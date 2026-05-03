台海有戰事｜歡迎鄭麗文在「香港模式」之外提出其它模式

中國國民黨主席鄭麗文在競選黨主席期間及之後多次表示，「台灣不會也不能接受香港模式」。4月初訪問大陸後，她又再做如是表述。



一些人認為，這反映出鄭麗文對統一的抗拒態度，暴露了她的「本來面目」，認為她和其它所謂「暗獨」的國民黨政治人物一樣，實質上都排斥統一。她主張兩岸和平並到大陸訪問，不過是為了「維持現狀」，想通過緩和與中國大陸的關係避免被大陸武統，是機會主義。



我們不知道鄭麗文心裏是怎麼想的。她也許有這種想法，也許沒有。

但無論如何，在「台獨」已肆虐台灣二三十年、「九二共識」已經被高度污名化、中國人身份已成政治禁忌，絕大多數哪怕不認同台獨的政治人物也對此避之不及的情況下，鄭麗文能振臂一呼喊出「我是中國人」，誓言要讓全部的台灣人都能自豪、自信的說「我是中國人」，並且堅持回到「九二共識」的基礎上處理與中國大陸的關係，已經很不容易。

作為曾經的「台獨基本教義派」，她能認清「台獨」的本質與面目，及時與「台獨」切割，與「台獨」做堅決鬥爭，與國民黨內部的親美派、本土派做鬥爭，並在於這些勢力做鬥爭的過程中揭露美台關係的本質，向台灣人闡述美國台灣政策的自私本性和「倚美謀獨」的危險性，並且頂著民進黨等台獨勢力的壓力訪問大陸，尤為難得。

4月8日，中國國民黨主席鄭麗文率領國民黨訪問團參訪美團上海總部，體驗無人機送外賣。這是鄭麗文等在等候無人機降落。（新華社）

毋庸置疑，「一個國家，兩種制度」是當年鄧小平等為解決台灣問題，實現國家統一提出的政治設想。後來稱之為「一國兩制」，並率先在香港、澳門付諸實踐。對於台灣來說，未來如果兩岸和平統一，也必然會是在「一國」的框架下，在台灣實施不同與中國大陸的制度形式。

但，台灣的「一國兩制」和香港澳門的「一國兩制」是不是必須一模一樣？現在在香港實施的「一國兩制」模式是不是會一成不變套用到台灣？不是「恐怕也未必」。而是「一定不會」。

首先，台灣問題和香港問題有著本質不同。香港在回歸的前一刻，還在被英國殖民統治。香港是先完成回歸，再實行「一國兩制」。討論完成回歸和如何在香港實施「一國兩制」，不僅是內地和香港兩地中國人的家務事，英國也是其中的一個溝通和談判對象。而台灣自1945年日本戰敗並依一系列國際法交還給中國後就已經光覆。不存在回歸問題。也不存在和哪個國家談判的問題，完全是兩岸中國人的家務事。兩岸中國人自己關起門協商談事，肯定和有外人參與的協商談事不一樣，能讓渡或爭取的權利、能達成的談判結果也不一樣。

其次，香港在主權移交中國後，英國人就撤了。英國軍隊也撤了。解放軍依約進駐接管。不存在任何軍隊問題。而台灣因為歷史成因，不僅有自己的警察體系，還有自己的軍隊和安全系統。如果兩岸和平統一，解放軍是不是進駐台灣？如果進駐，以何種方式、如何進駐？台灣的軍隊怎麼辦？現在台灣所謂的「國安體系」怎麼辦？等等，都是需要根據台灣實際情況，通過協商談判來解決。

再次，香港在回歸前沒有特首選舉。議員選舉也非常不健全。英國在香港實施的是總督制。總督由英國國王任命，不經選舉產生，是香港的「土皇帝」。台灣具有完備的民主選舉機制和一整套基於「中華民國憲法」成立並運轉的法律與行政機構、機制。如兩岸和平統一，台灣現有的選舉機制怎麼辦？仍然在台灣實施的「中華民國憲法」以及依這套憲法成立並運轉的法律與行政機構、極致怎麼辦，台灣領導人是叫「特首」還是叫「總統」，還是叫其他什麼名字，等等，都需要兩岸中國人發揮政治智慧，協商談判。

北京，2026年4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

第四，香港回歸之前，是沒有「港獨」之說的。部分香港人雖然對回歸有疑慮，但是不存在「港獨」思潮，也沒有港獨勢力。這股政治思潮和政治勢力是在後來因為各種覆雜、特殊的原因出現的。但是在台灣，「台獨」思潮早就存在，自李登輝以後更是迅速流播，已經成為台灣的主流意識形態。「台獨」政黨與「台獨」政治人物，以及或被毒化或盲從的台獨絕非個例。如果兩岸和平統一，如何處理這些「台獨」思潮？如何處理這些「台獨」政黨與台獨政治人物？如何扭轉已經濫觴的台獨意識形態。都是非常大的挑戰，是需要發揮政治智慧，並付諸政治耐心與技巧才能完成的工作。要比香港覆雜得多，困難得多。

就「一國兩制」本身來說，這套理論從提出到實踐到完善，已經過去幾十年了。幾十年間，台灣內部的情況，兩岸之間的情況都發生了巨大變化。

就「一國兩制」在香港的實踐來說，也在不斷經歷著調整和優化。「香港模式」本身就是一個動態的、不斷變化的模式。機械地把香港模式套到台灣，當然不合時宜。

也正是基於台灣的特殊情況，考慮到台灣與香港、澳門的不同，中國大陸從未說過要把香港模式套用到台灣。「今日香港明日台灣」的說法，是台灣一些政黨與政治人物的選舉語言，是一些人為割據自守，排斥統一，污名化「一國兩制」。並非事實。中國大陸領導人在2019年提出兩岸協商「兩制台灣方案」，就是從台灣實際出發，希望能因地、因時制宜地協商，形成一套適用於台灣的獨特製度模式，以兩岸中國人都能接受的方式完成統一。

所以，鄭麗文說「台灣不會也不能接受香港模式」，從現實及台灣政治、兩岸政治的特殊性層面而言，其實並無不妥。很難說她是抗拒統一。至少從目前看，鄭麗文主張兩岸和平並到大陸訪問，也不一定像一些人說的那樣，是想通過緩和與中國大陸的關係避免被大陸武統。不一定是機會主義。

鄭麗文說「台灣不會也不能接受香港模式」。那麼她完全可以在「香港模式」之外，提出其它解決台灣問題的「模式」。可以和台灣人商量，也可以中國大陸一起商量。其他認為鄭麗文所說不妥，或者認為應該以某些「模式」完成統一的人，也可以提出自己的想法，可以一起坐下來商量。