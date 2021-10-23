台海危急・二｜關於「踩紅線」　台灣與大陸活在兩種世界

2020年在大陸輿論場提武統，人們感覺「台海終局」的時間點似乎提前了，如今一年又過去，更多人確信「統一」那日可能提早到來，因為多了更多的跡象。台灣，整體在往「那個危險」的方向走。

可以發現這幾年，兩岸都不斷對兩岸問題拋出分析，但兩邊不論從政府到民間，與「海峽彼岸」都活在兩個完全平行的世界。大陸不解於為何台灣能夠全然相信美國、仗着美國就敢「踩紅線」，這難道不是讓武統的那天提早到來嗎？

而台灣則是認為，自己從未踩紅線，一直是維持現狀的，台灣沒有搞獨立，怎麼就踩紅線了？明明就是大陸自己為了促統，才片面改變了現狀，逼使台灣靠向美國。

兩岸何以走到今天？在一片口水之爭中，需要先回到問題的最根本：台灣從根本上，如何看待兩岸問題？

本系列共有五篇稿件，此為第二篇。



一，台灣看兩岸問題之「底色」



關於兩岸關係過去的歷史發展，從政治到最根本問題：台灣對兩岸關係，到底是什麼態度？多數人都知道，去除少數的極獨或是極統，就是維持現狀。

而何謂「維持現狀」？經濟上兩岸共同發展，政治上與大陸毫無關聯，也就是一起賺錢、一起做朋友，但「你不能改變我的生活方式」。一個最具體的例子，2010年台灣海基會與大陸海協會簽署了《兩岸經濟合作架構協議》，那時馬政府聲勢正旺，民進黨跳腳罵親中，亦無損兩岸交流之勢。

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當時不只是台灣，連大陸學界都在問，兩岸經貿協議的簽署是否就代表開啟一個新時代？接下來是否就會迎來兩岸政治層面的磋商呢？

解放軍針對台海進行軍事演練，這類新聞在近年並非新鮮。（中國央視截圖）

但當時馬政府對這事情輕描淡寫，最根本的原因，就是台灣對中國大陸的態度，只能停留在「民間交往」以及「經濟貿易」的層面。「政治」這一塊不能碰，因為台灣要牢牢守住現有的政治制度。這不是民進黨一黨之功，而是二戰之後國民政府來台，在那之後從經濟崛起、到後期政治路線發展，一系列脈絡使得台灣社會對於「守住台灣政治價值」深信不疑。就算是馬政府時期大量陸生來台，兩岸甜甜蜜蜜，但這甜蜜的背後並不是沒有防備。台灣始終明白兩岸政治上是對立的，那時的蜜月是基於馬英九告訴人民的「與大陸往來能夠改善經濟」，也就是很現實的：將中國大陸視為可能解決某一部分問題的方式，所以「暫時」讓兩岸經貿佔據主導。

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結果，並沒有解決，台灣對大陸「可能會改變我們生活方式」的政治恐懼又佔據主導，爆發太陽花學運。在這之後，國民黨已經很難讓民意相信「兩岸經貿能改善經濟」。歸根結底，中國大陸非常快速地崛起了，正好在台灣停滯的三十年之同一時期，對「大陸可能會影響到我們的政體、我們的生活方式」之懼怕或不滿，就這樣逐漸升高。與此同時隨着實力崛起，大陸本來就想改變兩岸現狀、推進統一。很自然地，在這個情況下，對於中國大陸的政治、或社會輿論，台灣一方面有更多報道和分析，另一方面又無法真正「看到」。因為不管是新聞報道角度還是人民心態，多是基於「看看大陸是否出現紕漏」、「美國是否仍佔上風」等。

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值得一提的是，台灣不是真的認為大陸執政者能力差，或大陸不進步，甚至是相反的：許多民調機構都顯示，台灣社會普遍認同大陸執政者具備解決問題的能力。與其說台灣在找尋大陸的錯、嘲諷中國，不如說，是在找尋「大陸政治當前仍與我無關」、「還沒有強到能敵過美國」之證據。

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整體上，近年的台灣社會尤其矛盾，認為「大陸可能影響台灣」的可能性增加，但又認為不必真的了解中共（或中國大陸），因為中共並非「民主」，隨時翻臉，了解也沒用。

何況，如果在台海問題上，有一天，連美國都不管用了，那台灣又能如何？

二，「踩紅線」問題：台灣與大陸的兩套體系

正是因為這種「想看一下大陸在做什麼，但不想真正了解」的心態，再加上兩岸發展路線、政治、各方面情況存在差異，使得兩岸越來越活在兩種平行世界。

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大陸會認為，老百姓不懂也就算了，台灣政治精英能不懂大陸政治嗎？答案是，在這個層面台灣政治精英與百姓沒有多少區別。因為台灣掌權的上一代精英，就是生長於全然西方主導的環境下，對於大陸政治的牴觸更是深刻，「民主與共產政權對抗」的冷戰思維非常濃厚。

