從儒家到全球南方・二︱石之瑜：革命何時會來？沒人知道！

2025年2月5日至3月30日，台灣大學社會科學院辜振甫先生紀念圖書館、台灣大學政治學系合作舉辦「筆耕不輟、俠骨仁心：石之瑜教授著作展」。石之瑜教授為台灣教育部終身講座教授、台灣大學政治學系名譽教授，從1990年至2024年共計出版114本專書，其中獨著之學術專書中文31本、英文19本；主編之學術專書英日語等外文17本、中文14本，另有中文之時政評論文集獨著14本、合著4本；以及中文詩集3本，涵蓋議題包括外交政策、政治心理、兩岸關係、少數民族、知識社群、非西方國際關係理論，核心關懷一以貫之：解構與再建構變動世界中的中國。



2025年2月19日，石之瑜教授前來特展發表演講，講題「唯女子與小人難養：儒術、人民集體性、全球南方」，許多兩岸學人學子到場參與，演講內容由孔子對女子小人的微言大義出發，擴及自由主義社會與儒家社會的集體性落差，再到對於全球南方的全新定義：「不可預測的集體」。圍繞演講內容，《香港01》推出系列報道三篇，本篇為第二篇，聚焦儒家社會與自由主義社會的不同集體性。



小人就是天命

石之瑜指出，孔子所說「吾不如老農」、「吾不如老圃」，其實意思就是：君子不用學習耕作，而是應該安安靜靜坐著，給天下一種安定的力量，這是做君子的責任，其他就不用做了。石之瑜補充，這就與春秋戰國時的農家不同，農家主張諸侯自己下田耕作，其實也是一種聰明主張，因為如果諸侯一起下田耕作，將來老百姓餓死了，也不會輕易革諸侯的命，畢竟諸侯跟他們一樣耕種，百姓餓了也跟著餓，雖然實際上諸侯並不會挨餓。

石之瑜接著指出，但孔子認為君子耕種是沒有意義的，因為君子的責任就是安定天下，給天下一種秩序，所以「吾不如老農」、「吾不如老圃」，背後意思就是指這些事情不是君子該做的。老百姓如果能吃飽，諸侯又怎麼會吃不飽？而如果老百姓吃不飽，能繳上來的糧食就少，諸侯也可能吃不飽，於是強迫老百姓上繳更多，結果可能就是百姓不只吃不飽，還跑到山林裡躲起來，這樣諸侯能獲取的糧食就更少了，甚至可能連軍隊都沒有了。所以孔子說「足食，足兵，民信之矣」，而要足食，君子就要奉勸諸侯，不要搶老百姓的食物，這樣百姓就不會因苛政而逃跑，國家也就有了兵源。

石之瑜接著分析，孔子也講到，「君子有三畏。畏天命，畏大人，畏聖人之言。小人不知天命而不畏也」，意思是小人不會怕天命。為什麼？因為小人在意的是自己能否吃飽，「但你如果讓他吃飽了，他就願意為你，因為你給我一種安定的感覺、維持了秩序。」所以對聖人與小人而言，小人不懂天命，也不用懂天命，因為小人加在一起就是天命，君子與諸侯就必須懂這個道理，要知道把所有小人加在一起就是天聽，就是天視。

石之瑜指出，所以天命對諸侯的評價，其實就來自老百姓、農民一點一滴的反彈，當不同地方的人都對君王有反彈，即便這些人可能互不認識，久而久之這些不滿還是會漸漸集結，但集結到什麼程度會爆發，君子不知道、諸侯不知道，小人自己也不知道。

石之瑜分析，所以君子粉飾太平也是沒有用的。《論語》中有這麼一句話，「四海困窮，天祿永終」，也就是在上位者一旦治理失敗，上天就不會再給你統治的天命。「很多人當然覺得這種說法可笑、不可相信，但其實這句話對儒家而言特別重要，因為這句話表明了，儒家認為一個社會要得到治理，靠的不是教養老百姓，而是教養君子。」

