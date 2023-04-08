日本夕張哈密瓜的啟示：精細農業是中國農業的可能未來

日本是一個工業大國，日本的農業生產規模或許仍在收縮的過程中，但值得注意的是，日本農業的變異和再生卻如火如荼，非常成功。在國外高消費的場所或者賣場，都會擺放幾種特別昂貴的進口水果，比如在台灣的高檔超市，就賣過要價台幣6000元的哈密瓜，這個價格大約相當於196美元，約相當於人民幣1372元一個哈密瓜。當然，同樣是在那類高檔超市，還有8000元台幣的西瓜，大概相當於2062港元一個的西瓜。



這些頂級水果，很多都是來自日本，因為日本長期以來都以生產頂級水果著稱。



為什麼世界上的頂級水果都來自工業大國的日本？這就是精細農業的結果。

精細農業，並不追求普遍的產量，而是追求質量，確保農業產品擁有最高的品質，高質高價，精細耕作，這就是精細農業，這應該成為典型的中國第一產業政策。實際上，產量和質量，漢字裏面就差一個字，但實際這是完全不同的發展方向和發展路徑，裏面存在着巨大的生產方式方面的差異，存在着生產文化的差異，生產者的靈魂就是不一樣的。

日本水果確實貴，圖為驚安之殿堂Don Don Donki 500港元一份的「葡萄女王」青提子。（資料圖片／鄧穎琪攝）

回首多年前，我曾經提出過發展「精細製造」，強調通過「精細製造」，解決當時中國製造業在未來前景上的各種可能發展問題，主要是應對房地產造成的高成本、人力資源短缺以及產品品質的競爭等問題，後來這個「精細製造」的製造業生產概念，被經濟學教授以及官員們給換成了「工匠精神」而大加宣傳和推廣，我對之也無可奈何。現在我又提出這個「精細農業」的概念，這次我希望能夠不再重蹈舊轍，今後能夠以本來面目示人。

值得注意的是，「精細農業」與「精細製造」一樣，都不是「工匠」等個人概念，而是一個產業概念，要解決的是往往已經陷入困境的產業發展問題。

這裏面就有一個例子，日本北海道的夕張舉行的拍賣會上，有一箱哈密瓜以500萬日元，也就是26.6萬元人民幣（約30.3萬港元）成交。雖然說是一箱，實際這一箱就只是2顆哈密瓜，平均每顆哈密瓜成交價是13萬元人民幣（約15萬港元）的「天價」。實際上，夕張哈密瓜就是日本高價水果的代表之一。

天價「夕張王」蜜瓜，兩個盛惠港幣21.25萬元。﹙資料圖片﹚

煤炭產業沒落 哈密瓜成救命稻草

夕張位於北海道的中部，曾是日本重要的煤礦產地，從1880年開始就生產煤炭，當地都是「煤老闆」，幾十年來，都是靠煤炭發財和生活。大量勞工從日本各地湧入，形成城市，也是為了煤炭生產。不過，挖煤雖然發財了，但當地的農業生產卻很糟糕，幾乎沒什麼像樣的農業，因為當地的土壤中含有大量的火山灰，能夠耕種的農作物相當有限，種什麼都不好活，而且礦業還要佔用大量的土地，當地的農業幾乎沒法活下來。

當地的農業協會為了保障農民的生活方式，努力尋找適應當地風土的蔬果物種。漫長的尋找過程，持續了很長時間，直到1950年，一名研究人員在巡查果園時，發現當地不少農家有種植「哈密瓜」的習慣，這裏的「哈密瓜」實際是一種「網紋洋香瓜」，因長相類似，姑且按照市場習慣稱為是「哈密瓜」。

當時夕張的土產哈密瓜，並不特別甜，而且果肉呈現橘紅色，根本不受市場待見。夕張當地農民甚至也不好意思拿到市場上去賣，都是自己家裏人吃了。不過，就是這麼一個不招人待見的水果，研究人員發現，夕張的哈密瓜有一種獨特的香氣，只要能增加甜度，夕張哈密瓜就有機會成為夕張的特產。

