台海有戰事｜歡迎鄭麗文在「香港模式」之外提出其它模式
中國國民黨主席鄭麗文在競選黨主席期間及之後多次表示，「台灣不會也不能接受香港模式」。4月初訪問大陸後，她又再做如是表述。
一些人認為，這反映出鄭麗文對統一的抗拒態度，暴露了她的「本來面目」，認為她和其它所謂「暗獨」的國民黨政治人物一樣，實質上都排斥統一。她主張兩岸和平並到大陸訪問，不過是為了「維持現狀」，想通過緩和與中國大陸的關係避免被大陸武統，是機會主義。
我們不知道鄭麗文心裏是怎麼想的。她也許有這種想法，也許沒有。
但無論如何，在「台獨」已肆虐台灣二三十年、「九二共識」已經被高度污名化、中國人身份已成政治禁忌，絕大多數哪怕不認同台獨的政治人物也對此避之不及的情況下，鄭麗文能振臂一呼喊出「我是中國人」，誓言要讓全部的台灣人都能自豪、自信的說「我是中國人」，並且堅持回到「九二共識」的基礎上處理與中國大陸的關係，已經很不容易。
作為曾經的「台獨基本教義派」，她能認清「台獨」的本質與面目，及時與「台獨」切割，與「台獨」做堅決鬥爭，與國民黨內部的親美派、本土派做鬥爭，並在於這些勢力做鬥爭的過程中揭露美台關係的本質，向台灣人闡述美國台灣政策的自私本性和「倚美謀獨」的危險性，並且頂著民進黨等台獨勢力的壓力訪問大陸，尤為難得。
毋庸置疑，「一個國家，兩種制度」是當年鄧小平等為解決台灣問題，實現國家統一提出的政治設想。後來稱之為「一國兩制」，並率先在香港、澳門付諸實踐。對於台灣來說，未來如果兩岸和平統一，也必然會是在「一國」的框架下，在台灣實施不同與中國大陸的制度形式。
但，台灣的「一國兩制」和香港澳門的「一國兩制」是不是必須一模一樣？現在在香港實施的「一國兩制」模式是不是會一成不變套用到台灣？不是「恐怕也未必」。而是「一定不會」。
首先，台灣問題和香港問題有著本質不同。香港在回歸的前一刻，還在被英國殖民統治。香港是先完成回歸，再實行「一國兩制」。討論完成回歸和如何在香港實施「一國兩制」，不僅是內地和香港兩地中國人的家務事，英國也是其中的一個溝通和談判對象。而台灣自1945年日本戰敗並依一系列國際法交還給中國後就已經光覆。不存在回歸問題。也不存在和哪個國家談判的問題，完全是兩岸中國人的家務事。兩岸中國人自己關起門協商談事，肯定和有外人參與的協商談事不一樣，能讓渡或爭取的權利、能達成的談判結果也不一樣。
其次，香港在主權移交中國後，英國人就撤了。英國軍隊也撤了。解放軍依約進駐接管。不存在任何軍隊問題。而台灣因為歷史成因，不僅有自己的警察體系，還有自己的軍隊和安全系統。如果兩岸和平統一，解放軍是不是進駐台灣？如果進駐，以何種方式、如何進駐？台灣的軍隊怎麼辦？現在台灣所謂的「國安體系」怎麼辦？等等，都是需要根據台灣實際情況，通過協商談判來解決。
再次，香港在回歸前沒有特首選舉。議員選舉也非常不健全。英國在香港實施的是總督制。總督由英國國王任命，不經選舉產生，是香港的「土皇帝」。台灣具有完備的民主選舉機制和一整套基於「中華民國憲法」成立並運轉的法律與行政機構、機制。如兩岸和平統一，台灣現有的選舉機制怎麼辦？仍然在台灣實施的「中華民國憲法」以及依這套憲法成立並運轉的法律與行政機構、極致怎麼辦，台灣領導人是叫「特首」還是叫「總統」，還是叫其他什麼名字，等等，都需要兩岸中國人發揮政治智慧，協商談判。
第四，香港回歸之前，是沒有「港獨」之說的。部分香港人雖然對回歸有疑慮，但是不存在「港獨」思潮，也沒有港獨勢力。這股政治思潮和政治勢力是在後來因為各種覆雜、特殊的原因出現的。但是在台灣，「台獨」思潮早就存在，自李登輝以後更是迅速流播，已經成為台灣的主流意識形態。「台獨」政黨與「台獨」政治人物，以及或被毒化或盲從的台獨絕非個例。如果兩岸和平統一，如何處理這些「台獨」思潮？如何處理這些「台獨」政黨與台獨政治人物？如何扭轉已經濫觴的台獨意識形態。都是非常大的挑戰，是需要發揮政治智慧，並付諸政治耐心與技巧才能完成的工作。要比香港覆雜得多，困難得多。
就「一國兩制」本身來說，這套理論從提出到實踐到完善，已經過去幾十年了。幾十年間，台灣內部的情況，兩岸之間的情況都發生了巨大變化。
就「一國兩制」在香港的實踐來說，也在不斷經歷著調整和優化。「香港模式」本身就是一個動態的、不斷變化的模式。機械地把香港模式套到台灣，當然不合時宜。
也正是基於台灣的特殊情況，考慮到台灣與香港、澳門的不同，中國大陸從未說過要把香港模式套用到台灣。「今日香港明日台灣」的說法，是台灣一些政黨與政治人物的選舉語言，是一些人為割據自守，排斥統一，污名化「一國兩制」。並非事實。中國大陸領導人在2019年提出兩岸協商「兩制台灣方案」，就是從台灣實際出發，希望能因地、因時制宜地協商，形成一套適用於台灣的獨特製度模式，以兩岸中國人都能接受的方式完成統一。
所以，鄭麗文說「台灣不會也不能接受香港模式」，從現實及台灣政治、兩岸政治的特殊性層面而言，其實並無不妥。很難說她是抗拒統一。至少從目前看，鄭麗文主張兩岸和平並到大陸訪問，也不一定像一些人說的那樣，是想通過緩和與中國大陸的關係避免被大陸武統。不一定是機會主義。
鄭麗文說「台灣不會也不能接受香港模式」。那麼她完全可以在「香港模式」之外，提出其它解決台灣問題的「模式」。可以和台灣人商量，也可以中國大陸一起商量。其他認為鄭麗文所說不妥，或者認為應該以某些「模式」完成統一的人，也可以提出自己的想法，可以一起坐下來商量。