石之瑜總結，儒家所要說服的對象，其實是統治階層，而不是老百姓，因為要負責任的就是統治階層，不是農民也不是女子，農民與女子只是負責供養統治階層，這個社會好與不好，最後的責任是在統治階層。如果統治階層不了解這一點，整個國家就無法維繫。當統治者了解這個道理後，老百姓就會成為很好的供養者，反之亦然。所以從這點可以看出來，儒家的思想、政治倫理的培養，強調的就是統治階層，而不是一般老百姓。

2025年2月19日，台灣大學政治學系名譽教授石之瑜在「筆耕不輟、俠骨仁心：石之瑜教授著作展」發表演講，講題「唯女子與小人難養：儒術、人民集體性、全球南方」，內容由孔子對女子小人的微言大義出發，擴及自由主義社會與儒家社會的集體性落差，再到對於全球南方的全新定義：「不可預測的集體」。（劉燕婷攝）

自由主義的邏輯

石之瑜表示，但自由主義、資本主義正好相反，他們假設了，任何人只要握有權力，必然濫權為惡，因為這是人類無法改變的天性。而這顯然是來自基督教的「原罪」概念，所以在這套思想體系下，就衍生出了權力平衡（Balance of Power）、有限政府（Limited Government）等政治概念，要教導老百姓有意識地去抵抗濫權，「所有人要統治你都要經過你的同意」。

石之瑜補充，當然在以前的西方政治環境，統治根本不需要老百姓同意，所以這其實是一個迷思。而迷思就是讓老百姓在碰到暴君時出來抵抗，但其實最後結果也跟儒家社會沒有很大差距：多數老百姓是不會輕易起來抵抗的，所以暴君實際上還是繼續存在。

石之瑜指出，因此也有人討論一個問題：提出社會契約論的霍布斯（Thomas Hobbes）究竟是自由主義者還是專權主義者？這其實講不清楚，因為霍布斯主張統治必須經過老百姓同意，可是現實運作的結果似乎更像：霍布斯的學說其實是在告訴老百姓，你已經同意被統治了，因為你不同意就活不下去了，所以你一定會同意，也就是同意接受統治者的專權。

石之瑜分析，這就會牽引出一個問題，你到底是要把社會治理的責任，放在老百姓身上，還是把社會治理的責任，放在統治者身上？這是儒家跟自由主義之間很大的差別，也是彼此無法相互理解的關鍵。

霍布斯《利維坦》（Leviathan），卷首插畫極具震撼力。（資料圖片）

農村基層政治實踐

石之瑜接著舉例，《論語》中有一句話，「君子之德風，小人之德草，草上之風必偃」，這其實也就是在說，君子如果能夠不與世爭，公平的排難解紛，農民就可以安定下來。如果去大陸農村做調查，就會發現一個普遍的責任，幾十年來沒有改變：村支部書記必須做社會調解，調解村子裡各種各樣的紛爭，例如某家的牛踩到別家的草，兩家吵起來，書記就必須調停。而調停可以說是很重要的KPI，這就是「民可使由之，不可使知之」。

石之瑜表示，老百姓不知道為何書記要每天翻山越嶺，只為調解兩家牛的問題；老百姓也不知道，為何學校老師要翻過好幾座山，到不同人家裡勸小孩上學？為什麼收一個學生這麼重要？為什麼會有《一個都不能少》這部電影？講來講去，如果把君子想像成今天的黨幹部，那麼儒家對君子的要求，就像要為黨幹部培養責任感，將來如果社會出了問題，責任就是黨幹部沒做好。

石之瑜再舉例，早年研究村民自治選舉很有意思，有93萬個村要選村長，但差不多有1%的村子選出來的不是中共原本規劃的。如果出現這個現象，被問責的就不是被選出來的人，而是支部書記會被指責工作沒做好。

石之瑜提到，在過去受文革影響較大的村子，村內往往有很多派系，選舉時村支部書記就很難做，因為選舉時往往就是各派僵持不下，但偏偏上面又有一個規定：村長當選人得票率必須超過50%，而各派僵持就可能導致最後沒有任何人得票超過50%，所以往往就會發展成一個結果：上面沒收選舉，派人來代理村長三個月，然後逼各派這段時間內自己搞定。這就是「民可使由之，不可使知之」的現代實踐，老百姓怎麼會知道黨為何要這樣，但黨心裡也清楚，如果不幫老百姓解決問題，黨自己最後也會沒飯吃。

