2025年成中國消費元年？

2024年最後一天，彭博社引述知情人士報道，中國政府多年來首次為全國公務員加薪，以刺激消費。



報道指此次加薪回溯至2024年7月份，漲薪比率因基礎薪資而異。一名知情人士稱，工資漲幅在5%左右。不過，相關消息未獲中國官方證實。



內地消費者也不再迷信米芝蓮、名人大師背書的標籤，讓過去半年來高檔餐廳接連倒閉。（微博）

公務員加薪的報道，在新舊年交替之際把輿論目光再次引向消費。新冠疫情過後，中國房地產市場持續萎靡不振、股市乍暖還寒，外加企業倒閉、失業率升高等，疊加效應直接影響消費力和消費欲望。

中國2024年11月社會消費品零售總額同比增長3%，遠低於分析師預測的5%。中國家庭消費占國內生產總值（GDP）比重不到40%，與其他發達經濟體約為65%的比重相比，仍有一段距離。

2025年來臨之際，除公務員加薪傳聞外，中國民政部也鼓勵有條件的地方，在元旦和春節前夕，增發一次性生活補貼給困難群眾，包括符合條件的失業人員和生活困難的未就業大學生。既為穩民心，也為促消費。

美國當選總統特朗普多次威脅要向中國商品徵收高關稅，他還未上任就已給中國出口前景投下巨大陰影。中美貿易戰一旦爆發，出口啞火，內需須頂上。

在內外壓力不斷加大的大背景下，中國提升對需求側政策的重視。上個月的中共中央經濟工作會議把「大力提振消費」列為今年九大重點任務之首，明確消費拉動經濟的重要性。

官媒也加大報導消費新趨勢、消費新活力，似為打造2025消費大年造勢。霎時間，消費成了撬動中國經濟的密碼。

那麼給公務員加薪、補貼困難群眾的錢哪裡來？源頭仍在擴張性政策，也就是官方提出的，從「穩健」到「適度寬鬆」的貨幣政策，以及從「積極」到「更加積極」的財政政策。

中國國家主席習近平在2025年新年賀詞中也再次強調，要實施「更加積極有為的政策」，保持經濟社會發展良好勢頭。

內地考公務員熱潮不減。（網絡圖片）

從2024年9月份的中共政治局會議，到12月中央經濟工作會議，再到習近平新年賀詞，政策「積極有為」的基調已再明確不過。一般相信，中共高層已對今年GDP增長目標、赤字率等重要經濟指標達成一致，但根據法定程式，要到3月全國兩會（人大和政協年會）才公佈。

中國高官和官媒多次強調，中央財政在赤字率和舉債空間具備較大調整空間。一般推測，今年赤字率肯定突破3%的財政紀律心理防線，將接近甚至突破4%。專家指出，赤字率若達到4%，可起到擴大總需求、釋放穩增長的強烈信號以穩定預期、緩解地方財政壓力這三重功效。

唯有真金白銀，才能砸出市場信心。

一旦公共支出力度增大，流動性增強，加以政策從消費端發力，通過加大補貼或發放消費券等方式提高消費能力；通過財政支出結構向醫療、教育和養老等公共消費領域傾斜，減少民眾後顧之憂，相信整體上將能提升消費意願。

那麼，2025年會否成為中國消費大年？也未必。

曾幾何時，鼓勵人們消費，跟鼓勵人們生孩子一樣，變得如此困難。

鼓勵生育，比不許多生的政策更難執行。總不能因為人家不生育而開罰單吧？鼓勵消費，也比不鼓勵消費的政策更難落實。不鼓勵消費，可從借貸端下手，嚴管消費信貸產品或提升借貸成本。要短期刺激消費，或者說要快速強迫消費，直接派發消費券是可行方式之一，因為「不花白不花」是正常心理反應。

但發不發消費券也具爭議性。有一派觀點認為，中國是鼓勵勤勞致富等傳統文化的國家，而非西方消費型國家，更不能製造「養懶漢」問題。另有學者堅持，消費不能靠刺激，而是要靠改善民生，例如幫助企業解困、減緩失業衝擊和減少收入分配不公。還有一派指出，隨著中國經濟發展，消費需求已從商品型消費轉向服務型消費如國內旅遊，關鍵在於消費品供給側必須升級。

近年內地青年就業環境嚴峻。（視覺中國）

美國經濟學家、摩根士丹利亞洲投資公司前主席羅奇上個月在《中國社會的消費困境》文章中，則從政治層面提出另一種思考方向。

羅奇引用經濟學家加爾佈雷思著作《富裕社會》中的美國經驗說，消費社會的基因有這些特徵：收入和財富向上流動、資訊公開交流和傳播、個人主義和選擇自由、生活方式不平等現象減少、財富的代際轉移，以及最終選舉政治代表的能力。

羅奇說，現代中國政治體系強調穩定和控制，這讓中國得以成為世界上的「終極生產者」，卻未能有效刺激中國民眾的消費基因。他於是問道：中國的政治體制，是否與現代消費文化格格不入？

這麼一拔高，花不花錢也成了政治問題。

中國領導人多次強調，要走一條「中國式現代化」發展之路，意即要打破現代化等於西方化的迷思。消費，或許就是個試金石。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

