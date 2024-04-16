北京半馬｜如此造假　必須整頓　必須問責

剛剛結束的北京半程馬拉松比賽「放水」爭議經過一天的發酵，除了贊助商各方都站出來說了話：賽事組委會15日晚間表示「高度重視」，併成立了專項調查組展開調查；奪冠的何傑在社交媒體表達了無奈和委屈，稱自己也是受害者，不需要這個冠軍證明自己；3名非洲跑手之一的Willy Mnangat則承認了讓何傑奪冠，「因為他是我朋友」。

組委會的最終調查結果如何尚不得而知，民間輿論場的不滿和憤怒已經沸反盈天，網友紛紛質疑並調侃：是「半馬」還是「伴馬」？「臉都不要了」、「演砸了」、「本來以為只有中國足球有假，沒想到馬拉松也能這麼玩」……當比賽過程中尤其是衝刺階段的視頻在社交媒體上廣泛傳播開來，人們當然有充分理由質疑並表達憤怒，轉播鏡頭顯示，在衝刺階段，何傑原本處於落後位置，此時身旁三名非洲選手頻頻回頭，其間還有人攔擋同伴示意減速，最終何傑率先衝線，三名非洲選手分列第二至第四名，且均落後冠軍1秒。

因之「放水」爭議，賽前隱藏在幕後的另一起爭議也開始被更多人關注。賽前，「A0001號」中國跑者賈俄仁加的參賽名額在賽前被取消。組委會曾對此發文稱，前期賈俄仁加通過官方渠道進行了報名但未中籤，之後他通過贊助商渠道進行了報名，而組委會針對贊助商名額使用有嚴格的限制規定，並在篩查中認定其超出了贊助商名額的使用規定範圍。特步是本屆北京半馬的主要贊助商之一，也是冠軍選手何傑的贊助商。而賈俄是喬丹的簽約運動員，與特步是競品。巧合的是，三名非洲跑手的贊助，也來自特步。

作為站在台前的贊助商，特步自然難逃口誅筆伐，品牌通過重大賽事、頂尖運動員做營銷原本是常規操作，但如果將營銷進階為「操控比賽」，且吃相如此難看，不僅對頂尖運動員本身是一種傷害，也大大折損了消費者對品牌的認可度。因為消費者有理由質疑，秉持如此價值觀的品牌，其產品的品質又該如何保障？

作為贊助商的特步，因放水風波被推到風口浪尖。（特步網頁）

而作為本屆北京半馬的主辦方和承辦方，雖然隱居在幕後，但爭議發生後也被推到前台。公開資料顯示，本屆北京半馬由北京市體育局主辦，北京市體育競賽管理和國際交流中心、中奧路跑（北京）體育管理有限公司承辦。其中，中奧路跑由中國田徑協會與中奧體育產業有限公司共同出資成立，中奧體育產業有限公司隸屬於中體產業集團股份有限公司，是國家體育總局控股的上市公司。

就在本次北京半馬開跑前的4月12日，國家體育總局發布了《體育賽事活動賽風賽紀管理辦法》，這是一份部門規章性質、具有普遍約束力的規範性文件，其規定運動員、教練員發生賽風賽紀違規，最高可處終身禁賽。《辦法》強調，賽風賽紀是體育工作的生命線、高壓線，是體育行業作風建設的關鍵環節，對賽風賽紀問題堅持「零容忍」態度。國家體育總局競技體育司負責人在解讀該《辦法》時也坦言，總體來看，賽風賽紀違規成本低，宣傳教育成效有待提高，協同監管體系尚未形成。特別是近年來，操縱比賽、賽場暴力等賽風賽紀問題不斷髮生，嚴重侵蝕了體育事業公信力，損害了體育形象，與人民群眾期盼差距較大，迫切需要從根源上、制度上進一步加大監管和懲處力度，堅決剷除賽風賽紀問題滋生的土壤和條件，切實遏制增量，淨化賽場環境。

體育總局競體司負責人解讀《體育賽事活動賽風賽紀管理辦法》。（網站截圖）

現如今，碰觸了「高壓線」的北京半馬賽事，有且只有一個選擇，那就是通過專項調查還原真相，給公眾一個交代，該整頓的整頓，該處罰的處罰、該問責的問責。體育事業公信力的建設是一個艱鉅和漫長的過程，但摧毀掉卻往往只在一瞬之間。今次北京半馬的慘痛教訓，有必要警鐘長鳴。