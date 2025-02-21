2025年2月5日至3月30日，台灣大學社會科學院辜振甫先生紀念圖書館、台灣大學政治學系合作舉辦「筆耕不輟、俠骨仁心：石之瑜教授著作展」。石之瑜教授為台灣教育部終身講座教授、台灣大學政治學系名譽教授，從1990年至2024年共計出版114本專書，其中獨著之學術專書中文31本、英文19本；主編之學術專書英日語等外文17本、中文14本，另有中文之時政評論文集獨著14本、合著4本；以及中文詩集3本，涵蓋議題包括外交政策、政治心理、兩岸關係、少數民族、知識社群、非西方國際關係理論，核心關懷一以貫之：解構與再建構變動世界中的中國。



2025年2月19日，石之瑜教授前來特展發表演講，講題「唯女子與小人難養：儒術、人民集體性、全球南方」，許多兩岸學人學子到場參與，演講內容由孔子對女子小人的微言大義出發，擴及自由主義社會與儒家社會的集體性落差，再到對於全球南方的全新定義：「不可預測的集體」。圍繞演講內容，《香港01》推出系列報道三篇，本篇為第一篇，聚焦孔子談論女子小人時，背後的生養育關係與生產關係隱喻。



與AI對話孔子的思想深層

石之瑜首先提到，講題的構成出自巧合，源於自己跟ChatGPT、DeepSeek近兩個月的辯論，「其實AI都很容易受對話者影響，你的立場如果明確一點，他的責任就是找出各種可以支持你的解釋，不過ChatGPT跟DeepSeek還是有點不同，ChatGPT較會反問人類，DeepSeek比較不會。」但無論是與哪一個AI對話，自己在與ChatGPT、DeepSeek討論講題中的概念時，總是不斷逼問AI，與AI進行討論，最後也因此促使自己將儒術、人民集體性、全球南方三個概念結合在了一起。

石之瑜接著破題，自己是把女子跟小人當成生養育關係、生產關係來看。如果從這個角度出發，孔子的言論就會出現較大的意義延展，也讓我們體會到他思想的深層之處。

石之瑜以《陽貨》的「唯女子與小人為難養也，近之則不孫，遠之則怨」開題，指出多數人的理解是把「唯」當成只有，也就是「只有女子跟小人是很難教養的」。但石之瑜反問，女子與小人在孔子的時代，其實是社會上的絕大多數，如果是這樣，為何孔子會說「只有」女子與小人？指涉絕大多數的人怎麼會用「只有」？就像如果有人說，台灣只有選民是不理性的，這不是很奇怪嗎？通常是指涉少數的人才會講「只有」，所以這個「唯」應不是作「只有」解，而是作「但是」。

石之瑜接著指出，如果這樣理解，那麼「唯女子與小人為難養也」的意思就是，你們這些做君子的人，應該要好好修煉自己的道德修養，但不要去管女子與小人，他們是沒辦法用你們這種自我修煉的方式去教養的。「我覺得這比較符合當時的人口背景，不像我們今天大學生是占絕大多數。」所以講「唯女子與小人為難養也」，意思就是，女子與小人是不能夠教養的，是不能像君子一樣修煉道德的。

石之瑜補充，其實孔子講這段話，對話對象是自己的學生與士大夫，而不是女子與小人。試想，孔子的學生都把這些話記錄在《論語》中，如果孔子這段話原本的對話對象是女子與小人，這不就等於告訴讀者「你們都是沒辦法教養的」，這難道會是孔子的學生編寫《論語》、讓後世閱讀孔子思想的意圖？因此「唯女子與小人為難養也」這句話，其實是孔子對君子說的，是孔子對他的學生、將來會成為治國者的、或是將來會幫助治國者的賢人與士大夫們說的。

2025年2月19日，台灣大學政治學系名譽教授石之瑜在「筆耕不輟、俠骨仁心：石之瑜教授著作展」發表演講，講題「唯女子與小人難養：儒術、人民集體性、全球南方」，內容由孔子對女子小人的微言大義出發，擴及自由主義社會與儒家社會的集體性落差，再到對於全球南方的全新定義：「不可預測的集體」。（劉燕婷攝）

