台海有戰事｜再別說美日「協防台灣」的蠢話！

伊朗戰事已經持續三周，以色列美國不僅沒能掌握戰場主動，反而被伊朗襲擊連連得手。美國部署在海灣國家的軍事戰略資產、關鍵戰略投資、大使館等接連被炸，損失慘重。



伊朗同時還封鎖了霍爾木茲海峽，導致全球能源通道受阻，國際油價暴漲。特朗普要求盟友出兵協助控制霍爾木茲海峽，但所有美國的盟友，都以各種理由推脱，不願協助。



2026年3月18日，伊朗向以色列發射大量的導彈出現在約旦河西岸拉馬拉上空。伊朗革命衛隊揚言，要為伊朗最高國家安全委員會秘書拉尼賈尼（Ali Larijiani）遇害報復。（Getty）

原本特朗普計劃在一周內結束的戰事，因為伊朗的有效抵抗被不斷拉長。美國《政治報》在本月初報道稱，美國並未為對伊朗軍事行動擴大化做好「充足準備」，目前正追加人力等資源以支持戰爭持續「至少100天甚至到9月」。

為扭轉被動局面，美國正加緊往中東調撥軍事人員和物資。韓媒報道，原本部署在韓國的薩德系統已盡數運往中東。為應對廉價無人機襲擊，美國甚至不得向烏克蘭求援。美軍還被曝擬大規模仿製伊朗自殺式無人機。

《華盛頓郵報》報道說，五角大樓正尋求超過2000億美元的預算請求，用於對伊戰爭。Fox news日前還報道說，美海軍正計劃將「布殊號」航母戰鬥群調往中東，從而使在中東的美軍航母數量達到3艘。

2026年3月19日，據美媒報道，一架F-35隱形戰機遭到疑似伊朗的砲火攻擊後，緊急在美軍的中東空軍基地降落。伊朗革命衛隊（IRGC）同日發聲明並附上影片，聲稱在伊朗上空用地對空導彈擊中一架美國F-35A/B「閃電II」戰鬥機。（X@sentdefender）

另外，國際海事追蹤資料顯示，一艘搭載數千名陸戰隊員和海軍士兵的美國軍艦——的黎波里號兩棲突擊艦（USS Tripoli），正在趕往中東途中。一場美軍已多年沒有嘗試過的登陸戰，可能即將在霍爾木茲海峽附近海域上演。

儘管特朗普總統稱其不擔心伊朗成另一個越南，目前還不準備離開戰事，但不久的將來會撤軍，並揚言 「先解決伊朗，再接管古巴」 。但各種跡象都顯示，美軍正一步一步陷入消耗戰、持久戰、登陸戰的泥坑。軍事專家普遍認為，若特朗普不及時收手，在不遠處等待他的，很可能是又一場前景未卜的越南戰爭。

以上是戰事第三周的大致情況。總起來看，過去三周，雖然美以聯軍佔據了空中優勢，轟炸了伊朗境內的數千個目標，還接連斬殺了伊朗最高精神領袖哈梅內伊和伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼，給伊朗造成了巨大損失。但另一方面，即便美以在軍事實力與軍事技術上佔據絕對領先優勢，也始終未能掌握住戰場主動，更未能摧毀伊朗的反抗意志。相反，伊朗卻越打越有自信，越打越得心應手。伊朗方面的士氣也越來越高漲。逼得美國不得不採取「添油」戰術不斷增加戰爭投入，一隻腳已經踩進了越戰的泥坑。

而美國的「塑料盟友」們因為擔心被拖入戰爭，也都選擇了隔岸觀火的態度。迄今為止，無一國願意協助美國控制霍爾木茲海峽，更不用說直接出兵參戰。

相反，伊朗方面卻得到世界絕大部分國家及人民的同情和支持。《華爾街日報》援引了三名匿名軍事人士的消息，稱俄羅斯為伊朗提供了關鍵的技術支持和目標訊息。至於有沒有其它國家秘密為伊朗提供援助，只有天知道。

2026年3月15日，阿聯酋富查伊拉（Fujairah），衛星影像顯示，阿聯酋富查伊拉港的在美國、以色列與伊朗爆發衝突期間遇襲並冒出濃煙。（Reuters）

戰爭是最好的唯物主義者，它不會搞半點虛假，可以最有效檢驗一個國家、一隻軍隊的真實實力，檢驗所謂「盟友」的成色。

這還只是伊朗，一個因自身國家治理失敗和美西方制裁導致經濟嚴重衰退，工業製造業落後，民眾因為高壓統治和神權當局離心離德的國家。面積只有164萬平方公里，人口只有9000萬左右。試想一下，把伊朗置換成中國，假如是美日因為中國介入中國武統台灣開戰，戰局現在會是什麼樣子？

美國和日本本土，是不是已經遭到中國沈重打擊？美日等圍繞台灣周邊建立的軍事基地，是不是已經被中國徹底摧毀？而那些天天把「不允許片面改變台海現狀」掛在嘴上，自稱是美國盟友在關鍵時候卻躲得遠遠的國家，會是什麼反應？

伊朗作為一個如此不堪的國家，用一些時速只有兩百公里的廉價無人機，都能給美以造成那麼大損失，能震撼世界能源市場與產業鏈，能讓美國的盟友們避之猶恐不及。如果與美國作戰的是世界第一工業製造業強國，一個有960萬平方公里，14億人口，擁有無限戰爭潛力，可以經得住任何持久戰、消耗戰的國家，結果會是什麼樣子，已經毋庸分析。

美國人只是莽撞，因為長期當慣了單極世界的霸主變得傲慢，又不是傻。有伊朗的案例擺在面前，若兩岸爆發戰爭，華盛頓那些政客們會為了台灣自蹈火坑？明知道白白送死，面臨一個必敗的結局，還會介入？

2026年3月2日，在美以與伊朗的衝突背景下，卡塔爾能源公司（QatarEnergy）位於拉斯拉凡工業城的液化天然氣（LNG）生產設施。（Reuters）

長期以來，美國日本都深度介入台灣問題。美國圍繞台灣建立了很多軍事基地。日本高市早苗首相也聲稱「台灣有事就是日本有事」，若中國武統台灣可能會派自衛隊介入。美日在麻痹台灣人民。在台灣執政的民進黨當局和各大小「台獨」在配合美日麻痹台灣人民的同時，也麻痹自己。導致很多人自欺欺人地認為，若台海發生衝突，美日會馳援台灣，美國的那些盟友們也會跟進。「台獨」因此也死命折騰，認為中國大陸不敢動手。

這場出人意料的伊朗戰爭，對台灣是一個及時又有力提醒。那些所謂「協防颱灣」的說法，都是無用的屁話，是在欺騙台灣人民的感情。真到那個時候，沒有任何人能救台灣，也不會有任何人救。台灣必須好好想想，如何避免與大陸走到開戰那一步。