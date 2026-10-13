B-1B轟炸機為何重啟外掛導彈？美軍延壽應對B-21大規模服役前空檔

【軍事】B-1可能是美國歷史上最命運多舛的轟炸機。B-1醞釀於變後掠翼時代，兼顧高空超音速和低空高亞音速突防是設計初衷。但在高空超音速突防不再現實，而低空高亞音速突防有隱身加持的時候，B-1A下馬了，B-1B改為低空高亞音速突防專用，達不到真正隱身，但達到有限隱身。當然，B-2很快驚豔出世，使得B-1B早早就從未來主力的地位跌下來，而B-52反而老而彌堅，弄得B-1B很尷尬。



在一開始，B-1B是準備外掛核巡航導彈的，為此在機體下兩側有三對加強點，用於安裝外掛掛架。但B-1B的核巡航導彈任務最後轉給B-52，外掛增加阻力，在空氣稠密的低空尤甚，所以B-1B的外掛點從來沒有利用起來過。

美國空軍B-1B轟炸機。（美國空軍官網）

美國空軍已經開始逐步退役B-1B，總計製造104架，現在還有42架。在最新的國防預算裏，美國空軍計劃從「飛機墳場」拖出兩架狀態最好的，全面翻修，使得作戰可用的數量增加到44架。還要安裝3對外掛掛架，每個掛架可掛載5000磅單一彈藥，或者兩枚2000磅彈藥。美國空軍甚至暗示在B-21不能及時形成戰鬥力的時候，用B-1B加遠程打擊導彈再頂一段時間。考慮到美國空軍依然計劃在2030年前退役所有B-1B，這樣大動干戈令人好奇，也暗含了很大的訊息量。（按：美國空軍原計劃在2030年代初退役B-1B，現已延後至2036至2037年左右，待B-21大規模服役後才全數退役）

B-1B有三個彈艙，可載彈34噸，是美國載彈量最大的轟炸機，超過B-52的32噸和B-2的27噸，但低於45噸。

啟用外掛掛架後，新增13.6噸載彈量，增加40%，很可觀了。重要的是，外掛的尺寸限制小，B-1B將能攜帶新的高超音速導彈。在此之前，只有B-52可以攜帶。B-1B是目前唯一獲准攜帶LRASM隱身反艦導彈的美國空軍作戰飛機，未來F-15E/X、F-16V也將攜帶。（按：美國海軍的 F/A-18E/F亦已全面整合，而美軍正加速推動B-52H及戰術戰機掛載該型反艦導彈。）

增加的LRASM和高超音速導彈攜帶能力使得B-1B在亞太戰場上特別重要，前者用於反艦和反渡海作戰，後者的應用更加廣泛。

現在B-1B已經外掛「狙擊手」先進觀瞄吊艙。（美國空軍官網）

LRASM從JASSM-ER發展而來，最新型號的射程增加到970公里。B-1B攜帶JASSM/ER當然也沒問題，現在可機內攜帶24枚，加上12枚外掛，36枚LRASM或者JASSM是可觀的打擊力量。但高超音速導彈一波三折。2023年，美國空軍把AGM-183A（也稱ARRW）下馬了。這是空射助推-滑翔高超彈，據說戰鬥部只有幾十公斤，作為準戰略打擊導彈，聊勝於無。當時，美國空軍的說法是把研發重點轉移到吸氣式高超彈（HACM），現在HACM沒下文了。（按：HACM計劃仍在進行中，由雷神與諾斯羅普合作推進，預計2027年起展開作戰部署測試）

助推-滑翔彈是高超彈的第一階段，技術上容易實現，但發展的天花板較低。經典助推-滑翔是高拋彈道，然後在返回中改平，轉入滑翔。問題在於：射程越大，彈道高拋越厲害，再入速度越大，改平越難。一個解決辦法是在大氣層內轉入水平推進，也就是說，在即將飛出大氣層的時候，發動機關機，姿態改平，發動機二次點火，火箭水平推進，直到燃料耗盡，轉入滑翔。這解決了再入-改平的問題，但也要承受氣動加熱和氣動阻力問題。

吸氣式是第二階段，全程動力飛行，技術難度大，速度和高度較低，但機動性和全程能量大大提高，有利於發揮機動飛行和複雜彈道的優勢。難點是高超音速推進，超燃沖壓依然是難題，各種爆轟推進更加遙遠。

面對中國高超音速飛行技術的遙遙領先和高速進步，美國空軍壓力山大，只有在HACM遙遙無期的時候，重拾ARRW。以為可以一步到位，直接從1到100，結果還是需要回到從0到1。先解決有無問題吧。

AGM-183A重達7500磅，但波音官宣B-1B的外掛掛架承載能力是5000磅。這裡面的差異需要等更多訊息才能彌合，但高超音速導彈是B-1B改裝的重要原因。

這也是B-21萬一出現紕漏的補救辦法。美國空軍一直信誓旦旦B-21計劃進展順利，但諾斯羅普宣佈在B-21計劃上損失10億美元。具體原因當然不會細說，但不出意料的話，這是研發中遇到沒有預料到的技術或者進度問題，只有砸錢推進，但上有封頂的軍方合同不給報銷。

B-1B在觀瞄吊艙位置掛炸彈。（美國空軍官網）

從美國空軍對B-1B的「趕緊退役」到「再戰一程」的轉變，或許能推斷B-21前路不順，否則沒有理由在5年內全部退役的B-1B上下大功夫。

B-1B儘管比B-52要「新」，但設計上就沒有B-52那麼耐用抗造，變後掠翼天生就不是奔耐用抗造去的。在反恐戰爭中作為「應招炸彈卡車」使用，也大大損耗了B-1B的機體壽命，延壽不易。

看來B-1B要步B-52的後塵，老當益壯了。要是B-2按計劃退役，沒準成為「白髮人送黑髮人」了。

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