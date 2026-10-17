別讓一次踏板「斷裂」　成為否認中國汽車產業發展的「踏板」

對安全的追問，應當成為推動產業進步的力量。



10月15日，針對網絡反映的「尊界V800汽車煞車踏板支架斷裂問題」，工業和信息化部、中央網信辦、市場監管總局在前期調查工作基礎上，成立聯合調查組開展核查，並依法依規處理。有關情況將及時公布。

此前，相關制動測試視頻引發公眾對汽車安全的關注。隨著聯合調查展開，事件原因及相關責任有待進一步查明。

尊界V800發布會。（影片截圖）

涉及行車安全，公眾關切理所當然，但對具體產品、具體部件的討論，不宜直接延伸為對整個汽車產業和制度的否定。

這些年來，中國汽車的技術和製造能力不斷提升，召回制度、安全標準也在持續完善。看待此次爭議，既要重視產品安全，也要分清事實與傳言，客觀看待具體問題與產業發展之間的關係。

把具體問題查清楚，把產業發展的事實看完整，才能避免一次尚待查明的產品爭議，掩蓋中國汽車多年來的進步。

理清事實，避免以偏概全

圍繞此次踏板爭議，首先需要查清的是，測試中為什麼會出現支架斷裂，是否屬於產品質量問題，以及其他同類產品是否存在相同情況。

懂車帝實測影片。（影片截圖）

懂車帝實測影片。（影片截圖）

查明這些事實，才能確定責任和後續處理措施。

需要指出的是，對於可能存在的產品缺陷，我國已有相應的調查和召回制度。

《缺陷汽車產品召回管理條例》要求，企業獲知產品可能存在缺陷，應當立即調查並報告；監管部門可以開展缺陷調查，必要時責令召回。條例對缺陷的認定，既包括不符合有關安全標準的情形，也包括危及人身、財產安全的不合理危險。

從其他汽車市場的情況看，即使汽車工業發展成熟，發現安全隱患、組織召回，同樣是汽車監管長期開展的工作。

寶馬（中國）汽車貿易有限公司擴大召回部分進口汽車。（新華網）

美國國家公路交通安全管理局發布的2025年度報告顯示，當年美國市場共實施891次車輛召回，涉及約2926萬輛車。

汽車上市後，一些安全隱患可能隨著實際使用逐漸顯現，調查、召回和維修正是發現並解決這些問題的重要手段。及時發現風險、推動企業消除隱患，是汽車監管持續開展的工作。

此次有關煞車踏板的爭議，應依照現有制度，通過檢測和調查查清原因、確定責任。在事實尚未查清時，不宜擴大為對整個產業和制度的否定。

尊界V800踏板中心距轉軸較遠，但轉軸區僅有一層立板支撐。（影片截圖）

懂車帝實測影片。（影片截圖）

安全監管的進步有據可查

中國汽車產業快速發展的二十多年，也是汽車安全監管不斷完善的二十多年。

自2004年建立汽車召回制度以來，截至2025年底，我國累計實施汽車召回3265次，涉及車輛1.21億輛。2025年全年召回190次、684.6萬輛，其中受市場監管總局督促影響實施的召回有55次，涉及293.4萬輛，佔全年召回總量的42.9%。

汽車展廳：尊界 MAEXTRO V800 奢華車廂與無人駕駛實測（華為官方提供圖片）

我國監管機構推動企業承擔召回責任，已經體現在大規模的實際行動中。

與召回工作同步推進的，還有安全標準的更新。2026年2月，市場監管總局等四部門發布會披露，2025年道路車輛領域發布國家標準108項；工信部累計制定發布與安全相關的強制性國家標準88項。

動力電池方面，2025年發布、2026年7月1日起實施的《電動汽車用動力蓄電池安全要求》，將熱擴散測試要求提高為不起火、不爆炸，並增加底部撞擊和快充循環後安全測試。

車門把手方面，2026年發布的《汽車車門把手安全技術要求》，對機械開啟功能、操作空間和安全標識等作出規定，回應事故或斷電後的逃生與救援需求，將於2027年1月1日起實施。

