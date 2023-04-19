14億人口將「腰斬」一半　中國人口下降對世界有何影響？

今天，中國龐大的人口規模開始出現下降，且預計未來數十年這種趨勢還將會加速，至本世紀末或僅餘7億多人口，且這數字已是較樂觀的預測。作為自聯合國自1950年有統計以來人口一直保持最多的國家，中國龐大的人口資源過去一直推動着世界經濟的運行，並助力國家近年的崛起；中國未來人口下跌的趨勢無可避免將對全球有着若干的重大影響，包括全球總人數、世界經濟以至地緣政治等。



此為龍象人口之爭系列之四



中國人口現時約佔世界人口逾六分一，過去40年間經歷了驚人增長，從接近10億膨脹到逾14億，直至2022年首次出現人口「負增長」。據國家統計局公布的數據，去年中國人口為14.118億，較前年減少85萬人。內地過去6年間出生率一直在下降，達到每1,000人只有6.77名新生兒的歷史最低點。

今後，中國人口開始持續減少，這會是自1959年至1961年「大饑荒」以來首次下降。這當中最主要的一個原因，與上世紀80年代中國出台「一孩政策」不無關係。儘管中國在2016年放棄了獨生子女政策，並在去年推出了以稅收等激勵措施為支持的三胎政策，但這種情況仍未有改變。

中國內地的「一孩政策」，對國內人口的長遠發展和走向深有影響。(Getty)

由現在起至本世紀末，印度也將取代中國成為世界上人口最多的國家；而中國屆時的人口將減少至目前規模的一半，有悲觀的預測模型甚至估計中國的人口數目會下降至3億多，與今天美國的人口數相當。

人口的顯著下跌，不僅對內地中央政府而言至關重要，許多人口學家也密切注視，因如此明顯的變化將給未來帶來許多不確定性和深遠影響。

未富先老：製造業出走、養老負擔增

自上世紀80年代開始，內地經濟一直不斷地和全球經濟產生更多聯繫。中國以前所未見的規模吸納原材料，並在世界各地眾多的市場中建立起出口優勢。這很大程度上依賴其極具競爭力的勞動力，也使得國家成為世界工廠。

然而，這個曾經擁有源源不斷的廉價勞動力的國家，人口資源終於步入衰退，這使得其過去對全球物價的冷卻效應也悄然消失。

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更令人憂慮的是，中國有可能面臨「未富先老」的處境，至少不會像成熟的發達經濟體那樣的富裕。這意味着西方出口商品的好日子，尤其是奢侈品出口，也將時日無多。

上海社會科學院的研究小組預計，2021年以後，中國人口將以年均1.1%的速度下降，到2100年全國人口將降至5.87億，不足現時的一半。這一預測背後的合理假設是，從現在到2030年，中國的總生育率將從1.15下降到1.1，並一直保持到2100年。這種快速下降將對中國經濟產生深遠影響。

未來，內地的年輕人口的養老負擔定必更沉重。(Getty)

其中，內地的勞動年齡人口在2014年達到峰值，預測到2100年將減少至峰值的三分一以下。預計在這段時間內，65歲及以上的老年人口將繼續攀升，並於2080年前後超過勞動年齡人口。這意味着由目前每100名勞動年齡人口需要贍養20名老年人，但到2100年，每100名勞動年齡人口將必須贍養多達120名老年人。

上述情況意味除非生產率迅速提高，否則中國經濟增長將大幅放緩。而在勞動力迅速萎縮的推動下，勞動力成本上升，將把低利潤率的勞動密集型製造業，從中國推向勞動力充裕的國家，包括印度、越南和孟加拉國。

與此同時，中國需要把更多的生產資源用於提供衛生、醫療和養老服務，以滿足日益增長的老年人口的需求。澳洲維多利亞大學（Victoria University）政策研究中心（Centre of Policy Studies）的模型顯示，若果不改變中國的養老金制度，到2100年，中國的養老金支出將增長5倍，從2020年佔GDP的4%大幅增加到20%。

人口下降長遠恐削弱中國的綜合國力。(Getty)

少子化將削弱中國綜合國力

關注少子化問題的攜程聯合創始人、執行董事局主席梁建章指出，雖然影響綜合國力的人口素質、發展水準、組織能力和凝聚力等條件，惟人口規模是一個國家綜合國力的基礎性因素。雖然人口多並不必然強大，但人口急劇萎縮則一定預示着衰亡。

人口下跌的另一個問題，梁建章認為是中國不僅是一個國家，也是中華文明的主要載體。人口是文明傳承的基礎，中華文明一度佔世界人口三分之一，現不足五分之一，而每年新生兒只占世界十分之一略強。到本世紀末，中國人口佔世界比例將降到5%，中國的份量將一落千丈，中華文明將徹底衰微。

低生育率會使整個內地社會變成接近四二一的家庭結構，即一個年輕人需養兩名父母和四名祖父母，養老負擔極其沉重。況且，低生育率帶來的老齡化危機，最直接的體現是養老金收支平衡面臨沉重壓力。現在東北三省的養老金已經入不敷出。2018年中國60歲以上老年人比例只有17.9%，將來會一路上升到接近40%。梁建章表示，如果現在就感受到老齡化的不可承受之重，將來的情會變得更嚴峻。

綜上所述，梁建章認為：「假如本世紀末中國人口少於美國，對於中國來說將是災難。」他表示，除非中國政府出台大力鼓勵生育的政策，並有效提高生育率，中國才有望在本世紀本繼續保持對美國的人口優勢，並且能夠成為世界上最富裕的國家。

除非中國在內的亞洲國家，以及歐洲各國大幅提升生育率，否則本世紀末將迎接翻天地覆的新世界？(Getty)

本世紀本將迎「新世界」？

上述的內地人口走勢的情況早已被納入許多全球人口增長預測中，有研究指出，隨着各國生育率的持續普遍下降，預測世界人口可能會在2064年達到約97億人的峰值，然後在2100年下降到約88億人。與此同時，世界勞動人口比例、各國經濟發展以及自由移民，均將出現翻天覆地的變化。

未來，人口增長一大部分將出現在撒哈拉以南非洲，預計從現在到2050年，這個地區將佔人口增長的一半以上。預計在此期間，該地區的人口總數將倍翻，尼日利亞將成為全球第四人口大國。而亞洲、中歐和東歐將成為人口縮減速度最快的地區，中國、日本、韓國、意大利等23個國家和地區的人口數量將減少為原來的一半。

由此可見，非洲和阿拉伯世界將塑造人類的未來，而歐洲和亞洲的影響力則逐漸減弱，到本世紀末，我們或將迎來一個新的世界。

倫敦政治經濟學院（London School of Economics）社會政策系助理教授陳雙（Shuang Chen）認為，關注中國人口的絕對數字是沒有抓住重點，她認為中國人口下降可能對氣候變化有利，「但真正引起社會關注的是這對人口結構意味些什麼。因為事情變化非常快，社會可能沒有時間適應。」