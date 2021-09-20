漫談．七｜共同富裕是發展的目標及一切合法性的基礎

內地大V任意以網名「兔主席」在修例風波期間點評香港局勢爆紅，本系列文章轉載自tuzhuxi微信公眾號。



前面做了好幾篇文章的鋪墊。今天終於重溫一下「第二個30年」裡的核心人物——小平同志提出的「共同富裕」了。

處在2020年代的人，會覺得1980-1990年代非常久遠了，對那時領導人的講話，那時的政治政策，是陌生的。但如果是那個時代在體制內成長起來的幹部，是充分受到這些思想和理論的洗禮的。

首先重溫一下對「社會主義」本質的定義。這是在改革開放摸索了十多年後，鄧小平在1992年南方講話裡提出來的。

鄧小平「南方談話」後，中國經濟飛速發展，給後來的習近平的施政積累更多的資源。（VCG）

「社會主義的本質，是解放生產力，發展生產力，消滅剝削，消除兩極分化，最終達到共同富裕」。

其中，「解放生產力、發展生產力」是任務、手段、方式；「消滅剝削、消除兩級分化、最終達到共同富裕」是目的，也是一切的合法性基礎。

讀黨史的人會總結說，這一理論發展也是有個過程的——

1980年：「什麼是社會主義，這個問題也要解放思想」。（這裡，第一次探究了何為社會主義本質的根本問題）

1984年：「馬克思主義最注重發展生產力。……貧窮不是社會主義」。（明確把貧窮排除在外。在「第一個30年」裡，曾經一度主張「寧要社會主義的草，不要資本主義的苗」，把富裕、追求物質與腐朽甚至墮落聯繫在一起，定為右的傾向，屬政治不正確）

1987年：「社會主義的第一個任務是要發展生產力」 （在第一個30年後半段，這種思想屬「唯生產力論」，都是右的思想）

1991年：「我們搞改革開放，……沒有丟掉馬克思，……問題是要把什麼叫社會主義搞清楚……」。（現在的人可能很難理解，把馬克思、社會主義與發展經濟聯繫在一起，當時是需要突破意識形態束縛的，屬改革開放本身的一部分）

然後才到1992年初的南方講話——「社會主義的本質，是解放生產力，發展生產力，消滅剝削，消除兩極分化，最終達到共同富裕。」

本系列上篇文章寫過，在「第二個30年」裡，鄧小平等領導人追求的是先把經濟搞上去，先把蛋糕做大，讓一部分地區的一部分人先富起來，然後再去拉動其他人，有一個循序漸進的概念，但我們僅從對社會主義本質的定義的這句話，似乎看不到一個循序漸進、「先富裕、後共同」的概念：它似乎只告訴你，社會主義最終就要實現共同富裕，但沒有告訴你過程如何實現。

但中國的政治用語是很考究的：共同富裕之前有「最終」兩字。這兩字十分關鍵：它說明，該目標並不一定能在短期內達成，要有一個過程的。

如何實現這個目標？突破思想束縛、改革開放、大膽採用發達市場的經驗、「摸著石頭過河」（漸進主義）、貓論（實用主義），「讓一部分人先富起來」，都是方法論。過程中，要守住實事求是、尊重規律的底線，同時始終要避免脫離群眾（維護政治基本盤）。

但「解放生產力、發展生產力」，大力發展經濟，讓一部分人先富起來，這些都僅是手段。如果我們的政治政策只討論方法、手段，不去討論目標和終局，那就有問題了：發展經濟究竟是為了什麼？社會最終要發展成一個什麼形態？其與中國黨的政治價值與理念是個什麼關係？這是繞不開的問題，是一個政治政策的合法性問題、根本存在問題。

