台海有戰事| 被習近平、特朗普當頭棒喝

很多人都注意到習近平在與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會談時關於台灣問題的表述。習近平說：台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至沖突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。



有媒體立刻讀懂了這句話。美媒《彭博社》14日發文表示，中方在與中美元首會談時提到台灣問題並不罕見，但此次措辭格外強硬，提到了「沖突」、「碰撞」、「危險」等用詞，非常直接地向特朗普亮明底線和立場。而相較之下，2017年「習特會」時，習主席僅表示希望美方避免讓中美關係受到幹擾，當時並未出現強硬的表述。這一次直接用到了「碰撞甚至是沖突」，表明中國在這個問題上已經不會再「含蓄」。

美國總統特朗普時隔9年再次訪華，國家主席習近平為其在人民大會堂外舉行盛大歡迎儀式。（Getty）

事實上，習近平的話也確實不含糊。從邏輯結構上，習的這番表述包括三重意思。第一重是台灣問題在中美之間的地位，「台灣問題是中美關係中最重要的問題」。這句話其實人們很熟悉，習之前也說過「台灣問題是中美關係核心中的核心」，總理李強在中美會談前接見美國議員代表團時也表示台灣問題是中美之間的第一條紅線。第二重是從正反兩方面向美方說明處理好台灣問題的重要性，處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至沖突，將整個中美關係推向十分危險的境地。這是整個論述的核心，也是最有火藥味的內容。某種程度上，你甚至可以說是赤裸裸的警告。第三重，重申了「台獨」的危害以及中美在台灣問題上的共同立場，「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。然後對美國提出要求，「美方務必慎之又慎處理台灣問題」。在主動、直接，甚至帶有些威脅意味的表述中，習近平給美國「設置了框架、劃下了紅線、定制了規矩」。

習近平這些話是對特朗普說的，但是人們都知道，對美國而言，這些話只是警告，是在表明立場。中美不可能無緣無故幹仗。關鍵是台灣，「台獨」與台海和平水火不容。有「台獨」就沒有和平。意思就是說，如果有人搞「台獨」，中國會下手。若這種情況發生，美國介不介入，中國都不在乎。大不了不要中美關係。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在空軍一號接受媒體採訪。（Reuters）

從中美官方發布的相關消息看，特朗普沒有當面回應習近平的警告。他說了什麼，非現場當事人無從得知。但在會面後接受霍士新聞（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）採訪時，被問到他與中國國家主席習近平會面後，台灣人民應該感到更安全或是更不安全，特朗普就他在台灣問題上的立場做了完整響應。他說，美國的政策是「中立，這種情況已經持續好多年」，他重申美國對台政策沒有改變。

但這不是重要的，這句話就像習近平說的「台灣問題是中美關係中最重要的問題」一樣，都是官方幾十年如一日的例行表述，沒有新意。重要的是特朗普接下來說的話。特朗普說「我會這麼說，我不想看到有人走向獨立。你知道，我們可能得遠赴9500英里去打仗。我不想那樣。」特朗普還說「我們不想打仗，如果現狀保持不變，我認為中國會接受的。但我們不希望有人說：我們獨立吧，因為美國支持我們。」

有評論說，特朗普這句話的殺傷力，不在於美國不支持「台獨」，因為那本來就是華府長期政策，真正讓台灣難堪的是，特朗普把台灣問題講成一個麻煩、一個距離美國9500英里的風險、一個會把美國被拖下水的負擔，這種不假修飾的大白話對台灣來說才是最傷的。這個評論非常中肯，對特朗普的心態理解也非常到位，只是還沒有抓到意涵的核心。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（左二）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，右一）討論園內的一棵古樹。（Reuters）

這句話的核心意涵是，美國不會為了台灣打仗。特朗普明確地說，「我不想那樣。」「我們不想打仗」。不支持「台獨」不新鮮，美國原來在台灣問題上的政策其中有一項就是「不支持台灣獨立」，中國這些年一直希望美國能進一步表述為「反對台獨」，到目前為止還沒有得到美方反饋。不想為台灣打仗是第一次表述。而對「台獨」、尤其對在台灣執政的民進黨政府來說，美國在關鍵時刻會派兵保護台灣，一直是其最大的底牌，是其敢與中國大陸對抗並搞「台獨」的最大底氣，但是這次，特朗普把這個底牌抽出來扔了。

如果只是不想為台灣打仗可能還不要緊，因為台灣畢竟距離美國9500英里，對美國人來說太遠。在不想為台灣打仗的同時，還可以通過其它方式支持台灣，比如就像在烏克蘭那樣，雖然不直接參戰，但是卻為烏克蘭提供武器系統。但更尷尬的是特朗普在這個問題上出現了動搖。特朗普承認他與習近平談了很多台灣問題，也談到軍售，甚至表示是否推進140億美元軍售案，還要再作決定，並可能先和「管理台灣的人談談」。而所謂「對台六項保證」，到了特朗普口中只剩一句「1982年已經很久以前」。

如果在台灣執政的民進黨政府和其它「台獨工作者」還看不懂這句話，還認識不到繼續搞「台獨」可能面臨的風險，那要麼是在裝睡，要麼就只能用愚蠢來形容了。