柴油價格直接影響農場的生產成本，包括田間作業、播種、收割以及投入品和產出的運輸。

10月15日，美國加州洛杉磯市中心展示汽油和柴油的價格。(Reuters)

農作物種植者尤其依賴重型柴油機械進行播種和收割。在8月的AP/KFF民調中，67%的農村選民表示他們「非常或有些」擔心汽油或其他運輸成本。

特朗普已簽署一項行政命令，豁免一種主要用於農業的特定類型免稅柴油的非道路使用限制。白宮表示，暫時允許在高速公路上使用紅色柴油「將直接讓美國農民、卡車司機和工人受益」。但部分農民，雖然這可能有助於降低農產品運輸成本，但這並不能解決農業經濟的困境。

倫德爾表示：「我知道在世界上很多地方，這個價格或許並不算離譜；但對於在美國享有較低稅率的農用柴油而言，這簡直太離譜了，價格一旦超過4美元，日子就很難過了，而現在已經超過了5美元。對每個人來說，燃料都是一個非常棘手的痛點。只要戰爭還在持續，這種狀況恐怕就很難得到實質的緩解。」

2026年10月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）在俄克拉何馬州杜蘭特市（Durant）出席為當地共和黨人助選的中期選舉集會。 （Reuters）

部份共和黨人紛紛「割蓆」

自從特朗普重返白宮以來，他已實施多輪關稅，引發包括中國和加拿大在內的多個國家的報復措施。其中，與加拿大的關稅戰加劇了美國農民的焦慮。加拿大的反制關稅涵蓋價值276億美元（約2165億港元）的美國進口商品，主要涉及鋼鐵、乳製品、家電、農業設備、紙漿和造紙等產業。

美國和加拿大的經濟高度一體化，貿易戰通常沒有贏家，尤其是在涉及眾多領域的貿易戰中。對於本已面臨柴油和化肥成本上漲的農民來說，出口市場的萎縮對供應鏈的兩端都帶來壓力。此外，政策的反覆變化亦對全美農民造成嚴重衝擊。

而在幾場關鍵的搖擺州選戰中，共和黨候選人亦正試圖與特朗普的關稅政策劃清界限。共和黨候選人正在各地展開策略博弈，試圖找到既能與特朗普保持安全距離，又不至於得罪他本人及其忠實支持者的方法。且許多候選人在伊朗戰爭、移民執法、AI政策和資料中心建設等議題上與特朗普存在分歧。

密西根州的共和黨策略顧問羅依（Jason Cabel Roe）表示：「關稅並非共和黨『基因』中固有的東西。」因此，在關稅問題上與特朗普保持距離，比起在其他政策上與他劃清界限，不太可能導致核心選民的疏離。

他補充：「我認為鑑於他實施關稅的方式，這實際上給了共和黨人一種『選擇性支持』的空間，即特朗普在關稅問題上總是出其不意地宣布威脅，且執行時斷時續。既然他的立場如此反復無常，那也就給了其他人同樣反復無常的餘地。」