池袋百人群毆│解構東京池袋與「準暴力團」的前世今生

日本東京池袋日前發生一宗罕見的百人毆鬥事件，有消息指一個「準暴力團」為慶祝早前入獄的成員獲釋，於是預訂了餐廳歡聚，其間卻爆發衝突，最終演變成「100人大亂鬥」。究竟這個「準暴力團」是何方神聖，而池袋近年又為何成為當地罪惡的溫床？



綜合外媒報道，事發於本月16日，一間位於池袋3丁目「Sunshine 60」58樓的法式餐廳內發生了大型毆鬥。該餐廳以欣賞夜景聞名，人均消費介乎7,000至20,000日圓（約369至1,056港元）。消息指出，當晚除了該「準暴力團」的成員外，餐廳當日並沒有招待其他顧客。

當日約於晚上6時半，當地警方接獲餐廳店員報警求助指店內正發生近百人的大型毆鬥，惟原因未明。警方到場後大部份人經已離去，只餘下數人，其中一名男子頭部輕傷送院。事後，餐廳大門已被打爛，破碎的啤酒瓶和玻璃杯等散落在店內各處。兩部通往58樓的電梯被圍封暫停使用，其中一部電梯內遺留下一塊染有血漬的布及啤酒瓶。

日本警方到場後，毆鬥人士已四散，餘下數名傷者。(TBS電視台截圖)

這宗毆鬥事件讓日本民眾憂慮中國移民在當地所引發的治安問題，池袋地區近日才發生另一宗中國人在餐廳內打架事件，弄得店內「湯麵滿天飛」、滿目瘡痍。有東京居民指出，雖然類似暴力事件會令人聯想到另一地區新宿，不過實際上新宿僅有歌舞伎町附近的治安較差，池袋卻是一整區都給人不好的印象，希望附近警局能拿出魄力掃蕩。

由「中國孤兒」組成的不法組織

據日本警方事後的調查發現，參與打鬥的100人團客是幫派組織「中國龍會」（怒羅権），成員主要由二戰後留在日本的中國移民後代組成，大多為孤兒。該組織被日本警察廳列管為「準暴力團」。所謂「準暴力團」，即與「暴力團」一樣由不良份子組成，並透過違法活動，如竊盜、脅迫、詐欺等八大行業謀財，惟相較之下成員流動性高，組織內階級也不似暴力團般清晰明確。

最初，「中國龍會」是以日文片假名的「龍」字來命名，以代表中國。後來由於創始成員大多不諳日語，經常搞錯而改為漢字的「怒羅権」。當中的意思分別是：「怒」代表對日本欺凌的「憤怒」；「羅」代表戰勝強敵的「羅漢」；而「権」則代表自己的「權利」。

「中國龍會」第一任社長佐佐木秀夫曾著書講述組織情況。(Amazon.jp)

按日本現行法例「暴力團對策法」，這個不法組織並不屬於受到約束的團體，故當局難以打擊。然而，「中國龍會」擁有很多犯罪紀錄，包括有持有手槍、搶劫、謀殺、販毒、收取保護費等。

據週刊文春指出，「中國龍會」第一任社長佐佐木秀夫（本名：張榮興）的著作《怒羅権 初代》，當中提及所有「中國龍會」的早期成員都會隨身攜帶著帶有鋸齒的刀，在打鬥期間使用刀具是每天都會發生的事情，基本上只要他們一露出刀子，對方就會被嚇倒走開。這位初代社長亦提到，中國犯罪集團會根據其原籍省份，具有鮮明的省級身份。例如，福建人擅長暴力，上海人擅長用智力取勝，而東北三省人士則比較粗魯等。

池袋很早就成為華人的聚居地。(Getty)

因中餐廳成華人聚居地？

與新宿及澀谷一樣，池袋為東京具代表性的人氣繁華街道，同時也是深受外國人喜愛的地區。池袋除了林立眾多百貨公司、家電量販店及商業設施外，同時也作為宅女文化街道而廣為人知。此外，池袋不僅擁有重要文化財產，還有不少綠化建設、大學、小劇場等，頗能代表日本文化且魅力十足的一面。

在池袋站西口的北側一帶有著未被觀光地化的中華街，街道上聚集許多在日中國人的日常店鋪。這一帶有着許多販售直接由中國進口的食品、商品的店鋪，以及提供地道料理的食肆。然而，池袋也是豐島區內治安最差的地帶，特別是池袋車站東口和西口，以及東池袋車站周邊，都是較常發生竊盜案的地點。

自上世紀90年代開始，池袋附近的川口芝園住宅區就以「新華僑住宅區」而知名。由於租住該區的房屋大多不需要保證人、押金和酬謝金等，故比較易於外國人來租住，至今仍深受不少中國移民的青睞。

當地2,400個家庭中曾經有三分一為新華僑家庭，文化館和集會處時常有面向中國移民的各類活動。2001年，僑居日本的華人新型社區已在池袋自然形成。隨着華人人口漸多，他們曾希望藉2008年北京舉辦奧運之際提出「東京中國城計劃」，惟由於事前準備不足，遭到當地商業街的反對，結果無疾而終。

吸引中國移民聚集池袋，主要是交通便利、物價便宜、鄰近上班地點或朋友家等。(Getty)

踏入2010年代，從傳統的中國城新宿、池袋向東向北，華裔居民呈現成長趨勢。據東京都2015年的數字，東京都內的新宿、豐島、江戶川、江東、板橋5區各自擁有一萬以上華裔居民。其中與歌舞伎町和大久保所在的新宿區和池袋所在的豐島區可以匹敵的，是江戶川區與江東區，再加上墨田區和葛飾區，這個被稱作葛西地區的4區共計有超過36,000的華裔居住於此。

自此，從東京東部往千葉縣的JR總武線、東京Metro（地鐵）東西線沿線為中心，形成了一個大中國帶。一般來說，中國移民喜歡居住的地方，主要具備幾個條件，包括交通便利、物價、地價便宜、鄰近上班地點或朋友家等。不過，當中促使池袋中國城的形成，主要是當地充滿家鄉菜風味的一眾中餐廳。

或許由於池袋本身的地理和特性，也較易吸引不法份子聚集，成為東京都治安情況最差的地區之一。因應池袋治安欠佳的問題，日本警方近年已在該處設有5個警署，治安情況略為改善。不過，今天許多日本人仍不太願意前往該地區，治安情況惹人關注。