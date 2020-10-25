英國男變態性侵29雞隻致死　法官為何「無權禁止他養動物」？

有夠變態！英國一名37歲男子拜格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物，不過這項判決隨後被推翻，儘管拜格對動物採取變態行為，但他並沒有被判嚴厲的判刑（編按：法官以拜格支使妻子拍片，判他入獄3年。）法官確認過相關法條後只能無奈表示：「我無權禁止他飼養任何動物」。

據《每日郵報》報道，國家反犯罪局（National Crime Agency，NCA）接獲舉報指拜格有猥褻兒童的影像，警方便進入貝格家中搜索，發現拜格家中有一個名為「家庭電影」的資料夾，裏面有着許多不堪入目的照片及影片，包括暴力性侵寵物雞、寵物狗的的過程，更讓人氣憤的是還有性侵兒童的照片。

拜格坦承他所有的犯行，以及對兒童拍攝不雅照片等指控，而法官曼塞爾（Richard Mansell）因拜格這種不道德的變態行為，判他3年有期徒刑，並終身不得飼養任何寵物，不過查閱相關法條後，發現無法對他加以刑責，法官也只能無奈表示：「我無權禁止他飼養任何動物」。

英國男子拜格涉嫌性侵29隻雞，導致牠們死亡。法官卻稱根據相關法例，無法拜格入罪。（西約克郡警方照片）

拜格38歲的妻子也承認，幫助丈夫在其家中的地下室，拍下性侵雞隻的影片29次，稱拜格在不同的場合與多隻雞發生性關係，以致這些雞被虐死。

（編按：拜格在被捕時本否認持有兒童色情照片及影片，但在2020年初他承認一系列控罪，包括與動物發生性行為、下載涉及兒童的淫褺照片及影片，持有包括獸姦的極度色情照片，以及持有可卡因及大麻。縱使他已承認這麼多控罪，但法官在禁止他養寵物的判決上最終不得不「急轉彎」，而無法讓犯人入罪的原因，是他因為沒被控虐畜。）

法官表示這些墮落的行為，會使正常人感到「不舒服」，也建議向英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）諮詢，希望能找出針對此變態男虐待動物的法律條文，以免拜格繼續事後繼續飼養、虐殺動物。

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