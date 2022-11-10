中企有份投資烏克蘭公司突遭「國有化」一文看懂馬達西奇案始末

被中企索賠45億美元後，「烏克蘭國有化馬達西奇」一事又傳來新進展。



當地時間11月7日，烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體上發聲，該國已決定將發動機巨擎——馬達西奇等5家具有戰略意義的企業收歸國有，並稱這是烏克蘭必須採取的步驟，將有助於滿足烏克蘭國防部門的迫切需求。此舉也意味着，烏克蘭在「沒收中企資產」的道路上已經愈走愈遠。

獲中企70億「救命錢」！烏克蘭發動機巨頭「起死回生」

馬達西奇是「中企資產」，這事要從2015年馬達西奇深陷營收困境說起。

當時的馬達西奇剛剛失去了俄羅斯客戶，70%的出口市場受到影響；烏克蘭不忍見「蘇聯航空工業的心臟」垮塌，於是開始為馬達西奇尋找境外接盤買家。同年，馬達西奇與北京天驕航空就正式建立了全面戰略合作夥伴關係，雙方計劃投資200億元，在中國市場建設航空發動機產業基地。

2016年，馬達西奇CEO博古斯拉耶夫與中企簽下協議，同意出讓其持有的56%公司股權，同時中企向馬達西奇提供2.5億美元（約18億人民幣）的長期低息貸款。

除了股份合作之外，中企還提供了大量的訂單。據統計，中國市場在2018年成為了馬達西奇的最大買家，佔比達到35%；到了2020年上半年，中國訂單佔比更是超過了50%。2021年1月，雙方又簽下了一筆大單——400台AI-322型渦輪風扇發動機，價值約8億美元（約58億人民幣）。

可以說，正是因為有了中企的投資和源源不斷的訂單，馬達西奇才從營收困境中擺脫出來，其CEO博古斯拉耶夫也承認，如果不跟中國市場合作，馬達西奇首先面臨的就是「解僱10000名員工」的難題。

怎麼看都是利好中烏企業的收購合作，但隨着2017年烏克蘭官方的強勢介入，這筆投資也開始了長達5年的拉扯。

白宮認為，收購馬達西奇公司將為中國提供重要的國防技術。（AP）

美國攪局施壓！烏克蘭「沒收」中企資產，面臨45億美元索賠金

2017年，烏克蘭國家安全部門突然十分關注這一投資收購案，尤其是在得知馬達西奇準備在中國建立一家生產發動機的工廠之後，烏克蘭更是以「資產非法轉移」為由，對馬達西奇提起了刑事訴訟，並在不久之後凍結了中企持有的56%的股份。

就在市場一片錯愕之際，這場鬧劇背後的「攪局者」逐漸浮出了水面。

2019年，前美國國家安全顧問博爾頓到達烏克蘭，並一再向烏方施壓，要求後者禁止馬達西奇被中企收購，同時威脅稱可能會暫停對烏國家保護方面的援助。

迫於美方的壓力，2021年，馬達西奇被烏克蘭「國有化」，至此，收購項目徹底被迫告吹，而後烏總統澤連斯基簽署了行政令，對「馬達西奇收購案」相關的中烏企業和個人實施了經濟懲罰措施。

為了向美國遞上「投名狀」，烏克蘭無端阻撓中企收購，為此，烏政府也面臨者中企45億美元（約326億人民幣）的索賠金，但令烏沒想到的是，這次「肆意沒收中企資產」的後果遠比想像中的更嚴重……

據介紹，馬達西奇是一個生產歷史悠久、技術水平優秀的航空發動機生產企業。（微博@霹靂火軍事）

烏克蘭求援，美國無視！烏專家：損失將是災難性的

烏克蘭獨立通訊社曾分析，如果從烏極其有限的外匯儲備中拿出36億美元（中企第一次索賠金額）支付賠償，會將導致烏克蘭貨幣格里夫納崩；據統計，2021年烏克蘭國家銀行的黃金和外匯儲備淨額總計181億美元，烏克蘭專家就坦言，「烏方的損失將是災難性的」，並提議應由美國向烏克蘭支付國際仲裁造成的損失。但從目前的結果來看，美國明顯不會自掏腰包幫烏克蘭兜底。

其次，烏克蘭單方面叫停的舉動也將影響中烏的經貿合作關係。從進出口數據來看，中國是烏克蘭商品最大的進口國，2021年自烏進口98.99億美元（約718億人民幣），一旦對最大的市場出口受阻，烏克蘭只會面臨雪上加霜的處境。

時至今日，烏克蘭又一次對「國有化」馬達西奇強勢發聲，稱是「國防安全所必須採取的步驟」，但細究背後的深層關係，又何嘗不是美國一步步將烏推到了高台上。美國挑動了俄烏對立，導致衝突升級，之後又棄烏於不顧，面對烏克蘭的求援多次選擇拒絕，還在歐洲能源短缺之際大幅提高天然氣出口價格，大撈一筆，導致烏克蘭再一次陷入兩難處境。

可以說，烏克蘭如果還是一味的選擇服從西方、一味的盲目站隊，那未來軍工業和經濟發展，也很大可能會失去最後的機會。