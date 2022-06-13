柬埔寨海軍基地│中國海港實力20年「發展迅猛」惹美國憂慮

然而，美國《華盛頓郵報》上周報道，柬埔寨正在為中國解放軍秘密建造海軍基地，相關消息及後已遭柬方及中方駁斥毫無根據，中方並指中國援助柬方雲壤海軍基地（Ream Naval Base）升級改造項目，符合兩國法律及國際法，不針對第三方，反斥個別國家「長臂管轄」。

事實上，美國媒體亦把雲壤基地事件直接牽扯到中國在全球港口戰略支點建設，過去20年來，中國在全球的海港、碼頭發展步伐十分迅速，加上中國海軍實力漸展現，難免令美國及西方焦慮。



雲壤海軍基地升級改造項目於8日舉行動工儀式，中國駐柬埔寨大使王文天與柬埔寨副首相兼國防大臣迪班（Tea Bahn）一同出席。雲壤海軍基地是位於柬埔寨西南部的西哈努克省西哈努克市。王文天在致辭中表示，項目建成後，將顯著提高柬國海軍現代化建設水平，有效提升柬軍維護國家主權和領土完整能力。

《華盛頓郵報》日前報導，多名西方官員透露，中國正在柬埔寨秘密建造一個專供中國軍隊使用的海軍設施，這將是中國在海外建設的第二個海外前哨據點，也是在亞太地區建立的首個海軍據點。報道並引述一名中國官員指，中國軍方也是該海軍基地的使用者之一，惟非「專用」。

柬埔寨駐美國大使館反駁報道毫無根據，強調柬方不准境內有外國基地或外國駐軍，「基地整修完全是為了強化柬埔寨海軍能力，保護海洋領土完整，並打擊包括非法捕撈在內的海洋犯罪行為」。柬方又重申，建設有關基地不是秘密，柬埔寨不會允許中國軍方專門使用基地，或是開發該地點作為其軍事基地。

中國駐柬埔寨大使王文天(穿西裝者)與柬埔寨副首相兼國防大臣迪班，一同出席雲壤海軍基地動工儀式。(AP)

西方對於雲壤基地的炒作已不是新鮮事。早於2019年，《華爾街日報》亦曾引述美國和盟國官員報導稱，中國和柬埔寨已秘密簽署一項協議，允許中國軍隊使用在柬埔寨建立的軍事基地。去年，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）訪問柬埔寨時表示，中國在柬埔寨建設軍事基地，會威脅地區安全和損害美國和柬埔寨的外交關係。

不過，北京和金邊官員當時均已否認了這個消息，柬埔寨首相和中國國防部當時都稱這份報導是謠言，中方只是在軍事訓練和後勤裝備上提供幫助。

柬埔寨雲壤海軍基地位置：

近年，西方媒體有關中國可能在世界一些海上咽喉要道打造軍事基地的報道接連不斷，但迄今為止，中國從未公開承認在海外有任何軍事基地。就算是外界公認為中國第一個海外軍事基地的東非吉布提（ Djibouti ）基地，中國官方亦僅稱為「中國人民解放軍駐吉布提保障基地」。

《美國之音》分析指，中國長期以來對在海外建立傳統意義上的軍事基地十分謹慎，基於「不搞軍事擴張，不在國外駐軍或建立軍事基地」的外交立場。另有西方專家分析指，中國軍隊若能夠利用柬埔寨的設施，將能進一步維護其對於南海區域的領土和海洋主張，雲壤海軍基地是北京方面正尋求在世界各地建立更多的軍事和軍民兩用設施之一。

事實上，中國近十幾年建構的海上網絡是相當亮眼的，要成為「海洋強國」也是明確的發展路線，並非秘而不宣的。

柬埔寨憲法列明，不准境內有外國基地或外國駐軍，圖為雲壤海軍基地。(AP)