2026年發布《智能網聯汽車 組合駕駛輔助系統安全要求》。（網絡圖片）

輔助駕駛方面，2026年發布的《智能網聯汽車 組合駕駛輔助系統安全要求》，明確駕駛員監測、人機交互、數據記錄等要求，將於2027年1月1日起實施。同年發布的《智能網聯汽車 自動駕駛系統安全要求》，進一步規範自動駕駛系統的功能和測試驗證，將於2027年7月1日起實施。

軟件在線升級（OTA）方面，2025年，工信部、市場監管總局印發《關於進一步加強智能網聯汽車產品准入、召回及軟件在線升級管理的通知》，細化准入、備案和召回要求。

2026年1月1日起，《汽車軟件升級通用技術要求》《汽車整車信息安全技術要求》《智能網聯汽車 自動駕駛數據記錄系統》三項強制性國家標準開始實施，進一步規範軟件升級、信息安全和數據記錄。

相關管理也在向研發、生產環節深入。2026年8月，四部門辦公廳印發《關於開展道路機動車輛產品生產一致性和質量提升專項行動的通知》；10月，《關於進一步加強汽車產品創新設計和研發測試驗證有關管理工作的通知（徵求意見稿）》公開徵求意見，推動從設計、測試到量產的安全要求進一步完善。

從機械部件到軟件系統，安全標準和監管要求持續跟隨技術變化而更新。這些具體、持續的制度建設，是客觀看待中國汽車產業進步不可缺少的一部分。

尊界V800。（截圖）

治理網絡亂象，讓事實說話

討論汽車安全，首先需要可靠的信息。虛假內容混入傳播，容易誤導公眾判斷，也讓真正需要關注的問題變得模糊。治理網絡亂象，正是為了減少這種干擾。

針對這些亂象，相關治理一直在推進。2026年5月，中央網信辦部署開展「清朗·優化營商網絡環境 整治惡意炒作涉企信息」專項行動，將虛假不實測評、利用AI生成涉企虛假信息等列為整治重點。

9月19日，中央網信辦公布階段性治理情況：專項行動期間，各級網信部門和重點商業網站平台清理涉企侵權信息156萬餘條，處置違法違規帳號2.6萬餘個，並公開曝光第二批典型案例。

整治同樣覆蓋汽車企業自身的宣傳行為。2025年9月，工信部等六部門部署汽車行業網絡亂象專項整治，明確整治車企虛假宣傳、操縱測評帳號以及高管拉踩引戰等問題。

江汽集團成都車展。（江汽集團）

無論是產品宣傳還是批評質疑，都應當以真實信息為基礎。減少虛假內容的傳播，讓公眾能夠據實了解產品、判斷事件，才是維護網絡空間清朗的意義所在。

客觀看待中國製造，珍視產業聲譽

中國汽車在國際市場上的發展，已經超出了個別品牌、個別車型的突破。越來越多企業參與海外競爭，中國製造也在更廣泛的市場中接受檢驗。

工信部公布的行業數據顯示，2025年我國汽車整車出口709.8萬輛，同比增長21.1%，其中新能源汽車出口261.5萬輛。中國汽車的海外業務持續擴大，背後是整車研發、零部件配套和製造能力多年來的共同積累。

鄭州航空港區比亞迪總裝工廠拍攝的新能源汽車生產線。（新華社）

中國汽車在安全性能上的進步，也體現在海外安全測試的成績中。歐洲汽車安全測試機構Euro NCAP在2025年度回顧中指出，新參與評測的中國品牌大多取得了優異的安全成績，反映出這些製造商日益成熟。

中國汽車產業今天的成績和中國製造的信譽，來自眾多企業長期的研發投入、製造積累和市場檢驗。

一款產品出現爭議，應當查清原因，並根據調查結果確定責任。認真對待具體問題，與客觀看待產業進步並不矛盾；不能讓未經證實的說法和片面判斷，掩蓋整個產業多年來的努力。

尊界V800。（截圖）

汽車安全關乎每一個人的出行，中國汽車的發展也凝聚著無數人的心血。

對安全的追問，應當成為推動產業進步的力量；對中國製造的評價，也應建立在完整、客觀的事實之上。一次踏板「斷裂」的原因需要查清，但它不應成為否認中國汽車產業發展的「踏板」。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