本系列前文也提及，在意識形態底線思維上，鄧小平一代領導人提出了「堅持四項基本原則」，這是一個宏觀的底線。

但更具體而言，我們的經濟制度是什麼呢？「四項基本原則」裡提出「堅持社會主義道路」，何為社會主義？也是繞不開的問題。

鄧小平一代領導人給出了答案：

消除剝削、消除兩極分化、最終達到共同富裕就是社會主義的最終目標。

中國的執政黨是共產黨，不要忘記它的初心、左翼政治傳承。它在經濟領域的核心價值觀必然是左翼的，它最終勢必會追求左翼政策。這種左翼政策在世界文明裡並不鮮見，相反，廣見於發達經濟體，甚至局部存在於自由市場主義最盛的英美國家——譬如英國的NHS及加拿大的全民醫療。

中國共產黨在第二個30年已經迭代發展為代表全民利益的政黨（「三個代表」），但它不可能是一個偏向資方、偏向「資產階級」、大企業、大資本利益、權貴利益的政黨。這個是顯而易見的。而之所以黨能夠在「第二個30年」引領實驗性的改革開放，根本在於已經回答了一個根本問題：改革開放的最終目標。

這個最終目標就是不斷完善發展中國的社會主義，最終實現社會主義的本質目標，即共同富裕。

這是關乎所有政治政策根本合法性的問題；同時，對於這個有百年歷史的左翼傳統的政黨而言，也是一個根本的存在問題。

現在社會上許多人對「共同富裕」的「再次提出」感到十分的不安。這恰恰說明提出、重溫這種理論的必要性。

今天我們就來重溫一下《鄧小平文選》第三卷，看看改革開放的「初心」、「目標」，推進這項事業的根本的「政治合法性基礎」。讀完這些文字，可以幫助我們理解新時代的政策。

以下，斜體部分為引用。

1、

「如果走資本主義道路，可以使中國百分之幾的人富裕起來，但是絕對解決不了百分之九十的人的生活富裕問題。而堅持社會主義，實行按勞分配的原則，就不會產生貧富過大的差距。再過二十年、三十年，我國生產力發展起來了，也不會兩級分化。

「如果按資本主義的分配方法，絕大多數人還擺脫不了貧窮落後狀態。按社會主義的按勞分配原則，就可以使全國人民普遍過上小康生活。這就是我們為什麼要堅持社會主義的道理。不堅持社會主義，中國的小康社會形成不了。」

《建設有中國特色的社會主義》，鄧小平，1984年6月30日

2、

「社會主義的目的就是要全國人民共同富裕，不是兩極分化。如果我們的政策導致兩極分化，我們就失敗了；如果產生了什麼新的資產階級，那我們就真是走了邪路了。我們提倡一部分地區先富裕起來，是為了激勵和帶動其他地區也富裕起來，並且使先富裕起來的地區幫助落後的地區更好地發展。提倡人民中有一部分人先富裕起來，也是同樣的道理。對一部分先富裕起來的個人，也要有一些限制，例如，徵收所得稅。還有，提倡有的人富裕起來以後，自願拿出錢來辦教育、修路。當然，決不能搞攤派，現在也不宜過多宣傳這樣的例子，但是應該鼓勵。」

《一靠理想二靠紀律才能團結起來》（1985年3月7日）

3、

「社會主義優越性最終要體現在生產力能夠更好地發展上。多年的經驗表明，要發展生產力，靠過去的經濟體制不能解決問題。所以，我們吸收資本主義中一些有用的方法來發展生產力。現在看得很清楚，實行對外開放政策，搞計劃經濟和市場經濟相結合，進行一系列的體制改革，這個路子是對的。這樣做是否違反社會主義的原則呢？沒有。因為我們在改革中堅持了兩條，一條是公有制經濟始終佔主體地位，一條是發展經濟要走共同富裕的道路，始終避免兩極分化。我們吸收外資，允許個體經濟發展，不會影響以公有制經濟為主體這一基本點。相反地，吸收外資也好，允許個體經濟的存在和發展也好，歸根到底，是要更有力地發展生產力，加強公有制經濟。只要我國經濟中公有制占主體地位，就可以避免兩極分化。當然，一部分地區、一部分人可以先富起來，帶動和幫助其他地區、其他的人，逐步達到共同富裕。」

