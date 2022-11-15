卡塔爾世界盃｜球迷要住「方艙」　揭示海灣明珠的酒店荒

舉行的2022年世界盃，主辦國卡塔爾將迎接超過120萬名旅客到訪，全國所有酒店房間已一早爆滿，尤其是11月24至28日的小組賽階段期間。多哈當局為滿足所有到訪旅客的住宿需求，於是興建了有如「方艙」般的球迷村廉價住宿。

觀乎過去多屆世界盃，需要興建這類貨櫃屋以迎接球迷、旅客的情況頗為罕見，申辦世界盃此一國際大型體育盛事，似乎多少對卡塔爾這個阿拉伯海灣小國來說有點吃力。



據官方網站資料，卡塔爾會為今次世盃興建3個貨櫃球迷村，其中一個在機場附近，建6,000間客艙的球迷村，可容納12,000人。球迷村的興建主要是方便球迷前往球場觀賽及住宿，每晚房價由200美元起（約1,568港元）。

球迷村的設計相當簡約，外觀酷似香港檢疫之用的竹篙灣，每間房間最多可容納二人居住，房內設施包括兩張單人床、一張小桌椅、空調、廁所等；球迷村內亦設有餐廳、商店、籃球場和羽毛球場等娛樂消閒設施，還有一個臨時超市，以及可以觀看比賽的戶外屏幕和防塵的人造草坪。卡塔爾世界盃最高籌委會房屋部門總監奧馬爾（Omar al-Jaber）表示，世盃賽事結束後，這些方艙將捐贈予貧窮國家作房屋用途。

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The Al-Emadi fan village in Qatar is almost finished.



Rooms are still available from $207. pic.twitter.com/F9hfnc4Ue9 — ESPN FC (@ESPNFC) November 9, 2022

世盃開鑼前夕，酒店房間數目少、酒店房價過高等問題，一直困擾着卡塔爾，曝露出該國缺乏為世界盃所有球隊、工人、志願者和球迷提供酒店的能力。這個海灣小國現時的常住人口約300萬，當中只有38萬人擁有卡塔爾國藉，但當地只有不足31,000間酒店客房，故賽會決定籌組各類臨時住宿，以及改劃所有可用的房地產儲備，額外提供130,000間房間，以應付是次國際賽事的需求。

其中，歐洲最大酒店運營商之一的雅高集團（Accor）將負責營運和管理世盃期間大部分公寓和別墅，當局另外安排三艘郵輪停靠在多哈港口，提供逾5,000間客房，部份球迷則會住在多哈北部一個人造島上的1,000個帳篷內。此外，球迷還有多種住宿選擇，包括傳統帆船、小屋和大篷車等。

由於全國的酒店房間少，卡塔爾在世盃期間酒店房間一房難求。(AP)

奧馬爾強調：「我們有足夠的住宿，人們仍然可以來享受比賽，也可以選擇他們想要的住宿。」當局透露，目前卡塔爾於小組賽期間已有逾90,000間房間遭預訂，但仍有25,000間，相信足夠應付所需。他補充，假如沙塵暴或下雨等惡劣天氣使帳篷或大篷車無法居住，當局會安排其他備用房間，給予有需要的旅客。

此外，主辦單位還會每日安排500多班航機，讓球迷可以往返杜拜等鄰近城市，以緩解當地住宿短缺的苦況。鄰國阿聯酋也早已看準卡塔爾的住宿、旅遊景點和設施的不足，早已針對世界盃作出部署，務求吸引相關的旅客在賽事期間或前後，前往當地旅遊消費。

卡塔爾動用郵輪、帳篷、帆船等眾多資源以提供額外的住宿房間應付世盃期間的需求。(AP)

「海灣小國」首辦大事

講到卡塔爾，或許不少香港人會對其感到陌生，當地較為人熟悉的可能是卡塔爾航空（Qatar Airways）和《半島電視台》（Al Jazeera）。其實，卡塔爾是西亞的君主專制國家，屬於遜尼派阿拉伯國家，也是地處阿拉伯半島邊上的半島國家。該國絕大部份領土均被波斯灣所圍繞，僅其南部疆域與沙特阿拉伯接壤。

