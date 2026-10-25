美軍可走「數碼後門」遠程癱瘓F-35？一文揭洛歇馬丁後勤操控真相

【軍事】傳說F-35能「一鍵停飛」，歐洲用戶被弄得心驚膽戰。



這其實是十幾年前就知道的老問題，只是當年誰都不認為是個問題。就像在充滿慈愛的家庭裏，孩子會放心地把儲蓄罐交給父母保管一樣。但發現父母竟然要「啃娃」後，孩子是斷然不敢把儲蓄罐存放在父母那裏的。

美國空軍F-35戰機。（美國空軍官網）

美國國防部和洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德馬丁）都說，F-35沒有「停飛鍵」，他們可能說的是真話。問題是，形式上的停飛鍵沒有，功能上的停飛鍵還是可以有的。辦法多的是。

F-35是高度軟件化的戰機，或者說是「軟件定義戰機」。但凡要幹任何事，首先需要帳號和登錄，就像平常上網一樣。F-35的所有飛行員、地勤都需要洛歇馬丁認證的資質才能「上網」，只要後台把相關人員的資質凍結，飛機就是廢銅爛鐵一堆，誰也拿它沒辦法。

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實際上，這套辦法在「海馬斯」火箭炮上都用上了。在烏克蘭，美國要是對烏軍的打擊目標或者作戰計劃不滿意，隨時可以凍結操作人員的電子鑰匙卡，這是比用戶、口令更加物理化的「上網資質」，但意思是一樣的。所以根本不存在烏克蘭不經過美國同意就擅自向俄羅斯境內發射ATACMS的問題。推而廣之，「愛國者」防空導彈、「神盾」系統都有這個問題。

高度軟件化也意味着需要不斷的補丁，與美國反目的話，最低限度，後續補丁就沒指望了，新功能不能解鎖，老功能也可能日久後不支持了。

更大的問題是數碼後門。

F-35的所有數據統統上傳到洛歇馬丁，這是視情維修的需要。洛歇馬丁會根據實際使用情況，提供最優化的維修和更換建議，有時甚至飛行員還沒有落地，備件請求已經自動發出，供應鏈動起來了。

美國空軍F-35戰機。（美國空軍官網）

這是速度、效率的最優化，但也意味着洛歇馬丁連用戶都不知道的細節統統知道，今天從哪裏飛到哪裏，每時每刻的速度、高度，轉了幾個彎，拉了幾個高，掛載了什麼武器，起飛重量多少，誰開的飛機，地勤裏誰簽發放飛，事無巨細，統統記錄和上傳。

補丁下達，遠程維修，則是反向利用這個數碼後門。凡是要服務商技術服務查查自家網關出了什麼毛病的，都熟悉這個事情。

這不僅是洛歇馬丁「知道得太多了」的問題，這麼大一個數碼後門，要是被黑客利用，那就是城門級的後門，能幹什麼，就儘管發揮想象力吧。洛歇馬丁不一定會幹壞事，只需要對來人一指：「後門在這兒，你到門後幹什麼，我就不管了。」

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