《社會主義和市場經濟不存根本矛盾》1985年10月23日

4、

「經濟建設這一手我們搞得相當有成績，形勢喜人，這是我們國家的成功。但風氣如果壞下去，經濟搞成功又有什麼意義?會在另一方面變質，反過來影響整個經濟變質，發展下去會形成貪污、盜竊、賄賂橫行的世界。」

《在中共中央政治局常委會上講話》1986年1月17日

5、

「我們的政策是讓一部分人、一部分地區先富起來，以帶動和幫助落後的地區，先進地區幫助落後地區是一個義務。我們堅持走社會主義道路，根本目標是實現共同富裕，然而平均發展是不可能的。過去搞平均主義，吃「大鍋飯」，實際上是共同落後，共同貧窮，我們就是吃了這個虧。改革首先要打破平均主義，打破「大鍋飯」，現在看來這個路子是對的。」

《拿事實來說話》1986年3月28日

6、

「對於我們黨的十一屆三中全會提出改革開放，當時國際輿論特別是西方世界的輿論，以為我們是搞資本主義，或者以為我們這樣搞最終要走到資本主義。經過這幾年改革的實踐，他們慢慢懂得了，我們是堅持社會主義的。堅持社會主義，是中國一個很重要的問題。如果十億人的中國走資本主義道路，對世界是個災難，是把歷史拉向後退，要倒退好多年。」

《堅持社會主義，堅持和平政策》1986年4月4日

7、

「社會主義時期的主要任務是發展生產力，使社會物質財富不斷增長，人民生活一天天好起來，為進入共產主義創造物質條件。不能有窮的共產主義，同樣也不能有窮的社會主義。致富不是罪過。但我們講的致富不是你們講的致富。社會主義財富屬人民，社會主義的致富是全民共同致富。社會主義原則，第一是發展生產，第二是共同致富。我們允許一部分人先好起來，一部分地區先好起來，目的是更快地實現共同富裕。正因為如此，所以我們的政策是不使社會導致兩極分化，就是說，不會導致富的越富，貧的越貧。坦率地說，我們不會容許產生新的資產階級。」

《鄧小平答美國記者邁克·華萊士問》1986年9月2日

8、

「我們執行對外開放政策，學習外國的技術，利用外資，是為了搞好社會主義建設，而不能離開社會主義道路。我們要發展社會生產力，發展社會主義公有制，增加全民所得。我們允許一些地區、一些人先富起來，是為了最終達到共同富裕，所以要防止兩極分化。這就叫社會主義。」

《旗幟鮮明地反對資產階級自由化》1986年12月30日

9、

「如果走資本主義道路，可能在某些局部地區少數人更快的富起來，形成一個新的資產階級，產生一批百萬富翁，但頂多也不會達到人口的百分之一，而大量的人仍然擺脫不了貧窮，甚至連溫飽問題都不可能解決。」

《中國只能走社會主義道路》，1987年3月3日

2020年10月14日，南下深圳出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會的習近平，於當天下午來到蓮花山公園，向鄧小平銅像獻花籃。（新華社）

10、

「幾十年的「左」的思想糾正過來不容易，我們主要是反「左」，「左」已經形成了一種習慣勢力。現在中國反對改革的人不多，但在制定和實行具體政策的時候，總容易出現有一點留戀過去的情況，習慣的東西就起作用，就冒出來了。同時也有右的干擾，概括起來就是全盤西化，打著擁護開放、改革的旗幟，想把中國引導到搞資本主義。這種右的傾向不是真正擁護改革、開放政策，是要改變我們社會的性質。一旦中國全盤西化，搞資本主義，四個現代化肯定實現不了。中國要解決十億人的貧困問題，十億人的發展問題。如果搞資本主義，可能有少數人富裕起來，但大量的人會長期處於貧困狀態，中國就會發生鬧革命的問題。中國搞現代化，只能靠社會主義，不能靠資本主義。」