為何女子小人難養

石之瑜接著表示，孔子講這句話的動機，就是自己產生疑問的起點。

石之瑜認為，「女子」代表的是生養育責任，「小人」其實就是今天講的農人，代表生產關係。女人在家裡負責養育下一代、整理家務，小人則負責耕田，他們都沒有興趣學習士大夫修煉禮樂。「修煉禮樂能讓女人養大孩子、餵飽家人、維持家中整潔、照顧好老人嗎？如果不能，懂這些禮樂有什麼幫助？沒有幫助！」

同理，農夫日出而作日落而息，生產的穀物要繳稅，三不五時可能會被強徵去服勞役，如果打仗就更慘了，怎麼還有體力跟心思去接受禮樂的教養？其實禮樂的教養對他們也沒有用，無助他們精進耕田的技術、掌握天時、提升收割的技巧。

石之瑜分析，對要供養君子階層的女子、小人來說，禮樂是沒有用的，教養是不需要的。所以君子要去教養他們，他們也不會接受，因為他們的體力與心思，都花在供養君子身上，只有不需要去思考生養育、思考生產的君子，才有理想坐在那裡，透過禮樂來思考，來修煉自己的道德，接著去勸諫君王，農人很辛苦，不要剝削農人，不要對農人徵太多的稅。

石之瑜表示，如果這樣去解釋，那「唯女子與小人為難養也」就是一個社會角色分工的結果，所以「近之則不孫」，意思是如果君子太靠近女子與小人，就沒有辦法修養自己了，因為你要自我修煉就要通過禮樂，也要思考國家治理，如果你太接近女子與小人，就天天聽他們講八卦，他們會抱怨生活同時要你幫他們解決問題；而「遠之則怨」則是在說，君子也不能離他們太遠，因為如果完全不管女子與小人，他們群龍無首，不知道自己生產出來的東西會不會被強徵，也不知道自己會不會哪天被抓去服勞役，所以君子要給他們安定的感覺，就不能離他們太遠，否則就無法掌握女子與小人的想法。

石之瑜總結，如果君子不了解女子與小人的需要，後者就無法在生養育、生產關係上，完成自己應盡的責任，秩序就會崩壞。所以「唯女子與小人為難養也，近之則不孫，遠之則怨」，這話不是在講女子與小人的個性，而是孔子想要告訴君子，要跟女子與小人維持均衡的距離，才能完成你的修煉，而不要想去教育女子與小人，不要想跟他們走太近。

2025年2月19日，台灣大學政治學系名譽教授石之瑜在「筆耕不輟、俠骨仁心：石之瑜教授著作展」發表演講，講題「唯女子與小人難養：儒術、人民集體性、全球南方」，內容由孔子對女子小人的微言大義出發，擴及自由主義社會與儒家社會的集體性落差，再到對於全球南方的全新定義：「不可預測的集體」。（劉燕婷攝）

從農民來理解小人

石之瑜補充，《論語》中有太多跟小人有關的句子，如果從生養育關係、生產關係，或是生產角色來看的話，很多句子都可以有新的解釋。

例如，「君子周而不比，小人比而不周」，如果從生養育關係來看，就可以理解成：農民關心的，就是自己身邊人的事情，例如親戚、長輩、下一代。而他關心的利害利益，也就是這些人的利害利益，你要他為了自己不認識的人的利益，去放棄自己身邊人的利益，他做不到，他不會去思考全國的事情，這也不是他的責任。

石之瑜指出，所以「君子周而不比，小人比而不周」是在告誡君子，如果進入士大夫、諸侯的角色後，還一天到晚都想為自己的家族牟利，就會變成小人，那麼社會就沒有人可以給小人做榜樣，沒有人可以安撫他們、安定他們的心。因此「君子周而不比，小人比而不周」這句話，其實是孔子認識到了農民生活的範圍，並且想讓君子瞭解到，不要把自己的生活範圍搞得跟農民一樣，只照顧自己的親戚與小圈圈。「君子應該要坦蕩蕩，而不是去思考這樣的利益，你如果天天去思考這樣的利益，你就會很焦慮，所以小人長戚戚。」

