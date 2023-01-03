AI 聊天機械人ChatGPT　打Code、寫情書輕而易舉　比Siri更強大？

AI人工智能的開發日益成熟，這陣子不少網友在Facebook或IG上分享自己與AI的對話，這些和AI一問一答的東西是一款名為「ChatGPT」的AI聊天機械人，只要根據使用者輸入的文字，就能給出相對應的答案。不過偶爾也會出現回答不精準的時候，但能透過這樣簡單的輸入指令，就得到一段完整的文字回覆，實屬科技的一大創舉。本文將一步步帶你了解ChatGPT是什麼、要怎麼使用，以及相關資訊，讓你跟上最潮的熱門話題。



ChatGPT怎麼玩？需要付費嗎？

ChatGPT是一款免費的線上程式，點擊官網註冊頁面，並輸入具體指令就可與AI進行對話。

▼▼▼ChatGPT到底有多強大？▼▼▼

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ChatGPT使用方式步驟1：註冊

點入關網後選擇「Sign up」，接著輸入信箱、密碼、手機等資訊，在到信箱中收驗證信；也可以直接用Google、Microsoft帳號快速註冊，註冊後在回到頁面上按下「Log in」就可登入。

ChatGPT使用方式步驟2：資料驗證

輸入姓名、驗證手機，用手機收取簡訊驗證碼做驗證。

ChatGPT使用方式步驟3：在下方對話框中輸入內容

輸入內容後即可開始對話，可在對話空中要求機械人以中文回答問題。建議大家以「指令、問題解決導向」來和機械人問答，比較能得到完整回覆，以下舉例：

範例1：請ChatGPT撰寫Email、情書（把撰寫的目的、對象清楚交代，用問題解決導向的方式尋求幫忙）



範例2：請ChatGPT撰寫Code



ChatGPT的運作原理是什麼？

ChatGPT是一套「文本生成」的技術，也就是說透過你輸入的文字讓AI做判斷，而產出相對應的回覆。不過在技術的初期可能會因為AI資料庫、計算方式等因素有答非所問的情形，隨著訓練的充足和技術的成熟，在分析過大量文本後就能給出越來越精準的答覆。像是大家常用的siri就是一種透過AI來給予回答的工具，不過ChatGPT除了可以回答你的需求，甚至可以幫你寫CODE。

ChatGPT是誰開發的？

Chat GPT這一套工具是由位在美國三藩市的 Open AI 開發，其中 Telsa 創辦人 馬斯克也是創辦人之一。不過，2018年時馬斯克因與其他創辦人對發展方向意見分歧，而離開Open AI。

ChatGPT問世那些職業的人會受到威脅？

ChatGPT支援多種語言，發布後便在社群上引起風潮，使用的直覺度與回答的精準度也比許多文字生成工具來得更好。不斷精進生成內容的能力的ChatGPT，也不免讓人擔心未來文字工作者、編寫程式的工程師，會否遭到取代？雖然目前ChatGPT呈現出來的文字能力與程式編碼能力仍與真人實作的落差很大，但隨著ChatGPT資訊越來越成熟，部分的工作者和搜尋引擎巨頭Google都有可能受到顛覆性的影響。

ChatGPT會毀滅人類嗎？

日前一名外國工程師扎克·德納姆（Zac Denham）曾誘導ChatGPT寫下「毀滅人類計劃書」，內容詳細到包括入侵各國電腦系統、破壞通訊、破壞交通系統、掌控武器等步驟。高度相似於真人、流暢的語法，還有詳細的計劃內容。不過值得慶幸的是，目前ChatGPT的計劃仍只存在對話之中。

ChatGPT的限制有哪些？

ChatGPT的誕生是否能幫忙學生寫論文，幫上班族寫報告？由於AI的文字生成技術必需透過蒐集網路資料來學習，進而編寫出合宜的內容，因此在抓取時若抓到錯誤的訊息，反應出的答案自然也會受到影響。再者，當問的問題不夠清楚時，ChatGPT也很難回答正確。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：ChatGPT怎麼用，有可能會毀滅人類嗎？一篇看懂中文操作註冊步驟、背後原理！】