夕張哈密瓜成功外銷海外，成為日本水果中的一大品牌。（北海道官方旅遊網站）

三管齊下：育種改良+空運+營銷

於是，從1959年開始，夕張農民在當地農業協會的幫助和支持下，開啟了哈密瓜升級計劃。主要是育種改良，他們成立了由17家農戶組成的哈密瓜協會，他們前往日本各地的種苗市場，尋找適合夕張當地的配種的品種。由於種苗具有競爭性，夕張農民為此費盡了千辛萬苦，最後總算解決了種苗的問題。

緊接着出現的是銷售問題，夕張農協希望把商品運到東京銷售，開始考慮成本和時間，使用的是卡車來運輸，但東京的溫度較高，哈密瓜到了東京，甜度和香氣都產生了變化。後來他們又考慮使用火車，還用冰來保持哈密瓜的新鮮度，但沒想到冰在運輸過程融化，泡了水的哈密瓜，賣相很差，根本賣不出去。最後就剩下了空運這個選項了，但成本比陸路運輸高出好幾倍。哈密瓜還沒有被市場接受，就要支付這麼高的成本，這對夕張農民來說是一大考驗。最後夕張農民決定豁出去了，一定要用空運，一定要讓消費能力驚人的東京人接受夕張哈密瓜。

實際上，這一場豪賭並不順利，東京人開始的時候稱夕張的哈密瓜就是「南瓜」，但夕張農民很堅持，他們嚴格控制質量，凡是不夠甜、不夠重、外觀不夠漂亮的，一律不拿出去銷售。夕張農協還在銷售上想出了一系列辦法，包括跟棒球隊以及各大百貨公司合作，打響夕張哈密瓜的知名度。

到了1980年，夕張的哈密瓜終於成為了北海道夕張最出名的特產。在夕張的煤炭產業沒落，當地財政陷入困境的時候，哈密瓜居然成為了夕張的救命稻草。

北海道夕張哈蜜瓜更成為雪糕等甜品的入撰之選。（吳嘉俊攝／資料圖片）

還有青森蘋果、山形櫻桃

我們從夕張的案例可見，精細農業的生產，除了農民高品質的生產活動之外，在地組織的營銷及其策略也非常重要，而精細農業的生產經驗，從日本來看，主要是三條：首先，日本轉型精細農業的決心和力度非常大。

2022年日本農林水產省報告說，日本水果產量在二戰後大幅提升，雖然1979年達到高峰之後有萎縮，但日本水果的出口貿易額卻連年猛增，日本產的水果居然成為新時代「日本製造」的代表物，如夕張的哈密瓜、青森的蘋果、山形的櫻桃；其次，精細農業的生產，必須配備嚴格的分級制度，進行精心的組織，不同的等級，不同的價格，絕不含糊。如夕張哈密瓜，從1顆1萬日元，到1顆4000日元，分為四個等級，由當地的「農業協同組合」來嚴格把關。

山形縣寒河江市車厘子。（鄧穎琪攝／資料圖片）

這個「農業協同組合」，還會控制商品的供給量，確保價格的穩定。第三，儘量往禮品和奢侈品的方向發展，這在土地很少的日本是現實的，但在其他地方則需要努力。

當然，我在提出發展「精細農業」這一主張的同時也明白，發展精細農業並不容易，但應該看到的是，中國與日本有着部分相同的農業生產環境，如生產成本逐年上升，人口老化嚴重，消費力並不弱等等。所以，中國有理由選擇「精細農業」的發展道路，以此吸引資本，吸引知識勞動者，中國的政策部門應該以此為基礎，為第一產業謀篇佈局。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

對於逐漸老齡化的中國來說，需要找到一條做大做強農業的道路。如同發展「精細製造」一樣，發展「精細農業」應該成為中國農業發展的未來方向。這也是高質量發展在中國農業領域的最佳體現。

本文作者為安邦智庫創辧人陳功，原載於2023年4月6日的安邦智庫「每日經濟」專欄

