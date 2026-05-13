台海有戰事｜特朗普到訪北京　華盛頓台北陷入集體焦慮

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月13日至15日對中國進行國事訪問，台灣議題成為兩國領導人會談的重點議程。特朗普直言將會於習近平談到對台軍售議題，再加上特朗普向來生意人思維，視台灣為可交易的籌碼。同時中國大陸又在加速推進完成統一，並且一直要求美國從「不支持台獨」進一步向「反對台獨」表態，民主黨和台北對特朗普訪華陷入了集體焦慮。



《紐約時報》在一篇報道中說，習近平於今年2月與特朗普通電話時表示，中國「永遠不可能讓台灣分裂出去」，他很可能將敦促特朗普減少美國對這個自治島嶼的支持。尤其「伊朗戰爭還消耗了美國大量軍火儲備，令部份中國分析人士懷疑美國是否有能力保衛其親密盟友台灣。」

美國國會呼籲對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織等。（中央社）

美國企業研究所資深研究員扎克·庫珀（Zack Cooper）在接受《日本經濟新聞》訪問表示，他預測特朗普可能在台灣議題上調整措辭，從美國「不支持台灣獨立」轉為「反對台灣獨立」。他指出，這種表述上的改變會被視為美方試圖與台灣「保持距離」的信號。

美國智庫布魯金斯研究所資深外交政策研究員金沛雅（Patricia Kim）撰文指出，即使是美方聲明措辭上的細微變化，都可能具有重大意義——例如以「支持和平統一」取代「呼籲和平解決兩岸分歧」，或以「反對」取代「不支持」台灣獨立。

英媒BBC援引美國智庫芝加哥全球事務委員會研究副主席郭泓均的話表示，若美方真的發表此類聲明，將意味著美國在台灣議題上打破長期以來的「戰略模糊」政策。「考量特朗普的交易性思維，若中國提供足夠讓步，這並非不可能。」

《華爾街日報》早在2月18日就報道說，受習近平施壓影響，美國新一批大規模對台軍售案已經陷入僵局。美國媒體報道說，特朗普料在中美元首峰會上，還將就這筆價值140億美元的對台軍售案提出討論。此舉除打破前例，更可能違反1982年列根政府對台作出的「六項保證」，即當中的「不在對台軍售前徵詢北京意見」。

2026年5月12日，美國馬里蘭州，總統特朗普（Donald Trump）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往中國訪問時揮手致意。（Reuters）

台灣副總統蕭美琴的密友，立場親台北的華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States，GMF）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glasser）其後發文呼籲特朗普牢記前總統里根（Ronald Reegan）政府對台作出的「六項保證」（Six Assurances）。葛來儀憂心忡忡地說，特朗普說他將於習近平談對台軍售議題。他應該牢記自里根以來歷任美國總統對台灣做出的「六項保證」。

5月8日，來自美國兩黨的八位參議員聯名致函特朗普，敦促白宮正式通知國會有關對台軍售案。這封由參議院外交關係委員會首席民主黨議員、新罕布什爾州參議員珍妮·沙欣(Jeanne Shaheen)牽頭同簽署的信件，反映出國會兩黨特別是民主黨對特朗普可能改變對台軍售的集體焦慮。

彭博社也在5月11日報道說，對台軍售問題已成為中美關係的一個緊張點，北京曾多次就軍售問題向華盛頓發出警告。目前尚不清楚特朗普是否計劃討論軍售本身（他先前曾表示會討論），還是僅僅討論習近平反對軍售的立場。

因為特朗普在啟程前5月11日時就曾說過「我會和習近平討論這個議題。習近平主席希望我們不要這樣做（軍售），但我會和他討論。這是我要談的許多事情之一。」並且他之前表示過美國距離台灣9500英里，而習近平「他離台灣只有67英里」，美媒《Politico》「國安日報」（NatSec Daily）指出，特朗普說法令華盛頓支持台灣的人士深感憂慮，擔心他會為了換取川習會成功，而同意重新審視美台防衛關係的基礎。

前五角大樓中國事務主任莫里斯 （Lyle Morris）表示。「台灣對川普的言論感到擔憂，這是完全合理的，」因為這番言論「留下了解讀的空間，讓人認為川普願在軍售問題上對中國讓步。」

前美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）說，「在以往的政府任內，他們肯定會費盡心思，避免讓人覺得中國正在左右美國對台軍售的決策。」但是特朗普明顯不一樣。

近年美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

在美中高調交換籌碼之際，台灣更是深恐自己被擺上大國交易的「菜單」。一邊加速通過軍購預算，一邊更積極展開外交動作，民進黨賴清德政府更是加緊安撫社會情緒。

台灣外事部門負責人林佳龍於5月11日在台北表示，台北正密切關注峰會動態，台灣對美台關係穩定發展有信心，但希望特朗普與習近平的峰會不要在台灣相關議題上出現「意外」。林佳龍說，美國政府已多次表明，其對台政策不會改變，因此對此次美中元首峰會的立場是「要關心但也不用太擔心」。但是，林佳龍也坦承，「當然不希望特習會在台灣議題上有意外」。

台灣外事部門政務次長吳志中在4月24日接受《彭博社》專訪時坦言，擔心特習會台灣被擺上「談判菜單」，美方可能在台灣議題上作出讓步。他強調，台灣正努力避免這種情況。

台灣「上報」也在一篇分析中指出，對台灣而言，這次「習特會」最大的風險，並不在於特朗普的難以預測，而是北京如何操作國際輿論及藍營協力者，說服特朗普「尊重台灣民意」，停止或減少對台灣的國防支持。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

立場為「台獨」的台灣「三立新聞」在一篇文章中引用美媒的分析，說出自身擔憂，「這名凡事都和交易掛上邊的商人總統，恐怕一次脫稿演出，就在會上把台灣出賣，引爆新一波台海危機。」該媒體還援引一名可能根本不存在的駐美亞洲外交官的話說：「我們擔心，北京會提出由自己出面調停與伊朗的協議，達成霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的重新開放，但條件是美方須在台灣議題退讓。」

即便是立場親近中國大陸的「中時新聞」，也趕緊出來安撫社會情緒，在一篇文中借某一不具名美國前官員的口說，特朗普棄台幾率為零，否則「將會是美國在亞洲勢力的終結」。