不過石之瑜也說明，孔子並不是在批評小人或農民，批評他們每天都在擔心穀物有沒有收成好、會不會被徵稅，而是在講一個事實，「如果你是君子的話，你是坦蕩蕩，倒過來講，你必須要坦蕩蕩，你才是君子。如果你不能坦蕩蕩，就會跟小人一樣，但你又不生孩子、不耕田，又只會計算自己的利害，那你還能成為君子嗎？所以坦蕩蕩是君子的標準，而不是說因為你是君子，所以你坦蕩蕩。」

石之瑜指出，其實生活中也有類似案例。例如以前中共發動革命時，也會向農民宣導，要農民自我解放、要擺脫「小農心態」。其實所謂的「小農」就像孔子說的小人，你給他一些好處，他就很感激你，因為他平常自己省吃儉用。但是君子可能不會對這種事情感興趣，因為君子有別人在供養他，他為什麼要在意這些小利、小害呢？而且「小人懷土」，這當然是很合理的一件事，農民就是耕田的。

因此石之瑜總結，「君子喻於義，小人喻於利」、「 君子坦蕩蕩，小人長戚戚」、「唯女子與小人為難養也」，其實都是一個道理，就是要告訴君子，面對耕田的人，不要去跟講太多道理，因為這對耕田的人是沒有意義的，而且君子還會造成自己的困難，會浪費自己很多時間。

2025年2月19日，台灣大學政治學系名譽教授石之瑜在「筆耕不輟、俠骨仁心：石之瑜教授著作展」發表演講，講題「唯女子與小人難養：儒術、人民集體性、全球南方」，內容由孔子對女子小人的微言大義出發，擴及自由主義社會與儒家社會的集體性落差，再到對於全球南方的全新定義：「不可預測的集體」。（劉燕婷攝）

AI不理解的農民與孔子

石之瑜接著提到，「君子成人之美，不成人之惡。小人反是」這句話也很有意思，自己也跟AI對話了這句話，問AI「小人成人之惡」的「惡」是什麼，是別人去殺人放火後，他也跟著去殺人放火嗎？當然不是。

石之瑜認為，如果從孔子講的另外一段話，「益者三友」與「損者三友」來看，其實「損者三友」就能解釋「小人成人之惡」的「惡」。所謂損者三友，就是你的朋友做了一些不符合倫理禮儀的事情，結果你給他一個理由證明這件事沒錯，或是鼓勵他繼續做，「因為你要跟他拉關係，所以不想得罪他」，就是乾脆放縱他，「做了也沒關係，下次不要做就好」。這是孔子批評的「損者三友」。

石之瑜接著分析，從這個角度來了解孔子說的「小人成人之惡」，其實就是在說一個道理：小人不會為了了不起的仁義道德，而去得罪身邊的人。而這種表現，其實就是孔子所批評的「鄉愿」，「鄉愿」就是「成人之惡」。

用實際例子說明，就是看見有人去偷果子，你不糾正他，他分給你吃你還謝謝他。石之瑜表示，君子「成人之美」不會做這樣的事情，但小人的生活範圍「比而不周」，小人就生活在自己狹小的關係網裡，所以他「成人之惡」，不「成人之美」，因為在他的關係網中每個人都是這樣，不要得罪人就好。

石之瑜總結，前面這些是自己的理解，自己也因此跟AI說，你的解釋其實凸顯了你對農民的不認識，你不了解孔子的對話對象不是農民，而是君子，是希望君子不可以在別人有悖倫理時默不作聲。「當然孔子也不是要逼人家去批評別人，孔子也說過『忠告而善道之，不可則止，毋自辱焉』，也就是看到別人在做不對的事情，講一次就夠了，不要講兩次。」