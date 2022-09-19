美國紐約三寶之一：Shake Shack堡「成功」從來並非靠漢堡？

30多度的天氣，試問，有誰，能忍受室外排隊兩小時？答：Shake Shack堡，我可以。



2019年，Shake Shack內地首店登陸上海，創下排隊近7小時的記錄。北京首店開幕，不得不實行人流管制。之後的深圳、杭州門店的落地，無一不大排長龍。附近的滴滴司機：「太恐怖了，3分鐘的路程，活生生堵了10幾分鐘。」想罷工的美團外賣小哥：「跑腿費118塊。但是我都不想排了啊，人這麼多，排不到的吧。」到底是什麼堡，能讓人如此死心塌地？來，跟着日站君一探究竟。

從小攤車，到億級公司

俗話説，紐約有三寶，帝大女神Shake Shack堡。Shake Shack堡在美國的地位，一言蔽之。它與帝國大廈、自由女神像其名，來紐約不打卡，等於沒來。這樣看，Shake Shack本質上就是一個地標性的存在！當然，它的設計也很地標！

綠色，是它的主打色。Shake Shack請來了知名設計師Paula Scher負責Shake Shack的整套視覺風格。她是誰？你可能不知道Paula Scher，但你一定見過花旗銀行的標誌，用過微軟系統，聽説過現代藝術博物館、紐約大都會歌劇院，Tiffany & Co.。這些僅僅只是她眾多「霸佔」大眾視線的一部分作品。

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Paula Scher被譽為叱詫風雲的設計女豪傑，最強女平面設計師，沒有之一。Paula Scher採用大比例的綠色、白色為點綴。鮮明的綠色、跳動的字體、搭配簡單的線條圖形，現代感十足又很活潑可愛，整體給人呈現出清新休閒氛圍。

更重要的是，品牌的識別度與食物優質的美味完全匹配。無論 Logo、字體、顏色、餐廳裝潢、員工服、看板、菜單到餐巾紙，都完整地展現出餐廳的現代感與年輕活力。更甚，Shake shack的品牌標識不至於漢堡，它被應用到T恤、帽子和手錶等物品上，幫助餐廳吸引了大批狂熱的追隨者。無論是在紐約、倫敦、莫斯科、邁阿密、科威特還是中國，這一身份都傳達了 Shake Shack 精神。其品牌視覺使其具有更強的辨識力、傳播力，絕對是品牌典範！

如果問道：「在麥當勞排隊與 Shake Shack 有什麼區別？」我想會有顧客來回答你：「大概就是高速公路汽車旅館和希爾頓的區別。」我想，這大概就是為什麼Shake Shack漢堡價格高過麥當勞2倍，上菜速度還比業內平均水平低好多，但這卻沒擋住那些誓死要吃到Shake Shack漢堡的決心。

熱狗推車發家史？

我們聽到的版本是：Shake Shack創始於2001年，它最初是麥迪遜廣場公園內的一個熱狗推車。事實是，大家戲劇性的忽略了它強大的背景。

2001年時，Shake Shack創始人丹尼・梅耶（Danny Meyer）早已經是紐約的一位名廚，同時，他也是餐飲公司聯合廣場集團創始人。

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2001年夏天，丹尼・梅耶參加了在麥迪遜廣場的I love Taxi的藝術秀，併為參加藝術修的觀眾提供現場製作的熱狗。為了整體形象統一，熱狗車和LOGO都是由藝術秀設計公司負責的，成為展出的一部分。2004 年，Shake shack迎來了第一個售貨亭，位於曼哈頓最著名的19世紀公園之一。2022年，目前在全球有超過300家分店，遍佈倫敦、杜拜、東京、首爾、新加坡、伊斯坦堡……真．推車變摩托！

門店設計，很有看頭

Shake shack的目標是：佔領全球。所以對於本土化的探索，絕不止步。 前陣，這一餐飲品牌迎來了他們的澳門首店，他們特別邀請當地設計機構Indego design為新店設計了一套融合當地文化的新視覺。以澳門極具辨識度的城市標籤——葡磚，為靈感，結合澳門路牌標識設計，Indego design為Shake Shack打造了一套繁複又清新的視覺。

深圳萬象城門店——作為深圳首店正式開業前的預告，深圳先鋒藝術家李昱昱為 Shake Shack 深圳首店創作了一幅講述深圳人追夢旅程的時光畫卷。門店設計上，室外與自然交融，室內以浮島為設計靈感，好一個休閒和典雅的完美結合。

北京三里屯門店——青年創作藝術家於㻛將 Shake Shack 北京三里屯門店外圍圍擋作為載體，創造出超過 440 平方米的巨幅沉浸式體驗藝術畫作「Shake Shack衚衕」。Shake Shack北京這家店，將門店分為了兩部分，中間留出一段露天區域，北京的衚衕文化相呼應。Shack Shack 三里屯太古里店不僅提供Shake Shack多款經典美食，更為北京量身打造了三款具有京城風味的限定美食，京味十足。

成都太古里門店——如果説此前的設計以平面居多，那麼這兩天可能已經有細心的朋友發現了，在成都遠洋太古裏一隅，悄然支起了一個巨型「成都竹堡」。與以往所有的藝術圍擋都不同，它結合了成都當的非為主文化遺產——竹編工藝。這是 Shake Shack 在中國首次以巨型裝置藝術的形式進行圍擋設計。並且，秉持着「stand for something good」的品牌理念，Shake Shack官方稱會將所有竹子捐贈給非遺竹編組織作為材料以創作更多竹編作品。

這個堡，值這個價？説了設計，説了門店，最後，我們來談談小夥伴們最關心的價格。Shake Shack 在美國是公認的健康快餐。他們將不健康的漢堡、薯條、可樂和奶昔重新包裝，冰淇淋和牛奶也都是掛上了「綠色食品」的產品。當然，價格也隨之高漲。兩片番茄、兩片生菜、兩片面包、一塊牛肉＝85元人民幣。吃過的小夥伴來説説，這個價格，值嗎？

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