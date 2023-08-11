沙特婦女可無男監護人朝聖　惟女性仍將集體出行？

沙特阿拉伯改變了一項持續了數十年之久的規定，即單身婦女在進行伊斯蘭朝聖時必須有男性親屬陪同，這為成千上萬的單身穆斯林婦女參加2023年的朝覲提供了便利。



作者：佛羅里達國際大學宗教研究副教授Iqbal Akhtar



新規定不僅適用於麥加朝覲。婦女還可以在沒有「mahram」（男性監護人）的情況下，進行被稱為「副朝覲」的「Umrah」或其他常規朝覲，如「ziyarat」（謁陵），女性可在一年中的任何時間前往伊斯蘭聖地朝覲。

現在，婦女可以在無人陪伴的情況下開始這一旅程，這是沙特阿拉伯政治領導層改善王國婦女權利運動的一部分，而西方社會一直以來將該國視為壓迫性政權。

我的研究着眼於身份認同和「盟約多元論」（covenantal pluralism）問題，「盟約多元論」指的是不同信仰團體之間相互承擔義務，支持各自追求精神真理。我的研究聚焦於印度洋的周邊地區，我認為需要在更大的歷史背景下看待這些變化，因為它們與穆斯林婦女參與伊斯蘭教聖地的活動有關。

沙特阿拉伯新冠肺炎疫情：圖為2020年7月27日，在聖城麥加的大清真寺中，有信徒正在朝聖，工作人員在現場進行清潔工作。（Reuters）

沙特阿拉伯與西方

《可蘭經》中沒有禁止婦女單獨旅行的禁令。然而，在性騷擾十分普遍的父權制社會中，婦女無論宗教信仰如何都會受到限制。目前，塔利班控制的阿富汗仍然在推行中世紀的伊斯蘭禁令。

不過，沙特阿拉伯是個例外。保守的遜尼派穆斯林國家通常將這個伊斯蘭教的發源地視為抵禦西方世俗化的堡壘。中世紀的伊斯蘭教法，如對叛教者處以死刑，在當今時代被用來製造一種具有權威的虔誠感。

事實上，麥加（Mecca）和麥地那（Medina）就是虔誠的明顯體現。進入這兩座聖城，就意味着進入了一個以穆斯林祈禱號召為基礎的神聖時間儀式空間，來自世界各地的朝聖者在這裏團結在先知理想化的信仰之國的願景中。這不是一個按照工作日程準時赴約的世界。相反，朝拜者按照古老的伊斯蘭祈禱時間，根據太陽和月亮的節奏虔誠祈禱，為真主服務。

麥加大清真寺（unsplash@Adli Wahid ）

殖民化在世界上造成了一種對立，伊斯蘭教往往被視為與西方價值觀相反。讓女性與男性信徒隔離，並將這種隔離視為虔誠的表現，這是對西方規範的拒絕，同時也使沙特人伊斯蘭教徒的身份在國內和國際都更具正當性。

內部人士的觀點

一般來說，在世界各地的清真寺，男女都是分開進行禮拜的。對有些人來說，這似乎違反了西方平等主義的準則，但這是一種古老的做法，旨在鼓勵精神上的親密和團契。

在此之前，沒有男性親屬陪同的單身女性會加入一個由女性組成的旅行團，前往兩座清真寺--麥加禁寺（Al Masjid Al Haram）和麥地那的先知清真寺（Prophet's Mosque）。她們的住宿、用餐、佈道和祈禱都會安排在一起。

有趣的是，伊斯蘭教最神聖的地方，麥加的清真寺是圓形的，歷史上男人和女人亦一起公開朝拜，幾乎沒有任何障礙。

如今，這些 20 世紀為沙特阿拉伯婦女設置的障礙正在依據推崇女性獨立的古老先知傳統被拆除。例如，先知的第一任妻子卡迪亞（Khadija）就是一位獨立的女商人，她最初僱用先知作為她貿易商隊的僱員。

還需要考慮的是，雖然麥加朝覲是穆斯林最重要的朝聖活動，但在伊朗、伊拉克和敘利亞等國也有其他什葉派朝聖聖地。雖然在伊拉克和敘利亞國內的暴力之下，從國外前來朝聖的男女朝聖者都是成群結隊而來，但這些國家卻不要求女性在男性監護人陪同下朝聖。

圖為2018年6月25日，男女觀眾在沙特吉達（Jeddah）Corniche海濱的公眾觀賽區觀看2018年世界盃、沙特對埃及的比賽。在沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的領導下，沙特政府正在逐步推行一系列改革，恢復婦女的基本法律權利、鼓勵她們加入勞動力大軍來賦予婦女權力。(Getty）

社區和友誼

伊斯蘭朝聖是穆斯林組成團體、社區和家庭的全球聚會，在這之中，個人的身份是動態的。伊斯蘭教的終極真理是真主的合一，而穆斯林朝聖則是通過融入和服務社會來體現這種合一。在這種融合的過程中，個人的自我被一種集體的宗教體驗所淹沒，這種體驗可以是令人欣喜若狂的。

此外，伊斯蘭教是一種正確行動的宗教，在這種宗教中，個人通過融入社群來實現自我。集體朝聖的模式幫助他們完成需要耗費大量體力的宗教儀式，並建立友誼，這種友誼會延續到朝聖之後。

修改男性監護人規則允許單身穆斯林婦女在2023年參加朝覲。來自印度的4000多名婦女在沒有男性監護人的情況下完成了朝覲。儘管如此，社區參與仍然很重要，大多數婦女實際上並不是獨自旅行。大多數婦女加入了語言、儀式和飲食相同的團體，以方便在穆斯林宗教旅遊的異國世界中遊覽。

伊斯蘭朝聖之旅的重塑、重新詮釋和重建已經持續了幾個世紀，而這一次，婦女正在引領這一切。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。