《一個都不能少》中飾演代課老師的魏敏芝。（劇照）

民心無法掌握

石之瑜指出，春秋戰國時，儒者們販賣儒術，讓君王可以成功統治自己的王國，並用良好的治理讓更多百姓移居到自己治理的國家，這樣就能得到更多兵源、糧食生產力，最後天下定於「一」。這個「一」是什麼？其實就是孟子說的「不嗜殺人者能一之」，也就是不嗜殺的國君能統一天下，當然也不是說誰都不能殺，例如「獨夫」（暴虐無道的君王）就可以殺，所以孟子也說「聞誅一夫紂矣，未聞弒君也。」當然這也是儒家在後世運作時產生的困擾，到底誰是「獨夫」？其實都是結果決定論。

但儒術的道理還是一樣的，即使是結果決定論，即使上台的人是透過暗殺、鬥爭等不正當的手段，上台後還是要對老百姓好，否則政權就會垮台。「至於現實是不是真的這樣？我們從歷史來看未必如此，但這就是儒家的『治理術』，所謂『治理術』就是要讓君王跟統治者都相信，必須掌握民心，才能把王國統治下去，不然就會面臨威脅。」

石之瑜反問，至於確切威脅是什麼？什麼時候會導致政權垮台？這就是儒家所要警告君王的：這兩個問題的答案你不知我不知，不知老百姓何時會起來反抗，所以必須問「天」，「天視自我民視，天聽自我民聽」，「天」才知道，而「天」就是老百姓加在一起。但老百姓什麼時候會加在一起？「其實老百姓自己也不知道，因為百姓自己不會有革命思想，往往是吃不飽了就會有人逃，接著就是集體拒絕繳稅，一氣之下又把收稅的官員殺了，走到這步沒辦法了只好起來革命。」

結果一部分人先革命後，就會吸引其他吃不飽的人加入一起革命，於是就如野火一般，先是打倒腐敗官員，再來拿下縣城，最後發展成一股勢力。而朝廷的大臣、君王身邊的人，他們不知道朝廷的腐化嗎？當然很清楚，研究賽局理論（Game Theory）的就知道，這個時候他們就必須要做選擇，如果站在君王這邊，會是什麼結果？弒君又會是什麼結果？自立為王又會是什麼結果？如果朝中大臣都在考慮不幫助君王的選項，朝廷很快就會從內部崩解。

石之瑜指出，農民什麼時候會起義，其實農民自己不知道，就像荀子說的「水能載舟，亦能覆舟」，老百姓就是水，沒有水，君王就無法生存，這也是孔子說的「民以君為心，君以民為體」。人民有一種沒辦法控制、也沒辦法預期的集體性，前一天、甚至前一分鐘，看起來還是非常好治理、非常容易壓制分化，就像一盤散沙，卻可能某天一把火燃起來了，農民就成為不可抗拒的集體，成為一股洪流，等政權垮台又消失。而下一個上台的君王就必須思考、自我警惕，究竟是要爭取民心，還是眼看洪流消失又繼續剝削？「多數君王剛上台時，都是趁民心而上，所以執政之初都會重視民心，但最後還能不能重視民心，他自己也不知道。」

石之瑜分析，現在的假訊息議題就是很好的案例。假訊息本身，就是凝聚民心的工具，如果去看假訊息的內容，就會發現內容千篇一律，都是關於統治階層的道德敗壞，為的就是摧毀統治階層的正當性、讓百姓離心離德。如果政府及時穩住老百姓，就是中興；如果做不到，還把老百姓殺掉了，就是歷史學家說的成王敗寇，「把壞事寫成革命的人幹的，但其實革命的人要反對的正是這些事，歷史就是不公平。」而不論歷史如何不公平，重複的還是同一個概念：統治者必須要掌握民心，才能生存。

