日本酒店水喉水能直接飲嗎？ 內行網友：當地人都不喝了

日本是台灣人最愛造訪旅遊的國家，除了距離近，風景、美食、文化等都深受台灣人的喜愛。



有一名台灣網友就很好奇若去日本旅遊，大家會直接生飲水龍頭的水嗎？

貼文一出引起熱議，還有內行人透露酒店有分為可生飲和不可生飲的水龍頭。

如今日本人自己也不喝 點圖看看網友們的討論：

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這名網友在PTT以「你各位去日本會喝水龍頭的水嗎？」為題發文，他表示曾經聽說從日本水龍頭流出來的水可以生飲。

但最近自己才剛從日本旅遊回來，在當地發現大多數的人還是會去便利商店買水來喝，對此原PO想問大家：「你各位會直接喝嗎？」

多數人都搖頭不喝，「不會，都喝酒店提供的」、「我現在住日本都不敢了，能喝是能喝，可是管線這麼髒，還是不敢喝」、「你的腸胃沒有從小訓練，別這麼做」、「不會，味道很奇怪」、「不會，餐廳的冰水也不會，直接買水來喝」。

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「一大罐礦泉水才不到200日圓，幹嘛要喝水龍頭的水」、「不會，至少要用熱水壺燒滾」、「連我日本的朋友都不會喝，你喝？」、「不會，近幾年日本人都沒喝了，你還敢喝？」。

但也有網友不在意，「會，因為酒店也是給自來水」、「有特別標示能喝的才會喝」、「直接喝啊，日本少數達到能生飲的國家」。

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「在外面沒地方買水的會，不過會被日本人側目」、「都是喝一兩口裝半瓶做紀念的」、「公園的會喝」、「才待個幾天，喝一些根本不會怎樣」、「我都直接喝，喝了半年也沒事」。

還有內行人提醒，「通常酒店有兩種水龍頭，一種可生飲，一種不行，別喝錯了」、「酒店有寫水龍頭的水可以直接喝，我出門前還會把水壺裝滿」、「比較新的酒店才會喝，至少管線是新的，不過日本的水生飲其實沒什麼怪味」。

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