韓國年輕人「純休息」： 靠輸入外勞與老人從事辛苦工？

年輕人不願從事藍領工作、人口老齡化嚴重、生育率低迷，多重因素使韓國陷入勞動力短缺。韓國政府去年已經公佈，將2023年輸入外勞數字增加至破紀錄的11萬的計劃。然而，這些措施似乎仍然不足以解決韓國的勞動力供應問題，專家更認為，這個面臨人口危機的亞洲第四大經濟體，未來或許不得不更積極的引入外勞。



韓國財政部本周指，將於下個月推出更多措施來緩解勞動力短缺。去年，政府公佈的的11萬外勞輸入計劃幾乎為過去五年間的年均外勞輸入量的兩倍，試圖彌補該國在製造業、農牧業、建築業等行業的人手短缺。

然而，就在急需人手的韓國經營者總協會（Korea Enterprises Federation）呼籲需進一步輸入外勞的同時，韓國的許多年輕人則寧願選擇待業而不願到農場和工廠里工作。截至今年4月，韓國的空缺崗位數量仍然超過21萬。

年輕人「休息」 老年人上崗

根據韓國統計訊息服務網（KOSIS）今年2月發佈的統計數據，該國15至29歲的年輕人中，沒有就業、也沒有在過去4個星期內積極找工作的人群數量增長至49.7萬，為20年有記錄以來的最高值。這一「休息」中的群體不同於仍在找工作的失業人口，也不包括因教育、育兒、又或是年老、身體或精神殘疾而無法工作的人群。近年來該群體數量在不斷上漲，從2019年的38.6萬增加2022年的45.3萬，今年又比去年躍升了9.9%。

圖為2019年，韓國首爾的考生在參加大學入學考試。（Getty）

年輕人不願從事藍領工作，使得本就面臨勞動力短缺的中小企業招人更加艱難。一家僱員約35人的韓國鋁製品模具廠廠主黃光助（Hwang Kwang-jo，音譯）去年接受路透社採訪時就表示，他從來沒有收到過20多歲的年輕人的簡歷，工廠的兩名尼泊爾人僱員離開後，工廠只好聘請了一位61歲的年長者來幫他完成一些工作。

去年8月公佈的數據中，KOSIS的調查問卷顯示，39.4%的受訪者稱自己「選擇性失業」的原因是健康狀況不佳，而18.1%的人說很難找到他們想要的工作。不過，韓媒報道指，許多年輕人不願從事藍領工作，是因大多中小型企業勞務艱苦、工資又低。許多找不到僱員的小企業主只好選擇願意低價提供勞務的年長者。

新增就業主要來自60歲以上

今年2月韓國整體就業人數達到2771萬，比同期增長約31萬，主要受益於60歲以上群體新增的41萬就業人口，若不包括該年齡組，整體人數則同比下降10萬。此外，韓國中央銀行的數據顯示，自2020年到2022年間，至少20萬名60歲或以上的人在工廠和建築工地找到了工作，而年輕人則一直在離開這些行業，使得韓國製造業、農業用工荒進一步加重。

在這樣的背景下，韓國政府去年宣佈向11萬外國人簽發E-9簽證，允許他們在韓國中小型企業從事勞務性的工作。當中，製造業獲得了最多配額：7.5萬張，此外，服務業、建築業、漁業、農牧業將各自獲得1000至1.4萬個配額。

《亞洲新聞台》（CNA）引述觀察人士稱，如果沒有這11萬外勞，今年韓國的許多農場和工廠將沒有工人開工。然而，經營者總協會表示，11萬仍遠不足以填補勞動力缺口。

圖為2020年，韓國首爾一位清潔工在清潔電梯內壁。（Getty）

人口失衡後 外勞政策或改變？

令人憂慮的不只是眼前的勞動力短缺。由於持續下降的生育率和人口老齡化趨勢，韓國的勞動人口預期將在40年內萎縮一半，減少1700萬人（韓國人口總量為5174萬）。《日經亞洲》引述專家預期指，到2050年，人口總量龐大的印尼和尼日利亞的經濟體量將超過韓國，把韓國擠出全球15個最大經濟體之列。

首爾大學的移民專家Chung Ki-seon稱，目前韓國的外勞政策仍然只是出於補足勞動力的一時之需，而非解決人口失衡問題，但這種政策在未來將不得不改變：「現在在田間工作的（韓國）人的大致年齡超過70歲。而一旦他們達到75歲或以上，他們就很難繼續工作了。」

在韓國各地的農場、漁場、建築工地和工廠，大半合法外籍工人來自柬埔寨、越南、印尼等東南亞國家，此外則還有來自中國、巴基斯坦和烏茲別克斯坦等國的外勞，然而，疫情期間許多外勞無法獲得工簽，導致不少僱主只能僱傭非法勞工。目前，韓國合法引入的非專業性外勞數量約為37.4萬，而非法勞工數量甚至更多，約有41萬。

由於韓國社會對外來移民的排斥，韓國政府自2004年首次向外籍人士開放低技能工作簽證申請以來，將所有申請者的在韓工作期限限制在最高不超過9年零10個月，申請人若在與首個僱主簽滿4年零10個月後繼續在韓國工作，則必須離開韓國並在其本國重新申請相同的簽證，且此後便無法再次申請，以此避免申請人成為永久居民。

韓國今年大幅放開外勞輸入政策，雖也有計畫延長外勞逗留期限至十年（中間無需重新申請），但也僅限於長期受雇於同一名雇主、且語言能力較高、通過韓語能力測試的勞工，便於雇主留下技能熟練的工人。然而，隨著時間推移，無論韓國社會對於移民的態度如何，韓國政府將不得不做出困難的選擇來解決人口失衡的問題。