美軍證實復產空射高超音速導彈ARRW　全新導引頭鎖定中國航母？

【軍事】「三起三落」的美國空射高超音速武器AGM-183A終於打贏了復活賽，開始量產。



據美國「戰區」網站10月26日報道，美國空軍已授予洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德馬丁）公司一份價值6.94億美元的合同，用於生產AGM-183A空射快速響應武器（ARRW）高超音速導彈。ARRW合同於9月29日授予，但今天才宣佈。目前尚不清楚根據該協議將建造多少枚導彈，也不清楚空軍預計何時開始接收這些導彈。

掛載了AGM-183A導彈的美軍B-52轟炸機。（美國空軍官網）

2023年，美國空軍曾推動取消ARRW，「戰區」網站推測該導彈可能大幅回歸，或在保密環境中繼續研發。此後，該項目打贏了復活賽，重新計劃量產，並且計劃發展另一種改型，將能夠使用全新導引頭打擊移動目標，包括中國航母。

空軍此前曾披露計劃將該導彈整合到B-52和B-1轟炸機上。其他擁有足夠大有效載荷能力和物理空間、可攜帶超大外掛物的飛機，未來也可能攜帶AGM-183A或其改型——比如C-17乃至B-21轟炸機。

根據空軍新聞稿，「該合同是根據戰爭部全企業敏捷採辦合同執行的，以現代化美國的『自由武庫』。這一里程碑標誌着助推滑翔高超音速導彈項目從原型製造和飛行試驗正式轉入生產，鞏固了空軍部署防區外高速打擊選項的承諾。」

AGM-183A導彈是美軍計劃列裝的一種乘波體構型空射高超音速導彈，由洛歇馬丁公司負責研發。和目前服役的高超音速武器不同的是，AGM-183A導彈據稱將採用全程滑翔技術，全程不出大氣層，最快速度能達到20馬赫，最大射程達到1600公里。美國空軍希望未來F-15EX、B-52H轟炸機、B-1B轟炸機能用這款突防能力極強的導彈打擊敵縱深高價值目標和時間敏感目標。

美軍士兵正在給戰機掛載AGM-183A導彈。（美國空軍官網）

空軍部長特洛伊梅因克（Troy Meink）在今天發布消息時附帶的聲明中說，ARRW生產合同「是我們先進武器路線圖中的一個轉折點」。「通過將ARRW從試驗推進到生產，我們正在為作戰指揮官提供一種可信的高速打擊武器，能夠穿透最先進的反介入/區域拒止系統。」

空軍參謀長肯威爾斯巴赫（Gen. Kenneth Wilsbach）上將在自己的聲明中說：「部署ARRW增強了我們在世界任何地方使目標處於風險之中的能力。這種高超音速武器為聯合部隊在高度對抗環境中提供了一種靈活而快速的響應選項。」

如前所述，在多次飛行試驗失敗後，美國空軍曾於2023年推動取消ARRW。當時的明確意圖是將資源轉向高超音速攻擊巡航導彈（HACM）項目。HACM是一種吸氣式高超音速巡航導彈，其工作方式與ARRW完全不同。HACM仍在研發中，該項目現已進入飛行試驗階段。

近年來已有穩定跡象表明，ARRW的命運正在改變，而且儘管美國空軍曾表示計劃取消，但整個項目實際上並未被砍掉。美國空軍去年提交的2026財年預算請求證實，該軍種已完全重啟該項目，並正在尋求新資金來採購實際導彈。

該軍種今年早些時候發布的2027財年預算請求進一步顯示，其計劃「開始ARRW INC 2（增量2）技術工作。一項2.96億美元的請求將支持「ARRW增量2的設計、測試和評估，該增量具備末段制導導引頭和數據鏈能力，並將其他降低生產成本的舉措納入ARRW」。

美國空軍過去幾年一直將包括ARRW和HACM在內的高超音速武器描述為未來衝突成功的關鍵，尤其是高端戰鬥，例如在太平洋地區與中國發生的衝突。美軍曾經讓B-52在太平洋地區試射AGM-183A。

「戰區」網站表示，AGM-183A的「增量2」階段將增加對敵軍艦艇的導引殺傷能力。「戰區」網站這樣寫道：

在太平洋重大衝突的背景下，對快速遠程反艦能力的需求也會非常高。即使面對密集防空系統也能實施這些打擊，對於交戰非常高價值的艦艇將更具吸引力，例如中國不斷增長的航母艦隊或大甲板兩棲攻擊艦。總體而言，解放軍海軍的戰鬥艦隊規模和範圍繼續以驚人速度增長。這反過來又使近年來整個美軍更加重視研發和部署新的、改進型反艦能力。ARRW增量2還可提供另一種打擊陸上機動高價值目標的手段，例如彈道導彈運輸起豎發射車（TEL）。

無論如何，在三年前推動取消ARRW之後，空軍現已完全改弦更張，並下達了這種高超音速導彈的首批生產型訂單。

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