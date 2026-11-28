台灣「九合一」選舉結果出爐。在選前民進黨「洋流」攻勢最為兇猛的台北市，國民黨籍現任市長蔣萬安頂住壓力，成功擊敗民進黨候選人沈伯洋順利連任；而在另一處同樣遭受「洋流」劇烈衝擊的核心重鎮新北市，國民黨候選人李四川亦穩住陣腳，戰勝民進黨候選人蘇巧慧。雙北防線得以保全，藍營總算在險象環生的地方選戰中守住了基本盤。

台灣社會應該慶幸這一選舉結果。不是因為這個結果讓國民黨避免了一場災難性的全面崩盤，而是因為從選舉結果看，台灣這兩處最具政治標誌性的城市還沒有完全「綠化」，沈伯洋這位被中國大陸通緝的「頑固台獨分子」沒有當選台北市長，中國大陸因此還對台灣民意結構及兩岸關係未來抱有希望。倘若此次選舉是由沈伯洋拿下台北市長，其所釋放的政治信號與引發的連鎖反應，對脆弱的台海局勢而言將難以想象。

十年前，蔡英文初登大位之時，尚且在就職演說中提及「依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務」，並尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實。彼時，北京雖然對民進黨重返執政高度警惕，但仍對蔡英文抱有一定程度的觀察與期待，將其視為一份「尚未完成的答卷」，在底線之上依然留有迴旋與忍耐的餘地。

爭取連任的國民黨蔣萬安在選舉造勢現場。（蔣萬安FB）

然而，隨後的十年卻成了兩岸關係單向度滑坡、加速崩壞的十年。到了賴清德接棒執政後，北京對民進黨當局已不再抱有任何幻想。賴清德上台伊始，便高調拋出兩岸「互不隸屬」的「新兩國論」，徹底推翻兩岸政治基礎；緊接着，其當局又推出涵蓋政治、經貿、訊息、軍事及社會防衛等領域的「17項安全策略」作為核心施政綱領，直接將中國大陸定性為「境外敵對勢力」，試圖通過系統性的制度切割與輿論動員，將整個台灣社會推入全方位的「抗中備戰」軌道。

面對賴清德當局的步步緊逼，疊加台灣藍綠力量失衡的趨勢、中美戰略博弈的深層演變，以及北京自身推進國家完全統一的歷史議程，中國大陸在台海問題上的應對邏輯也已發生質變。近年來，大陸不僅在軍事層面持續強化實戰化演訓與區域拒止能力，在政治、經濟、法律及輿論戰線上亦在緊鑼密鼓地推進各項反制與促統部署，實質上已進入了實戰準備狀態。

在如此高度緊繃的戰略背景下，台北作為台灣的政治、經濟與輿論中樞，其市長人選的象徵意義早已超越了單純的地方治理範疇。試想，如果一個遭大陸通緝、政治立場比賴清德更為激進、長期以「認知作戰」和「社會防衛」為政治標籤的極端「台獨」人物成功當選台北市長，同時新北、台中等關鍵都會區也出現全面「綠化」的跡象，這向外界傳遞的信號不言而喻——它意味着台灣民意正在發生不可逆轉的激進化轉向。

民進黨台北市長候選人沈伯洋。（影片截圖）

而且，這次中期選舉是2028年大選的前哨戰。儘管勝負未必就一定能決定兩年後的大選結果，但國民黨如果在包括台北、新北在內的重鎮全面潰敗仍然是一個危險信號。因為這反映出，國民黨在台灣的政治能量與政治制衡能力在進一步下降；台灣的主流政治與社會意識形態在持續向「抗中」和「獨立」集結；像賴清德這樣的激進台獨——甚至比賴清德更激進、更頑固的沈伯洋等這樣的極端台獨政治力量在持續坐大並掌握政治話語權。

站在中國大陸的視角，一旦這種政治趨勢成為現實，便意味着島內和平統一的社會基礎與政治可能性進一步喪失，大陸對台灣民意與政治生態的失望情緒必將滑向臨界點。即便台海局勢未必在選舉揭曉的當下立刻走向攤牌，但沈伯洋的當選與藍營的全面失守，也極有可能成為壓垮兩岸和平脆平衡的最後幾根稻草之一。從這個意義上說，台北市民用選票擋下了「洋流」，不僅守住了市政理性，也在無形中至少暫時避免了一場可能加速到來的戰爭災難。