廿載打造「航運大國」

在2012年，中國官方於「十八大」已提出「海洋強國戰略」，要提高海洋資源開發能力，堅決維護國家海洋權益。「海洋強國」也在「十四五」規劃中提出要建設的「九大強國」之一。2013年，中國首次提出建設「21世紀海上絲綢之路」的戰略構想後，積極在世界各地的海上咽喉要道投資興建或管理有大約近百個港口。近年，國家主席習近平還提出了「經濟強國必定是海洋強國、航運強國」的政策思想。

因此，中國馬不停蹄的在全球投資及建設港口。英國傳媒報道，中國於2015年為海外海港投資達200億美元，為前一年的兩倍。全球50大港口中有33個由中資管控，覆蓋希臘、緬甸、以色列、吉布提、摩洛哥、西班牙、意大利、比利時、科特迪瓦、埃及等十多個國家的港口。

近年，國家主席習近平還提出了「經濟強國必定是海洋強國、航運強國」的政策思想。(Getty)

在全球七大港口營運商中，中資也佔了兩席，包括中國遠洋海運集團及招商局港口。前者航線覆蓋全球139個國家和地區的548個港口，還在全球投資了58個碼頭；後者在海外的港口佈局由亞洲、非洲、歐洲及北美洲擴展至南美洲、大洋洲，實現了六大洲全覆蓋。

2018年底，中共發展改革委、自然資源部向全國人大常委會報告指出，中國港口集裝箱吞吐量超過全球的四分之一，海運量超過全球的三分之一，全球貨物、集裝箱吞吐量排名前十的港口中中國均佔7個（包括香港），擁有船隊規模（包括方便旗船）位居全球第三，佔世界運力總量的一成三；世界造船大國地位進一步鞏固，海洋工程裝備總裝建造進入世界第一方陣。

中國於過去20年大力佈局全球港口發展。(Getty)

除了海港實力，中國海軍的實力也是令美國焦急的。

以按艦艇數量計算，中國海軍已經是世上最龐大的海軍。據美國國會研究局的數據，美國海軍目前擁有297艘包括航空母艦、驅逐艦、潛艇等戰艦，而據五角大樓去年的報告則顯示，中國現時已擁有355艘戰艦，預計到2030年將達到460艘。而且，西方認為，雲壤基地或會部署中國北斗導航衛星系統的地面站技術，該系統具有包括導彈制導在內的軍事用途，或能有效提升中國海軍的實力。

海南師範大學南盟國家研究中心執行主任彭念分析，「美國此種行為試圖在中國與柬埔寨等關係友好的國家間製造裂痕，通過渲染所謂中國在東南亞地區的『威脅』，向這些國家施加壓力。」他表示，隨着中國海軍實力日益提升，美國對華焦慮也在增加，對中國與其他國家開展的各種合作都認為會涉及軍事層面。

中國現時已經擁有是世上最龐大的海軍。(Getty)

中國海外設施根本不像美軍基地

說到底，中國並未有如美國般在海外建立軍事基地的做法。有軍事專家亦指，與傳統的軍事基地相比，中國的海外設施所提供的支持還是有限的。舉例，斯里蘭卡、巴基斯坦的港口，商業運作比較多，中國的船艦可以在這些港口得到補給的水源和物資，根本不似美國的海外軍事基地般具備彈藥供應、維修等能力，故兩者的性質差異是頗大的。

美媒形容，中國在各地投資興建的港口，很多明顯有軍用、民用雙重性，可以迅速升級用作軍事任務。但這些說法沒有真實憑證。事實上，中國國防部亦曾反覆強調，中國建設海洋強國，是為了發展海洋經濟，維護國家海洋權益，並不是要搞海上擴張、海上霸權。

然而，在西方媒體不斷渲染「中國威脅」下，所有中國的投資建設，不論是商務性質，或是符合國際法的軍事合作，都被污名化是霸權和野心的展現。但誰不知道，海權本就是歷史上大國必爭的對象？中國建設海洋強國的戰略乃勢在必行。