石之瑜總結，所以統治階層必須不斷證明，自己擁有民心。向政敵證明自己擁有民心，政敵就不敢輕舉妄動；向百姓證明自己擁有民心，百姓就會認為自己所遇到的麻煩，其實是自己這一小群人的問題，不是普遍大眾的問題。而如何證明自己擁有民心，到今天為止，還是受儒家文化影響的政府、社會、政治系統主要的治理性核心。「但實際上，統治階層是不可能掌握民心的，因為老百姓何時冒出來，根本無法預測。」

圖為2024年12月23日，涉嫌槍殺美國聯合健康保險（United Healthcare）行政總裁湯普森（Brian Thompson）的疑犯Luigi Mangione，被紐約州最高法院提審。（Reuters）

自由主義與儒家的差異

石之瑜接著分析自由主義社會與儒家社會的差異，並以近來的美國醫保巨頭CEO湯普森（Brian Thompson）被槍殺為例，指出當然這是刑事犯罪，從法律的角度來講罪不可赦，不過云云大眾卻對兇手有很多感謝與讚美，認為這反映了大家無法負擔醫療保險費、無法就醫的痛苦，這種憤怒則被不合法的暗殺行動宣洩了。

石之瑜揭露，這種痛苦背後，其實反映了所要挑戰的一種心態：如果你有問題，那是你的問題、是你的責任，如果繳不起醫保，就要晚上兼差，設法讓自己繳得起醫保。但這種心態，就不是社會主義國家預設的，如果在社會主義國家，例如在上海大街上，有人突然倒下餓死了，政府的統治正當性就垮了，因為社會主義就是要保證每個人都吃飽，一個人餓死，所有人都知道責任在政府身上；但如果在紐約、洛杉磯、芝加哥街頭，有人餓死了，大家會認為這是這個人自己的責任，每個人都要對自己負責。

石之瑜指出，人有一種集體性，這種集體性是沒辦法掌握的，是因應社會上的財富分配、供養能力的分配、供養責任的分配而來的。受到供養的人如果知道自己的生存與供養者是一體的，就會對後者好；如果受供養的人覺得這是因為自己本領高、手段強、會玩股票遊戲、會搞AI技術，所以自己理所當然高高在上，就會認為在自己腳邊餓死的人，與自己無關。

但如果因為有人在自己腳邊餓死，而被觸發「原罪」的感覺，可能就會轉而建立一個「給錢的制度」，也就是慈善事業，或是現在部分大公司的會有的：回饋多少收益給社會。如此一來，整個社會的生養育關係就可以被維繫，例如有人餓倒在地上，可能就有人協助他前往收容院，讓他吃飽；而有的人不願意待在收容院，可能會趁機逃跑，被發現之後還是會被拖回去。不過也有人一直住在收容院，最後染上毒品，或是利用販毒賺很多錢。

石之瑜指出，其實從「湯普森被刺案」就可以看出，自由主義社會會產生與儒家社會、社會主義社會不同的問題。如果透過自由主義社會的角度來看儒家社會，或是相反，都會有落差。儒家社會覺得自由主義社會不負責任，後者則會覺得前者的政府過度介入，而且為了維護體系而採取高壓手段。於是彼此的相互不理解，逐漸走向了相互恐懼：儒家社會指責自由主義社會，怎麼能讓老百姓餓死；但自由主義社會也會指責儒家社會，為何一個社會可以接受政府對人民採取高壓手段？

石之瑜總結，其實兩種社會的人民都有一種集體性，因為人民都是供養者，而供養者要如何存在、與被自己供養的人存在什麼樣的共生關係，其實都是要靠長期的歷史文化養成，讓大家接受目前的方式，就像如何讓社會接受目前的供養責任分配，也是要靠教育，也就是不斷的教養。教養與供養的實踐相互強化、不斷來回，形成了目前的兩種理所當然，而人民的集體性就可以在這裡比較出來：一個是知道人民有集體性，但掌握不住，於是想盡各種辦法；一個是不認為人民有集體性，所以就任其死活，但實際上這背後還是有一種「任其死活」的思想與話語，來幫助這種政府維繫政權。這就是儒家與自由主義社會的兩種人民集體性。