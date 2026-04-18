台海有戰事｜台灣必然統一 但無需現在動武

放眼全球，兩場戰爭正在深刻改變世界格局。一場是俄烏戰爭，俄羅斯深陷與烏克蘭的消耗戰，原本世界第二軍事強國的光環喪盡。上百萬軍人死傷。經濟、民生與金融因為國際制裁而陷入空前困境。原本牢牢掌控的戰略地帶如中亞、敘利亞等盡數丟失。關鍵盟友伊朗也搖搖欲墜，惶惶如喪家之犬。曾經的軍事強國，在無休止的戰火中消耗著國力、透支著民族未來。



伊朗戰爭：2026年4月4日，位於伊拉克的外國油企儲存設施遭襲擊（Reuters）

一場是美以伊戰爭。而作為全球霸主的美國，在中東泥潭越陷越深。伊朗的頑強抵抗讓美國難以速戰速決。美軍「不可戰勝」的神話被戳穿，軍事能力上限暴露。美國與歐洲盟國的關係進一步撕裂，在中東的公信力更是一落千丈——中東國家已經不再相信美國的安全承諾，阿聯酋、沙特等國紛紛尋求購買中國武器。這場戰爭若長期拖延下去，美國很可能會重蹈俄羅斯的覆轍，被拖得油盡燈枯。霸權的衰落將成為必然。

在美俄赤膊下場、群雄混戰的修羅場中，中國成為全球唯一的定海神針。中國沒有捲入任何一場戰爭，始終堅持和平發展道路，悶聲發展自身，在複雜的國際環境中保持著清醒的戰略定力

當前的中國，正走著二戰前美國的發展劇本——當其他國家在戰場上互相消耗國力、犧牲年輕一代的生命時，中國在日夜不停地升級產業結構、積蓄綜合國力。美以伊衝突引發的能源危機，不僅沒有對中國造成重創，反而為中國的新能源產業注入了新生機。全球新能源需求缺口巨大，中國憑借完整的產業鏈、領先的技術優勢在全球市場攻城略地，成為全球能源轉型的核心力量。政治上，中國也正成為世界的新中心。若這種勢頭得以延續，十年、二十年後的世界格局會怎樣，不難得知。

不可否認，台灣問題是中國的核心利益，是全體中國人的執念，領導人也將推動國家統一作為重要的歷史使命。但這種執念，與普京執意收回烏克蘭、美以執意消滅伊朗有著本質區別——中國追求的統一，是和平的、共贏的，是為了實現民族復興、增進兩岸同胞的共同福祉，而非通過戰爭實現霸權野心或領土擴張。

2025年10月18日，俄烏戰爭期間，年輕人在俄羅斯控制的頓內茨克地區（Donetsk）的俄羅斯軍事愛國主義營地接受訓練。（Reuters）

但台灣的回歸，從來不是靠武力威脅，而是靠中國自身的強大。一些人被情緒裹挾，遇到外部些許挑釁便喊打喊殺，指責國家「慫貨」，卻看不到戰爭背後的巨大代價，看不到俄羅斯、美國因輕啟戰爭陷入的被動，更看不到中國「不戰而屈人之兵」和在世界劇變的風浪中穩步發展的戰略遠見。這些人的目光太短淺了。

只要中國保持當前的發展勢頭，穩坐釣魚台，潛心提升綜合國力，用不了多少年，必將成為世界最強大的國家。屆時，美國在台灣問題上的幹預能力將被徹底削弱，所謂的「美國因素」將構不成任何阻力。屆時，兩岸經濟文化交流將更加深入，台灣同胞將深刻認識到，與祖國大陸統一，才能獲得更廣闊的發展空間，才能真正實現安居樂業。到那時，無需兩岸火並，水到渠成，台灣自然會回到祖國懷抱。

相反，在條件還不成熟的情況下，若忍不住外部慫恿挑動，像美俄那樣陷入戰爭，就算最終能達成統一目標，也會付出巨大成本。

2026年4月3日，美媒報道指一架美軍F-15E戰機遭伊朗擊落，此外，一架美軍A-10「雷電II」攻擊機（A-10 Thunderbolt II）同日亦遭到伊朗襲擊，機師其後被迫彈射逃生。伊朗官方媒體發布的影片片段聲稱，一架美軍A-10攻擊機在伊朗南部上空被伊朗的地對空導彈命中，其後墜毀。（X@sentdefender）

《孫子兵法》曰「兵者，國之大計，死生之地，存亡之道」。戰爭是國家命運的豪賭，是普通人生活的絞肉機，當前全球陣營撕裂、動蕩加劇的環境，與二戰爆發前夕有著驚人的相似，中國更要保持清醒和剋制，要在積極主動作為、推動早日完成統一的同時，繼續保持戰略定力。

中國的戰略定力，不是消極等待，不是懦弱退縮。這種定力是主動作為，是高瞻遠矚的政治智慧——戰爭是政治的延續，只要還有其他選項，就絕不能輕易開啟戰端。

「台灣青年拒絕兵役延長鬥陣」成員、初入社會從事幼教工作的袁同學表示，兩岸和平是一切社會發展的基本條件，倘若沒有和平作為基礎，那麼何來社會公平與發展？她呼籲民進黨當局，以及大選的候選人，拋棄一切兩岸對立政策，重回和平的協商談判，青年不當戰爭砲灰。（張鈞凱攝）

台灣是中國不可分割的一部分，是國際社會公認的事實。台灣必將統一，也必然統一，更是不可逆轉的大勢，是中華民族復興的必然要求。兩岸中國人都期盼早日實現國家統一，也堅信統一大業終將完成，但這並不意味著在當下就訴諸武力。中國人明白，最好的統一，是和平的統一、共贏的統一，是基於中國強大實力的水到渠成。

美俄深陷戰爭泥潭、弱點盡數暴露，對美俄是教訓，對中國也是提醒。中國不會為急於統一而陷入一場莽撞的戰爭。憑借超凡的戰略定力和政治智慧，這些年中國潛心發展，已經牢牢掌握住了台海局勢的主導權。解決台灣問題早晚而已，完全沒必要、更不會在條件還不成熟的情況下強行以武力完成統一。