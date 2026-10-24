改裝退役殲-7無人化或成台海尖兵？揭秘解放軍低空超音速心戰威懾

【軍事】中國空軍（和海航）一共裝備過1700多架殲-7，其中大部分早就不能飛了，剩下的除了零星還在試訓單位，以及還在用的殲教-7，基本上都退役封存了，其中有些可能還能修復到能飛的狀態。



多少年來，把這些殲-7無人化成為一些人的碎碎念，總指望著再發揮一把餘熱，作為自殺無人機投放到台海戰爭中去。但這實際上不大可能。

中國空軍殲-7戰機。（央視網）

殲-7的無人化改裝不是難事，難在起飛依然需要跑道。在台海戰爭中，東南沿海的每一條跑道都是稀貴資源，尤其是接近台灣的機場。殲-7的航程不大，作為自殺無人機出動而佔用這些寶貴資源是不可接受的。解放軍有的是跨海打擊火力，不缺這些並不好用的一次性用品。

但要是無人殲-7可重複使用呢？問題就不一樣了。

問題成為：為什麼需要可重複使用的無人殲-7？肯定不是用來空戰或者對地攻擊，但能發揮一把低空超音速的音爆威力啊。

在打台灣中，「封」越來越重要，但只有以「真登」為目標的「真打」才有「真封」的作用，「打」是一點都不能放鬆的。「登」肯定是需要的，但不必第一時間，儘管第一時間立刻登島是很具有可用性的選項。「封」要管用，必須有「打」來注入「說服力」，「打」要管用，必須有任何時間都能「登」的實力墊底，包括第一時間。

在「打」中，遠火、短導、滑翔炸彈、巡飛彈、巡航導彈、無人艇一起上，各派各的用處。無人艇可以輕易裝載成噸的戰鬥部，用於破壞港灣設施和橋樑的作用已經在烏克蘭襲擊克里米亞的屢次特種作戰中體現。「小摩托」一級的巡飛彈將全面打擊手機基站、固話寬帶、電廠電網、燃氣管網、自來水廠、物流倉庫等目標，在最大程度上動搖島上軍民的信心，其中全面打掉手機基站具有直接的軍事意義。

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手機和寬帶已經成為最重要的現代社會通信手段。打掉後，不僅民用通信陷入癱瘓，也迫使軍用通信高度依賴制式無線電，立刻暴露在無線電偵察面前。接下來軟殺傷、硬殺傷就看哪個順手了。台軍想學烏軍的「刺蝟」戰術，通信不靈是沒法「刺蝟」的。

但動搖軍心民心還需要加把火，這就是無人殲-7發揮威力的時候了。

殲-7是超音速戰鬥機，海平面也能達到M1.06的超音速。這是受到動壓、氣動加熱和結構載荷的限制而有所限速，如果消耗性使用也不擔心萬一空中解體的話，還可以高一點。M1.06（哪怕M1.2、M1.4）聽起來不高，實際上已經足夠造成音爆。按照NASA估算規則，音爆影響的橫向範圍在高度的5倍左右。也就是說，500米高度超音速飛過的殲-7足以對左右2500米距離內的居民造成嚴重影響。台灣海岸平原其實沒有多少5公里寬的帶狀區域不是幾架無人殲-7覆蓋不了的。

音爆本身是巨大的聲響，聽著像接連兩聲的爆炸，這是因為超音速飛行體對前方空氣的強烈壓縮和帶來後方空氣「回填」而造成的N形波的緣故。在飛行路徑下，感覺好像胸前遭到錘擊一樣，但不足以形成生理傷害。實際上也一般不至於造成聽力損失，但心理震撼巨大，尤其對沒有上過戰場的平民。飛行路線下方的房屋會有東西震落，還可能因為超壓而造成玻璃碎裂，這和原爆造成房子「爆炸」是一個道理，當然原爆的強度要極端得多。

在整個音爆區裏，兩側地面的人們都能感受到強烈「爆炸聲」。過去的航展經常有這樣的表演，現在好像不讓了。但經歷過的人都終身難忘，這是最接近炮彈、炸彈落在身邊的感覺了。

中國空軍殲-7戰機。（央視網）

在「打」的期間，不可能對城鎮狂轟濫炸，但弄幾十架無人殲-7在超低空來回穿梭，製造炸彈在所有地方接連爆炸的效果，與真實炸彈的真實打擊效果一起，能對軍心民心迅速形成極大震撼。但對平民生命財產的物理破壞並不大，便於收拾「後事」。在德國閃擊戰期間，「斯圖卡」轟炸機在俯衝時，發出尖厲的嘯叫。這其實是減速板製造的聲音，但造成的心理震撼促成波蘭到法國的迅速投降。

要是超低空掠飛的無人殲-7被擊落了？那就被擊落唄，正好把敢於發射的防空陣地收拾一下；要是自己空中解體了呢？那就解體唄，省得回收了。還能接著飛的？返航加油，再來一波，日夜無休。

音爆掃過的地區，四旋翼無人機可能遭殃。音爆引起的強烈壓力變化可能干擾四旋翼的氣動平衡，製造飛控都無法恢復的失衡。更大的問題是音爆可能干擾MEMS的工作，這是四旋翼用於姿態控制的微陀螺。音爆引起的共振可以導致MEMS失效，觸發飛控失控和墜機。所以，在登陸衝灘前，用無人殲-7反覆來回掃灘，不僅擾亂軍心，也「擊落」守軍用於監視或者準備出擊的無人機。被掉下的炮彈正好擊中？那就直接犧牲了唄，沒什麼大不了的。

起飛降落的問題，弄點平直的高速公路段就行。這些無人殲-7不指望能用多久，起落架有損傷就有損傷，檢查一下確保這次出擊不會在起飛中墜機就行，加油後也不需要裝彈，直接起飛就行。充電、充氣都一切從簡，所以地面保障很簡單。都不用防空、警衛，引來打擊就直接放棄，換一個地方。

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