女子世界盃︱摩洛哥照耀伊斯蘭女性足球路　複製男足成功方程式

摩洛哥女足首戰世界盃決賽周，H組首仗吞了世界排名第2的德國6蛋，作為阿拉伯世界在女子世界盃第一張成績表，確實有點慘烈；然而這支北非球隊總算走出了重要一步，也許還照亮了伊斯蘭女性在足球世界的道路。

她們在第二仗1：0擊敗韓國，周四（3日）最後一輪分組賽前，出線仍未絕望。



女子世界盃分組賽︱摩洛哥 對 哥倫比亞

8月3日 下午5時5分 633台直播



摩洛哥在次輪分組賽擊敗韓國，再次寫下伊斯蘭女性在足球世界新一頁。（Getty Images）

在《全球性別差距》報告中，伊斯蘭國家永遠在最後幾名，在阿拉伯世界傳統觀念上，女性應當留在家中，做個好妻子好媽媽，女生去看足球已屬異類（伊朗去年才准女生入場看職業足球聯賽），要踢足球恐怕更是離經叛道。

不過，2011年「阿拉伯之春」後，伊斯蘭國家對女性的限制逐漸放寬，尤其北非國家如摩洛哥、阿爾及利亞和突尼西亞等，女性參與政治的比例有明顯上升，其中摩洛哥女性於議會的代表比例在2021年更達到24.3%；至於普羅大眾上，可以從文盲數字上見到端倪，摩洛哥女性的識字率，由1962年的22%，到2021年已增加到97.6%。

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在這個背景下，便不難理解摩洛哥女足近年有長足的進步，而且還要多得國王穆罕默德六世是個足球迷。摩洛哥男足在去年世界盃勇闖4強，締造非洲及阿拉伯世界的歷史，女足亦歷史性打入世界盃決賽周，背後多得穆罕默德六世的投資。

早在2009年，穆罕默德六世便在塞拉（Salé）開設了新的足球訓練基地，不止訓練男足，也包括女生；到了2019年，他再斥資6500萬美元在首都拉巴特（Rabat）附近興建了以自己命名的訓練基地，讓國家隊男足女足，以至青年軍在此鍛煉。這基地有8個合規格的足球場，也有室內場及沙灘足球場，更有一個合乎奧運標準的游泳池，以及一間5星級酒店。

摩洛哥大力投資足球基建，訓練設施和配套齊全，後衛Yasmin Mrabet說：「我不能要求更多了，在這裏，我真的覺得自己像一個職業選手。」（Getty Images）

摩洛哥女足後衛Yasmin Mrabet便說：「我不能要求更多了，在這裏，我真的覺得自己像一個職業選手。」主帥Reynald Pedros亦表示：「在歐洲，（女足的投資）開始多年，但摩洛哥卻是非洲唯一會這樣投資女足的。」

來自法國的Reynald Pedros也是摩洛哥足總重金禮聘而來，他球員時代曾代表法國，曾與施丹、佐卡夫等名將並肩於1996歐洲國家盃作戰；成為教練後，最佳戰績是曾帶領法國女足班霸里昂贏得兩次聯賽冠軍及兩次歐聯錦標，因此他在2020年11月接掌摩洛哥女足時，頗令人驚訝。

摩洛哥女足主力射手Rosella Ayane在英國出生和成長，曾代表英格蘭梯隊。（Getty Images）

那時的摩洛哥女足完全不入流，就算僅在非洲也是如此，她們上一次參加女子非洲國家盃（兩年一屆）已是2000年的事；但Reynald Pedros執掌兩年後，她們卻在2022年以東道主身分取得女子非國盃亞軍，也藉此取得今年的世界盃決賽周入場券。

Reynald Pedros其中一個迅速提升實力的方法，跟男足一樣，就是徵召一些移民後裔代表摩洛哥，在非國盃決賽入了一球的主力射手Rosella Ayane便是其中之一；她在英國雷丁出生，父親是摩洛哥人、母親是蘇格蘭人，過去曾代表英格蘭女子青年軍，「選擇代表摩洛哥，對我來說根本不用考慮，那是我父親的故鄉，而且我還很記得6、7歲的時候，跟男孩女孩在摩洛哥街頭踢足球的美好時光」，現時效力熱刺的她說。

摩洛哥在世界盃首仗對德國大敗0：6，上了寶貴一課。（Getty Images）

摩洛哥足總已準備各種方法，繼續提升女足的水準，例如讓女子足球員到明年增加到9萬人，並會培訓1萬名女性足球從業員去營運球會或比賽等；而運用在女子足球發展上的年度經費，將達到6500萬美元。

卡薩布蘭卡體育會會長Moad Oukacha則表示：「從前很難找女生踢足球，但時代改變了，現在父母們會為女兒向學校申請更多時間去練波；這種社會變遷，在摩洛哥顯然易見。」

對德國一場0：6大敗不是可悲的終局，次仗擊敗韓國取得歷史首勝，即使晉級機會不高，分組賽最後一戰對哥倫比亞無論賽果如何，對摩洛哥女足、對阿拉伯女性來說，僅是向世界學習，以及邁步美好未來的過程而已。