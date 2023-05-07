援烏「團結之道」爆農產品利益之爭
隨着俄烏戰爭邁入第二個年頭，邊境上的穀物之爭只是漫長的拉鋸戰中，龐大經濟成本的冰山一角。
1933年是烏克蘭的饑荒之年。登上蘇聯權力巔峰的史達林在1932年結束他的第一個「五年計劃」，在城市強推工業化，並「成功」落實農業集體化政策；身為歐洲糧倉的烏克蘭，為這場「成功」付出慘痛的代價，共產黨不顧收成不如預期，要求農民依計畫上繳穀物，最終為了達標，迫使農民繳出下次收成所仰賴的種子，榨幹農村的所有剩餘，餓死了數百萬人。歷史學家史奈德（Timothy Snyder）表示，史太林故意放任幾百萬烏克蘭人餓死，這是種族滅絕的經典案例。
90年後，食物再度成為俄國人對付烏克蘭人的武器。俄國總統普京在2022年2月引爆戰爭後，封鎖黑海港口，扼殺烏克蘭出口穀物的經濟命脈。俄、烏兩國在聯合國和土耳其的斡旋下，去年8月達成協議，開放部分黑海港口出口穀物，但毀損的橋樑、佈滿水雷的海域，讓運輸作業極為緩慢。
為了聲援烏克蘭，歐盟開通了「團結之道」，允許烏克蘭農產免關稅、不受配額限制，經由東歐鄰國銷往中東、非洲等地。然而，團結之道開通不到一年，波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克和保加利亞紛紛「喊卡」。
一名羅馬尼亞農夫說：「我為烏克蘭悲傷，也為我自己心痛。」
倉庫堆滿滯銷的小麥，面對烏克蘭穀物的廉價競爭，他陷入破產危機。團結之道開通後，理應只是過境的烏克蘭小麥、玉米、油菜籽、葵花籽和葵花油流入當地市場並拉低價格。戰爭爆發以來，擔憂唇亡齒寒的波蘭全力支持烏克蘭，收容難民、送出大批武器，但今年4月初，波蘭農人的拖拉機和載滿烏克蘭穀物的卡車，在團結之道邊境對峙。憤怒的農人還對波蘭農業部長科瓦爾茨克（Henryk Kowalczyk）投擲雞蛋，逼迫他下台。
會吵的孩子有糖吃？
團結之道開通後不久，東歐農民在去年9月就抱怨，大量湧入的烏克蘭穀物堵在鐵路、公路和港口上，遲遲無法送達目的地，由於缺少追蹤系統，這些滯留的穀物混入當地生產的穀物，以低廉價格賣給下游廠商，製成麵粉、麵包、糕餅暢行歐盟市場，但烏克蘭的農藥和環保管理較為鬆散，生產成本遠比歐盟農民低。蜂擁而入的烏克蘭農作物還推高了東歐國家的運輸成本，讓當地農民的處境雪上加霜。
波蘭籍的歐盟農業執行委員沃伊切霍夫斯基（Janusz Wojciechowski）漠視這些警訊，宣稱「來自烏克蘭的作物沒有對歐盟農民造成任何破壞或負面影響，也沒有惡化價格。」科瓦爾茨克則鼓勵農民囤積穀物，「因為價格還會漲」。然而，全球的穀物價格已經從去年初的高點腰斬。
波蘭將在今年下半年選舉，目前執政的右派法律與公正黨立場保守，堅決反俄凝聚了民意，卻因為烏克蘭穀物得罪了農村的鐵票倉。黨領導人卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）急忙與科瓦爾茨克切割，換上新農業部長。波蘭等東歐五國單方禁止烏克蘭穀物進入本國，明顯違反歐盟自由貿易的規範，可是沃伊切霍夫斯基不願對簿公堂，而是動用歐盟農業急難金連續加碼補助，以換取這些國家取消單邊禁令，但這引發未能捍衛歐盟條約的爭議，並助長了「會吵的孩子有糖吃」的風氣。
國際糧商坐收漁翁之利？
歐盟農業委員會決定，根據每個國家前五年各自的庫存平均值，評估目前庫存量是否受到烏克蘭穀物流通影響，如此一來，羅馬尼亞並不符合補助標準。但沃伊切霍夫斯基否決了自己設下的標準，表示羅馬尼亞是暢通烏克蘭穀物的重要樞紐，一樣應給予補助。事實上，羅馬尼亞去年因乾旱歉收庫存下滑，一些糧商還採購了烏克蘭穀物補充當地的產量不足。
戰爭爆發後，為了搶救難以從黑海運出的烏克蘭作物，歐盟補助了200萬歐元（約1731萬港元），修復位在羅馬尼亞東部荒廢已久的加拉堤港口，再經由內陸水道通往黑海濱的康斯坦察（Costanza）港，然後運往非洲等地。然而，河運的基礎建設不足，貨船經常大排長龍。
類似情況也發生在鐵路運輸，烏克蘭的蘇聯式軌道與歐洲規格不同，在邊境上必須大費周章吊裝貨櫃，時間拉長，成本也拉高。歐盟官員仍一廂情願相信貨暢其流，認定烏克蘭的穀物僅通過歐盟邊境，沒有要求追蹤貨物流向，無法掌控是誰覬覦送進嘴邊的肥肉，從價差賺取豐厚利潤。
部分國際大糧商在戰爭一觸即發時，就用盡各種管道輸出烏克蘭的穀物，當全球飽受通貨膨脹之苦，貧窮國家陷入饑荒，嘉吉（Cargill）、邦吉（Bunge）和ADM等三大糧商，都在去年創下巨額利潤。不過，當東歐國家建議這些得利者分擔基礎建設費用時，糧商認為，一旦黑海固有的港口恢復常態，這些投資將付諸流水，拒絕出資。
東歐農民儘管抱怨烏克蘭穀物導致他們生存困難，但也強調，依舊支援烏克蘭對抗俄國，只是協助必須以更公正透明的方式進行。隨着戰爭邁入第二個年頭，邊境上的穀物之爭只是漫長的拉鋸戰中，龐大經濟成本的冰山一角。國際貨幣基金組織（IMF）估算，若戰爭得以在2024年底前結束，烏克蘭到2027年前至少須要融資1235億美元（約1644億新元）。但該國一片廢墟、經濟崩潰，身為主要金主的美國、歐洲政府都在疫情間推高債務，援助越來越捉襟見肘，誰來為烏克蘭的經濟買單，仍是未知數。
作者是旅居意大利的台灣記者、社會學博士鄭傑憶
本文獲《聯合早報》授權轉載