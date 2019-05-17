【貝聿銘逝世】一束鮮花打動甘迺迪夫人　跳出框框接觸異文化

美籍華裔建築師貝聿銘周四（16日）逝世，終年102歲。他曾設計出無數震撼世界的建築，包括香港中國銀行大廈、法國巴黎羅浮宮的標誌性玻璃金字塔。但要數到令他在美國成名的傑作，就不得不提甘迺迪圖書館（John F. Kennedy Library）。 當時貝聿銘還是寂寂無名，卻意外打倒其他知名建築師，憑傑出的建築才華以及謙厚的態度贏得前第一夫人積琪蓮甘迺迪（Jacqueline Kennedy）欣賞。而即使對搖滾樂和伊斯蘭藝術一曉不通，貝聿銘仍有辦法為此創造出驚世建築設計。

貝聿銘逝世：1979年落成的甘迺迪圖書館，是貝聿銘建築生涯中其中一個重要建築。（Getty Images）

鮮花插在花瓶上 喜獲甘迺迪夫人青睞

1955年，貝聿銘自立門戶執業，但直到9年後才因獲得甘迺迪圖書館創作權而一夜成名，打倒其他知名建築師如約翰遜（Philip Johnson）、凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe）和卡恩（Louis Kahn）。

貝聿銘的待人接物方式令他顯得與眾不同。貝聿銘和積琪蓮討論建造圖書館時，前者堅稱自己「完全不夠資格」，但他仍為迎合她的口味，將辦公室重新塗上白色，又在接待處擺放花瓶，插上鮮花。

積琪蓮看到鮮花後問：「那束花很美。你經常都放置鮮花？」貝聿銘回答：「噢，不，那是為你而設。」曾為貝聿銘撰寫傳記的坎內爾（Michael Cannell）形容，貝聿銘知道如何利用自己的魅力取得最大的優勢，也可以想像到畢生由霸道男人包圍的積琪蓮，能夠與貝聿銘這種男人對話會令她有多開心。

積琪蓮曾指，其中一個挑選貝聿銘設計圖書館的原因，是因為他一直不被看好，正如甘迺迪在政壇上的遭遇一樣，二人之後甚至成為朋友。雖然興建圖書館的過程一波三折，貝聿銘甚至對成果感到失望，但這個項目仍在他的職業生涯中佔有很重份量。

貝聿銘逝世：位於克里夫蘭市（Cleveland）的搖滾樂紀念館（Rock and Roll Hall of Fame）是貝聿銘進入半退休生活後的另一傑作。（美聯社）

搖滾樂零認知 無阻創作驚世建築

1990年，貝聿銘進入半退休生活，但他仍「活到老學到老」，半推半就下接觸與自己風馬牛不相及的事物：搖滾樂和伊斯蘭藝術。

搖滾樂紀念館（Rock and Roll Hall of Fame）創辦人屬意由貝聿銘設計博物館。貝聿銘坦言自己較喜歡貝多芬，對搖滾樂也鮮有認識，最多只是叫孩子調低音樂聲量，甚至曾在一個訪問中將搖滾樂殿堂級人物約翰連儂（John Lennon）誤稱為傑克（Jack）。

貝聿銘起初推掉工作，但後來改變主意，並跟隨《滾石》雜誌（Rolling Stone）發行人溫納（Jann Wenner）參加搖滾樂演唱會，了解其文化。他甚至到訪貓王皮禮士利（Elvis Presley）的故居「雅園」（Graceland）。貝聿銘雖形容「雅園」是「可怕的地方」，但無減弱對搖滾樂的興趣。

貝聿銘逝世：多哈的伊斯蘭藝術博物館在2008年開幕，由貝聿銘設計。（美聯社）

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西方藝術收藏家 「轉戰」伊斯蘭藝術

至於位於多哈（Doha）的伊斯蘭藝術博物館（Museum of Islamic Arts）也是另一個考起大師的項目。貝聿銘向來醉心收藏西方抽象表現主義藝術品，承認對伊斯蘭藝術一曉不通。他隨之展開資料搜集工作，閱讀先知穆罕默德（Prophet Muhammad）的傳記，並到世界各地遊覽各大伊斯蘭建築。成品融合現代概念和古代伊斯蘭建築，最終於2008年落成，當時貝聿銘已91歲。

「你不能在談論過去60年的建築時，不認真談論貝聿銘。」耶魯大學（Yale University）建築學院前院長斯特恩（Robert A.M. Stern）如此評價，也形容貝聿銘是現代紀念碑最偉大的建造者。

（綜合報道）