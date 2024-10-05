01邊疆記｜鑄造艾青筆下《年輕的城》　什麼是新疆生產建設兵團

1959年，著名詩人艾青受時任農墾部部長王震邀請前往新疆石河子後，寫下名篇《年輕的城》，以描繪這座城市火熱建設的畫面，「我到過許多地方，數這個城市最年輕，它是這樣漂亮，令人一見傾心；不是瀚海蜃樓，不是蓬萊仙境，它的一草一木，都由血汗凝成……因為我透過這個城市，看見了新中國的成長。」

石河子是「共和國軍墾第一城」，有着戈壁明珠、花園城市等美譽。初秋的石河子，天空碧藍，寬敞潔淨的道路兩旁排布着茂密且開始泛着金黃的樹木，生機盎然的景象很難令人聯想到，這裏在70多年前還是一大片狂沙漫天的荒原。

事實上，石河子全稱「新疆生產建設兵團第八師石河子市」，亦是目前新疆生產建設兵團第一大城市，而在這背後不得不提的就是，新疆生產建設兵團的成立和「師市合一」的體制。



石河子70多年前還是一大片狂沙漫天的荒原。（孫聖然攝）

新疆生產建設兵團創造的戈壁明珠

石河子地處天山北麓中段、古爾班通古特沙漠南緣的准噶爾盆地，因東有泉水匯成的小河、其底多石而得名。而新疆生產建設兵團第八師下轄14個團場、301個連隊，與石河子市實行「師市合一」管理體制，石河子亦曾是新疆生產建設兵團總部的所在地。

據考證，清朝乾隆年間，石河子曾有小量兵屯開墾，後召集民眾墾種，逐漸形成村落。戰亂年間，民眾大多逃往別處。至解放前，只有少數人散居在此從事農牧業生產。

直至1950年，王震將軍率領解放軍二十二兵團挺進石河子，在戈壁荒灘上屯墾戍邊，也拉開了石河子建設的序幕。據介紹，石河子先有了樹，隨後有了街道和房屋建築，最後才形成了城。而僅用了一年時間，軍墾官兵就在石河子修築道路14.7公里，建成土木結構平房733間，為這座城市勾勒出輪廓。

石河子風景。（視覺中國）

新疆兵團軍墾博物館前的王震銅像。（孫聖然攝）

其後經過四代人的開發建設，石河子城市綠化覆蓋率達42%，2000年被聯合國人居中心授予「人居環境改善良好範例獎」。還已形成碳基、鋁基、矽基、能源、紛織服裝、農產品精深加工六大支柱產業，成為絲綢之路經濟帶的靈要節點。

2023年，石河子實現生產總值831.73億元人民幣。今年上半年實現生產總值304.96億元人民幣，按年增長15.2%。完成固定資產投資138.63億元人民幣，按年增長15.2%。實現社會消費品零售總額79.36億元，按年增長3.6%。

什麼是新疆生產建設兵團？

1949年3月，毛澤東等人同王震等人就解放新疆的問題交談，鼓勵他們發揚「紅軍不怕遠征難」的精神，挺進大西北，並準備最後完成解放新疆的任務。（孫聖然攝）

在西北解放戰爭中，習仲勛進行戰備動員，號召軍民動員起來，加緊生產，支援前線。（孫聖然攝）

毛澤東與習仲勛的書信。（孫聖然攝）

那麼，石河子為何能從荒原變身花園，這與新疆生產建設兵團的成立與屯墾息息相關。提及新疆屯墾戍邊的歷史可追溯到西漢，為了應對北方強敵匈奴侵擾，公元前169年，晁錯上書漢文帝，提出「募民實邊」對策，「募民相徙以實塞下，使屯戍之事益省，輸將之費益寡，甚大惠也。」公元前60年，漢宣帝設置西域都護府，開始對西域行使管轄權。漢朝屯墾全盛時，屯田面積達到40萬畝，佔當時西域耕地面積的三分一。

