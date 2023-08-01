超級富豪家庭女教師揭名門暗黑催谷法　為增記憶力逼頭戴恐怖裝置

有錢人的世界‍‍‍也有很多苦惱‍‍；英國超級富豪的生活，總是引人好奇。他們坐擁不計其數的財產，可依舊和普通人一樣，為了孩子的未來而頭痛。在孩子教育上，有着各種駭人聽聞的做法。



作家薩拉．托馬斯（Sarah Thomas）在新書《K女王》（Queen K）中，記錄了自己的觀察。出身平凡的她，曾在不同富豪家做過10年家庭教師。她的僱主不是普通富豪，而是富豪榜上排在前3%的那些人。

有的僱主住在肯辛頓街上，這是英國最有名富人區，又稱為「億萬富翁一條街」。當地人調侃：「這是一條用錢建造出來的大街，能住在這裏的人肯定是億萬富翁，百萬富翁只有參觀的份兒。」

孩子只准喝PH值9.0的水 為催谷成績竟這樣做（點圖了解更多）：

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這本書一上市就吸引了很多人的目光，泰晤士報評價説：「《K女王》是巴爾扎克穿着巴黎世家高級時裝寫出來的作品。」

有錢任性背後是新的競爭和焦慮‍‍‍‍

英國教育最大的特點，是精英化。富豪們不在乎花費多少，只在乎孩子學到了什麼，以及和同齡人相比是不是足夠優秀。托馬斯發現，富豪家的孩子，普遍比較聰明。這可能是因為他們從小見多識廣，除了學課本上的知識，還有各種樂器，以及游泳、攀岩、高爾夫、馬術等。

她遇到過一個小女孩，4歲就開始學小提琴，一把琴價格超過500萬英鎊，指導她的老師是國際上赫赫有名的音樂家。對於他們這種家庭的孩子來説，前往托斯卡納度假，在南非看動物遷徙，或者去北海道滑雪，都是是家常便飯。

不過，父母們這些不計成本的投入，未必真的見效。有個叫瑪雅的女孩，在高壓下一度厭學。媽媽要求她每天做6小時題，哪怕假期也不能少。她每天早上都要吃很多維生素補充劑，吃完後反胃想吐，很不舒服。可她媽媽卻沉溺在自我感動裏，對此視若無睹。

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富豪凱梅洛夫一家的生活更為窒息，父母希望女兒進入英國頂尖女子寄宿學校，恨不得把世界上最好的老師請來，可他們自己卻忙得沒時間跟女兒説話。‍長此以往，女兒變得敏感多疑，沉默寡言。托馬斯每次開口，都要小心翼翼的，生怕説錯什麼。‍‍‍‍和孩子們相處時間最多的，反倒是家庭教師，可這個身份又着實尷尬。孩子出去玩坐頭等艙，他們能跟着沾光，但僱主總是不經意間流露出輕視。

有個俄羅斯家庭出於禮貌，邀請托馬斯共進早餐。在餐桌上，他們只當她是空氣，不跟她打招呼，也不會朝她的位置看一眼。還有僱主直接告訴她：「不要坐你屋子外的椅子，因為我可能想坐。」剛開始聽到這種話，托馬斯有些不舒服。但一想到再熬3周，就能賺到幾個月的生活費，就繼續忍氣吞聲了。

等做久了，她已經完全不在乎別人説什麼了。作為富豪家的闖入者，她見識了超乎尋常的財富、認知和圈子，也發現越往上走，未必輕鬆，只會被新的焦慮與競爭裹挾。

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用電極子女 只喝PH值9.0的水

托馬斯遇到過不少富豪的「奇葩」操作，一次次刷新自己的認知。一天，她發現學生卡拉頭上固定着20個電極，醫生正熟練地操作着一個看起來有點奇怪的機器。托馬斯不知道他們在做什麼，孩子媽淡定地來了句：「這是我從蘇黎世請來的名醫，可以調整腦電波，提升記憶力。」托馬斯震驚不已，沒想到卡拉很懂如何給媽媽捧哏，接了句：「這很管用的！我感覺自己以前從來沒有體會過真正的光合作用。」母女倆一唱一和，留下托馬斯不知所措，不知道人為什麼要進行光合作用。

托馬斯還遇到過一個叫琳琳的女孩，請了十幾個家教。不上學的每一分鐘，都被安排得滿滿當當。媽媽規定她只能喝PH值為9.0的離子水。如果保姆或其他工作人員給了她白開水，就會被直接解僱。至於為什麼要這麼做，誰也不知道。托馬斯猜測，這可能是提高成績的「獨門秘籍」吧。

富豪們對孩子的呵護，24小時不間斷。有個12歲的小男孩，身邊時刻圍繞着一群人服務他。每次考試前，等男孩睡着了，私人按摩師就會坐在牀邊，給他輕輕地按摩腳底，説是這樣能緩解壓力，發揮出更好的水平。‍‍‍‍‍‍

給孩子們上課時，托馬斯全程處於父母們的監控之下。一節課下來，他們就知道你的水準怎麼樣。哪怕已經工作了很多年，每次去新僱主家，她還是很緊張，要提前做很多功課，看幾百頁僱主家的資料。‍‍‍‍‍

《K女王》（Queen K）書本封面

為了寫小説苦等10年

托馬斯是典型的「小鎮青年」，她從倫敦大學的文學碩士專業畢業後，進入一家出版社做編輯助理。那時，她一心想出版出自己的作品，本以為能趁職務之便走捷徑，可真正工作了才發現，編輯繁雜的工作內容，使她分身乏術，根本沒空寫自己的東西。一週下來，她至少要看5份書稿，全是為他人做嫁衣，自己的表達欲也在日復一日的重複中喪失。

辭職的念頭，就像野草般在腦海瘋長。一次偶然的機會，她發現做家庭教師是份理想的工作，收入相對更高，工作時間也沒那麼長。於是很快遞交辭呈，去一家培訓機構工作。因為學歷突出，長相普通，她受到不少女主人的青睞。這些年來，她見慣了頂級富豪的奢靡，也目睹了他們的脆弱。有些做全職媽媽的女主人很孤獨，偶爾會跟她聊聊天，甚至毫不設防地告訴她婚姻中的隱私。托馬斯腹誹：「你們在我面前這樣失態，難道不覺得有點不好意思嘛？」

不過，也可能是覺得跟她抱怨沒什麼風險，他們才這麼做。畢竟，他們從不會在朋友或家人袒露出沒那麼光鮮的一面。如今的托馬斯，已經對富豪徹底祛魅。她意識到不管物質條件怎樣，都會有屬於自己的煩惱。她離開了那個不屬於自己的圈子，和朋友一起合租了倫敦的一套公寓。未來，她想把時間投入在真正熱愛的事情上，一直寫下去。