《吸取歷史經驗，防止錯誤傾向》（1987年4月30日）

11、

「沿海如何幫助內地，這是一個大問題。可以由沿海一個省包內地一個省或兩個省，也不要一下子負擔太重，開始時可以做某些技術轉讓。共同致富，我們從改革一開始就講，將來總有一天要成為中心課題。社會主義不是少數人富起來、大多數人窮，不是那個樣子。社會主義最大的優越性就是共同富裕，這是體現社會主義本質的一個東西。如果搞兩極分化，情況就不同了，民族矛盾、區域間矛盾、階級矛盾都會發展，相應地中央和地方的矛盾也會發展，就可能出亂子。

《善於利用時機解決發展問題》1990年12月24日

12、

「社會主義的本質，是解放生產力，發展生產力，消滅剝削，消除兩極分化，最終達到共同富裕。」

「走社會主義道路，就是要逐步實現共同富裕。共同富裕的構想是這樣提出的：一部分地區有條件先發展起來，一部分地區發展慢點，先發展起來的地區帶動後發展的地區，最終達到共同富裕。如果富的愈來愈富，窮的愈來愈窮，兩極分化就會產生，而社會主義制度就應該而且能夠避免兩極分化。解決的辦法之一，就是先富起來的地區多交點利稅，支持貧困地區的發展。當然，太早這樣辦也不行，現在不能削弱發達地區的活力，也不能鼓勵吃「大鍋飯」。什麼時候突出地提出和解決這個問題，在什麼基礎上提出和解決這個問題，要研究。可以設想，在本世紀末達到小康水平的時候，就要突出地提出和解決這個問題。到那個時候，發達地區要繼續發展，並通過多交利稅和技術轉讓等方式大力支持不發達地區。不發達地區又大都是擁有豐富資源的地區，發展潛力是很大的。總之，就全國範圍來說，我們一定能夠逐步順利解決沿海同內地貧富差距的問題。

《在武昌、深圳、珠海、上海等地的談話要點》1992年1月18日~2月21日

（筆者注：此即鄧小平的南方講話。這裡提到推動共同富裕的時點，20世紀末「達到小康水平」的時候。回過頭來看稍微有點早。現在是2021年，我們已經全部全面建成小康社會，是不是可以推動共同富裕了？按說已經推後了二十年了。其次，鄧小平提到的交稅，主要還屬二次分配的範疇。目前看來，僅憑「二次分配」可能不足以解決問題。但強迫繳納更多的稅又可能會從制度上打擊一部分人的積極性，那就不妨動員價值觀導向為主的「三次分配」）

上述十二條引用均來自《鄧小平文選》第三卷，系1980~1990年代鄧小平的重要講話。

今天，不少人會引用鄧小平的言論以支持改革，甚至假小平支持制度西化，甚而對新時代的制度提出批評。但是，這種對鄧小平的引用是片面的，並沒有反映鄧小平理論、思想、理念、願景、價值及主張的真實全貌。這些人要麼是不理解鄧小平，要麼是刻意做了掩蓋與曲解。不過，作者以為，還是以對鄧小平及黨的不理解者居多：否定及脫離「第一個30年」制度的人太多，動力太強，而制度又是指向破舊立新、「二次革命」的，使得在很長一段時間，人們以為現行政策就是「打左燈朝右轉」，「第二個30年」裡所有關乎社會主義、共同富裕的措辭都只是「表面文章」，是政治權宜，是不得已為之，實質和潛規則就是要效仿和大搞西式資本主義（確切地說，是1980年代以降的美式原教旨市場主義）。

這種看法是錯誤的，是對鄧小平初心和理念的誤讀，對中國黨的不瞭解。待到時機成熟，一個遵循、奉行初心的領導人就可以回到當時的使命。

本文做了大段對鄧小平言論的引用，只希望幫助讀者瞭解當時領導人的初心與使命：他們對資本主義/市場經濟的借鑒和應用是工具式的，市場經濟的手段只是目的，但不是他們的核心價值觀。他們並不「虛無」，而有明確的願景和價值導向。他們知道自己希望構建的中國是什麼樣的——最終，他們希望建設的是一個共同富裕的中國。

下文，將探討「第三個30年（或40年）」

（未完待續）

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