歷代之論邊防，莫不以開屯為首務。或辦之用兵之時以省轉餽；或辦之事定之後以規久遠。 左宗棠

到了清朝，1688至1759年平定准噶爾叛亂、大小和卓叛亂時，便採取「邊防與屯政相維」方針，要求清軍「無分進剿，屯田兵丁，隨到即令開墾地畝」，將屯田作為安邊定邦之策。清朝也是歷代中央王朝中屯墾管理制度最完備、體系最健全、績效最顯著的時期。1884年新疆建省，至1905年，新疆新墾荒地960萬畝，達到歷代王朝屯墾的頂峰。

第一代新疆生產建設兵團的女兵們。（孫聖然攝）

有296塊補丁的軍大衣，現已是國家一級革命文物。（孫聖然攝）

第三版人民幣一元的正面圖案，就是以新疆生產建設兵團女拖拉機手為創作元素。（孫聖然攝）

以上歷史均證明了屯墾戍邊的重要性。新疆生產建設兵團是目前全國僅存的生產建設兵團，1954年10月，中央政府命令駐新疆的解放軍第二、第六軍大部，第五軍大部，第二十二兵團全部10.5萬名官兵，集體就地轉業，脫離國防部隊序列，組建「中國人民解放軍新疆軍區生產建設兵團」，接受新疆軍區和中共中央新疆分局雙重領導，其使命是勞武結合、屯墾戍邊，今年就是新疆生產建設兵團成立的70周年。

1966年1月，新疆生產建設兵團整合組建解放軍新疆軍區生產建設兵團農業建設第三師。同年底，兵團總人口達到148.54萬，擁有農牧團場158個。1975年3月，中國人民解放軍新疆軍區生產建設兵團建制被撤銷。1981年12月，中央政府決定恢復新疆生產建設兵團建制，名稱由「中國人民解放軍新疆軍區生產建設兵團」改為「新疆生產建設兵團」，兵團開始二次創業。

及至2012年，新疆生產建設兵團下轄14個師市及185個農牧團場，14個師市包括第一師阿拉爾市、第二師鐵門關市、第三師圖木舒克市、第四師可克達拉市、第五師雙河市、第六師五家渠市、第七師胡楊河市、第八師石河子市、第九師胡楊河市、第十師北屯市、第十一師（建工師，師部駐烏魯木齊市）、第十二師（位於天山北坡經濟帶腹心區域，橫跨烏魯木齊、昌吉、吐魯番、巴音郭楞、和田五地州）、第十三師新星市、第十四師昆玉市。

新疆生產建設兵團享省級管理權限‌

南京230型躍進汽車。（孫聖然攝）

雖地處新疆維吾爾自治區內，但新疆生產建設兵團是副省級的行政規格、享受省級的管理權限‌，實行黨、政、軍、企高度統一的特殊管理體制，並在國民經濟和社會發展方面實行國家計劃單列，享有計劃單列市的各種經濟管理權限。

新疆生產建設兵團受中央政府和新疆維吾爾自治區政府雙重領導，兵團的黨務和稅收事務由自治區分管，而行政、司法、經濟、財政等則由中央政府管理並依照國家法律自行管理內部的行政、司法事務。兵團領導機構包括黨委、政府、軍隊和企業四個方面，實行「師市合一」的管理體制，即師和市、團和鎮的黨政機構設置實行「一個機構、兩塊牌子」。

它像一個拓荒者，全身都浴着陽光，面對着千里戈壁，兩眼閃耀着希望。 艾青《年輕的城》

石河子的永安光伏站。（孫聖然攝）

石河子的棉花田正在機械採棉。（孫聖然攝）

2022年7月13日，中共總書記、國家主席習近平在視察新疆和兵團時指出，兵團的戰略作用不可替代。（新華社）

新疆生產建設兵團也稱為「中國新建集團公司」，是集農業、工業、交通、建築、商業於一體的國有大型企業。不過，在統計方面，兵團的人口和面積一般都計入地方政府的統計中（兵團城市除外），但國民生產總值等則單獨列出，不計入自治區的數據。

2022年7月13日，中共總書記、國家主席習近平在視察新疆和兵團時指出，兵團的戰略作用不可替代。要加快推進兵團改革，深化兵地融合，打造城鄉和諧的田園式家園，充分發揮兵團作為安邊固疆穩定器、凝聚各族群眾大熔爐、發展先進生產力和先進文化示範區的功能和作用，努力形成新時代兵團維穩戍邊新優勢。

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