這個海灣國家的國土面積只有1.16萬平方公里，全球排名164，大概只有10個香港的大小。該國的地勢雖然平坦，惟大部份地區為覆蓋沙土的荒漠，故可發展的土地更形受限。而且，卡塔爾屬熱帶沙漠性氣候，夏季炎熱，日間最高氣溫可達攝氏50度以上，冬季涼爽乾燥，最低氣溫約攝氏7度；全年乾旱少雨，每年降雨量僅有125毫米。氣候條件也因此影響當地許多經濟、政治、文化活動，這也解釋了為何今年的世盃會在11月舉行。

在上世紀40年代之前，卡塔爾經濟主要依賴漁業和珍珠養殖業，不過自1940年代發現油田開始，卡塔爾的命運就產生重大的改變。如今的卡塔爾擁有相當豐富的石油和天然氣資源，且天然氣的總儲量為全世界第三名，當地目前的經濟增長幾乎完全依賴石油及天然氣工業，而旅遊業貢獻GDP僅約143億美元，可說是微不足道。

卡塔爾世界盃：的人均國內生產總值居世界第四。(Getty)

作為人均國內生產總值居世界第四的國家，卡塔爾的人類發展指數極高，冠絕阿拉伯國家。該國並無居民處於貧窮線以下，失業率亦只有不到1%。然而，由於石油和天然氣作為國家的經濟支柱的日子有限，故多哈政府正致力尋求鼓勵生產部門私有化，並發展知識型經濟。

由此可見，卡塔爾作為全球最富裕的國家之一，舉辦世界盃的資金相信不會有困難，惟作為一個海灣小國，其人力資源和土地資源十分有限。事實上，在是次大賽之前，該國主要扮演阿拉伯地區的航空樞紐角色，主要接待來往歐亞的轉機客，且礙於當地旅遊設施和景點有限，鮮有接待世界盃如此大規模訪客的經驗，相信或為該國帶來一定的考驗。

2022世界盃，恐為卡塔爾這個海灣小國帶來極大的挑戰。(Getty)

挑戰恐不止於酒店不足…

撇除酒店不足的問題，卡塔爾面對前所未有的大量旅客到訪，保安問題也將成一大挑戰。在世盃期間，主辦單位需要大量人手負責體育場館外的安檢工作，包括對入場球迷進行搜身，檢查是否攜帶武器、毒品、酒精飲品等違禁物品。

為解決保安工作人手不足的問題，多哈當局決定「雙管齊下」一方面徵召及培訓平民服役，另一方面則聘請外援。上月初，土耳其議會表決通過一項動議，批准向卡塔爾派遣軍人，協助卡塔爾做好2022年世界盃足球賽安全保障工作。根據該動議，派遣至卡塔爾的土耳其軍人將爲11月開幕的世界盃足球賽提供保安支持，應對包括恐怖主義在內的各類威脅。

至於具體安排，土方將派遣3,000多名防暴警察、100名特種警察、50名防暴專家及協調人員，以至約100隻訓練有素的警犬前赴卡塔爾，並部署在卡塔爾境內的8座體育館及32支國家足球隊擬入住的酒店中。

卡塔爾可有充足的能力接待近120萬名世盃旅客？(Getty)

此外，最新的數據顯示，相較於2019年同期，在2022年11月14日至12月24日這一時間段內，飛往卡塔爾的航班成倍增長：其中由墨西哥直飛的航班預訂量增長了79倍，由阿根廷和西班牙直飛的量則增長了77倍和53倍。

鑑於卡塔爾只有首都多哈哈馬德國際機場（Hamad International Airport）一個民用機場，如何應對大批航班的到來也將大大考驗該國的航空運輸能力。卡塔爾航空公司表示，已取消了部份使用率不高的航班，爲國際機場騰出空間，以便讓更多的球迷能前來觀賽。卡航行政總裁Akbar AlBaker表示：「當務之急是讓機場每天能夠容納下數百班航班，以及大量包機和私人飛機起降。」

誠然，爲了籌備世界盃這場規模龐大的盛事，卡塔爾自2010年獲得舉辦權以來，經已在基礎設施項目上投資了超3,000億美元（約2.35萬億港元），上述的種種也顯示出其成功舉辦的決心。不過，無論是酒店數量、安保人手以至航班、旅遊設施等，難免仍舊反映出這個海灣小國申辦世盃或許有點「蛇吞象」。