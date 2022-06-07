中國公民成恐襲目標：從瓜達爾港看中巴經濟走廊之困

4月底，巴基斯坦卡拉奇孔子學院班車在校園內遭遇自殺式恐怖襲擊，4名亡者中有3名為中國人；本月自2015年，中國國家主席習近平到訪巴基斯坦、中巴經濟走廊正式啟動以來，中國資本大量湧入巴基斯坦，同時也引來針對中國公民的多次恐怖襲擊、當地民眾的不滿和抗議。

《香港01》採訪曾參與中巴經濟走廊初期規劃的安邦智庫創始人陳功，解讀中國如何成為巴基斯坦武裝組織的目標、以及為何圍繞中資的非議不斷？



2013年中國正宣佈了「一帶一路」計劃，總理李克強同年在巴基斯坦訪問期間提出建設「中巴經濟走廊」（CPEC），兩年後，在習近平國事訪問期間，兩國簽訂51項協議，標誌着自東北連通中國新疆喀什、西南延至巴基斯坦瓜達爾港（Gwadar port）的中巴經濟走廊正式啟動。

陳功說，實際上的政策設計在更早之前就已經開始了，在一帶一路的投資問題上，「當時很多人提出來，『巴鐵巴鐵』嘛（「巴鐵」意指中國與巴基斯坦之間鐵哥們般的長期牢固的盟友關係），對我們周邊的兄弟是不是應該優先考慮 ？」

2015年中方承諾投資460億美元的投資項目，以能源、交通基礎設施為，預計2030年完工。項目總規模相當於投資金額約為2008年以來巴基斯坦FDI的兩倍多，當中，能源基礎設施投資規模就達到370億美元（包括煤礦、風能、水能和核電站項目），此外則還有高速道路、鐵路、港口、機場等交通基礎設施，以及學校、醫院等民生項目。目前，CPEC累計為巴基斯坦帶來254億美元直接投資，計劃總投資額已經超過650億美元。

巴基斯坦酒店受襲：巴基斯坦致力發展俾路支省的瓜達爾港（Gwadar），希望當地成為中亞地區重要樞紐。（視覺中國）

「南亞小杜拜」之夢

在整個規劃中，位於南部俾路支省的瓜達爾港由於扼守着從波斯灣到阿拉伯海、印度洋的咽喉，地處從歐洲到非洲、從地中海到紅海、波斯灣再到東亞地區的重要航線，一旦與中國陸路相通，就可打破馬六甲海峽的限制，對中方而言戰略意義重大。

對於巴基斯坦政府，瓜達爾港所在的俾路支省一直都是全國發展最落後、最貧困的地區，分離主義武裝運動猖獗，是政府的一個心病。早在上世紀70年代，巴基斯坦政府就希望藉助當時美國尼克遜政府的力量建設瓜達爾港，甚至提出了讓美軍在此建立軍事基地的條件，但美國政府最終因投資成本和風險過高、難以實現盈利，還涉及複雜地緣形勢而拒絕。

外資的謹慎態度下，這個一面向海、另一面是一望無際的沙漠的小漁村始終未能擺脫貧困。當地居民甚至會為珍貴的水源而行竊。但陳功表示，瓜達爾的特殊地理位置使其有很大的發展潛力，「如果做的好，甚至可以發展為巴基斯坦的小杜拜」。

中巴經濟走廊主要項目分佈（維基百科公共領域）

中巴經濟走廊項目宣佈後的2016年，陳功前往瓜達爾考察期間，甫到達機場便遇到一位當地商人，他回憶指，對方見其一行人從中國來，態度很激動，上前跟他說：「『你是不是要去瓜達爾港？』還拿出iPad給我們看瓜達爾港建設的宣傳片，說非常贊成這個項目。」然而，「由於涉及大量資源投放和多邊關係，後來的進展並不理想」』。

同年11月，經擴建的瓜達爾港正式投入運營，但瓜達爾其他CPEC項目——高速公路、煤電站、機場等項目的延緩，使得瓜達爾港為中心的港口城市建設、經濟特區和國際貿易中心建設仍然遙遙無期。據亞洲新聞媒體《第三極》（The Third Pole）去年的報道，瓜達爾仍然沒有電力、水、道路連接，互聯網、流動電話網絡也未能覆蓋這一區域。去年，瓜達爾港口管理局主席Naseer Khan Kashani亦承認港口尚未帶來商機。

中國成恐怖組織「重點目標」

隨着時間的流逝，對於世代以打漁為生、生活在缺水、缺電當中的瓜達爾民眾來說，巴基斯坦和中資初期承諾的美好願景沒能迅速兌現，切實可見、可感的只有龐大的工程項目和大批中國工人的存在、以及全城各處為保護中方安全而佈滿的檢查站。

在宗教極端主義、恐怖主義和民族分裂主義的共同影響下，幾十年來巴基斯坦境內數量眾多的恐怖組織及與其相關的極端組織——包括ISIS-K、巴基斯坦塔利班和俾路支解放軍等——在各地襲擊政府軍和平民。在銅、金、石油天然氣等礦產資源豐富、又有着強烈民族分裂情緒的俾路支省，分離主義武裝組織俾路支解放軍與巴基斯坦政府長期抗衡，攻擊中央政府在當地的開發項目。隨着中國大舉進入，中方人員及在當地的工程項目逐漸成為俾路支解放軍的重點攻擊目標。

巴基斯坦酒店受襲：涉事的珍珠洲際酒店位於巴基斯坦西南部城市瓜達爾，由中巴兩國合資興建。承認發動襲擊的分離份子表明，他們的目標是酒店內的中國和外國投資者。（酒店官網圖片）

根據全球安全形勢洞察（Global Security Insight，GSI ）的數據，為了保護中方人員的安全，巴方在2016年派出超過3000名軍方人員駐守俾路支省，然而，針對中國人的襲擊活動近年來卻愈演愈烈。陳功認為，俾路支解放軍清楚中國與巴基斯坦政府的友好關係，中國因此成為組織為了與政府對抗的一大利器。

2017年5月，瓜達爾港建設工地的中國工人遇襲；2019年5月，多名持槍武裝人員闖入由中國企業建設的瓜達爾港明珠酒店，並與警方及安全部隊展開槍戰；2021年4月，該首府圭達市一酒店遭遇爆炸襲擊，導致至少4人死亡、12人受傷，當時本在該地下榻的中國駐巴基斯坦大使恰好外出，躲過一劫；2022年4月26日，巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院班車在校內遭遇自殺式恐怖襲擊，造成4人死亡，其中包括3名中國公民。

巴方竭力採取各種措施來確保中方人員安全，甚至在2020年12月於瓜達爾修建超過20公里長的鐵絲網圍欄，試圖將在瓜達爾港建立一個圍城來抵禦恐怖組織的攻擊。舉措經中巴雙方協商同意後實施，但工程開始沒多久就因當地民眾的強烈反對而中止。

中國在俾路支省的瓜達爾港項目引起當地民眾不滿。（視覺中國）

基層利益被忽視

生活上的不便或许只是次要的，在瓜达尔与卡拉奇，渔民的利益也在开发建设过程中被触犯。2020年，停靠在卡拉奇港的一批中國捕魚船引起當地漁民的抗議。儘管政府並未承認向中國提供許可，但巴基斯坦漁業組織懷疑巴方已經私下放行，政府后才明確頒佈禁令，不許外國漁船在巴基斯坦海域作業。在瓜達爾，一段連接港口和東部沿海高速（Makran Coastal Highway）的工程阻斷了4.3公里長的海岸線，影響當地漁民出海，施工前卻未有任何公眾諮詢。

陳功認為，由於初期缺乏貿易秩序、紀律方面的共同法律和制度框架，許多到巴基斯坦投資的中方企業、尤其是民營企業在當地的營商活動缺乏約束，照搬在國內的營商模式——「有什麼事就找領導」，過程中卻忽略了當地民眾的多方利益。

面對中巴經濟走廊推進中出現的重重問題，陳功指出，他們曾提議應當設立統籌機構來管理和規範，但最終不了了之，中方企業盲目湧入、缺乏預先協商就推項目的情況仍在發生：「國內有一些簡單的金融和資本安排，整個戰略層面上的收益看不到，錢花了不少項目也做了不少。但做了很多，大家對中國的好感度上升呢，還是指責變得更劇烈了？明顯是後者。」