就算知道中國崛起、就算知道現在全球化中西方捆綁甚密，最終結論都是一句，「西方不會坐視中國崛起」。

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結果就是台灣與大陸關係越來越緊張，且越來越形成兩套體系、兩種世界，在兩種世界中對彼此喊話。

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首先，兩岸對世界未來的研判不同。比如台灣外交部長吳釗燮不斷強調的，「近年來台灣與美國關係大幅進展」、「台灣與澳洲的關係也十分友好」、「民主終將勝利」等。這在大陸看來是用愛發電、僅憑「民主價值」就依靠西方，但在台灣政治精英看來，時間是站在台灣這邊，因為民主與專制對抗、國際（西方）「多數」是願意制裁中國的。再者，台灣不懂大陸的話語體系。比如「中華民族復興」，站在台灣角度，不管是復興民族還是其他說詞，這一切不過是統一台灣的好聽理由而已。台灣人常搞不懂，雖說台灣地理位置重要，但是沒有台灣，中國大陸也已經足夠強大，為何要「冒國際之大不韙」追求兩岸統一？如果綜合以上這兩點不同，就明白為何台灣（包含政府本身）對於深入了解大陸在政治上的民心輿情，一方面排斥，一方面真的難以體會。結果，兩岸對於「踩紅線」就有極其不同的認知。

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最經典的案例就是蔡英文過去在接受日本媒體採訪時，說過的一句話：日美等國（在台海）是給中國送出一個信號，讓中國不得不更慎重。在大陸看來是「謀獨挑釁」，而對於蔡英文、民進黨乃至眾多中間派，都不會覺得這有任何毛病。

台灣對於「踩紅線」的認知，從政府到民間，大略僅限於「不宣布台灣獨立」。

但，只要明白大陸民情，就會知道這話是誤判的，大陸社會對於歷史上被列強欺侮的深刻感受、以及「主權可能因外人而丟失」之焦慮，許多小動作反而會使大陸更趨強硬，更可能產生衝突。

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近年蔡英文發表過很多次講話，許多台灣年輕人會說這本來就是台灣現況、台灣人都是這樣想的、現在只不過是講出大家心聲等等。但正是許多問題的根源：選舉政治的政治人物，是否真正做出理性決策，是否承擔起國家的長久安危，還是與民眾一樣全攪在一團情緒裏？

三，結論：中美關係與中美台關係

最後，回歸到今天越發危險的台海局勢。由於冷戰思維與習慣西方主導的體系，台灣非常容易將「中美關係」與「中美台關係」混淆：認為，因為台灣問題是中美關係中的核心問題，所以中國與美國會因為台灣如何如何。這其實混淆了兩者性質與重要性。

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中美關係，就是世界兩大強國如何在未來長久的競爭中維持各自的國家利益，在未來長久的關係中如何與對方相處。台灣問題是其中重要一環，但不過是這道大命題的其中一部分而已。更直白的比喻，兩大主角很難因為其中一道主菜味道不好，就把整張桌子掀翻。

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只是，台灣政治人物在長久的「倚美抗中」思維下，很容易將兩者混再一起說罷了。

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「台灣很難上談判桌，所以現在只能看美國了」，這不只是民間心態，從蔡英文多次強調「現在台美關係是最佳時期」就可看出。中國與美國究竟在台灣問題上談了些什麼？現在台灣能聽到的，大多是美方轉述的說法，轉述的美國官員層級多高、「修改」了多少，台灣很難掌握。

至於中國大陸想做什麼、說了什麼，台灣就更不知情了。兩岸沒有直接的官方溝通渠道，台灣就算想探聽大陸政府的態度也只能透過各方轉述，同時其他官員也會將「從美國、日本或哪裏打聽到」的資訊報給更上面的決策層，台灣的認知與美國所想、中國所談的，就很可能是兩個不同的世界。

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台灣政府不會不明白這些道理，但總繞回那句老話：西方不太可能縱容中國吞併台灣，只要操作得「不踩線」台海也不會有事。但是在對大陸沒有徹底了解的情況下，對於「不踩線」兩岸又有不同看法，與此同時美國又出於自己的利益將台灣擺上第一線。兩岸關係這幾年的惡化，不過就是這種情況的一次次輪迴。

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近日台灣《聯合報》翻譯了英國《泰晤士報》（The Times）的一篇分析，或許可以作為當前局面的註腳：

「台灣的振振有詞，與北京的粗暴態度，讓一切看起來老生常談。但是道德上的正確並不構成政治策略，更別說是軍事戰略。2003年的伊拉克戰爭教訓仍歷歷在目。」

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「面對獨裁政權時挺身而出，大部分國際社會都同意這麼做。但『如何落實不向中國屈服』，這將是我們這個世代的核心問題。」



如何平衡中美關係的「度」、如何展示對中國強硬的一面且不損害國家利益，許多國家都在嘗試，對於有主權爭議的台灣無疑更難拿捏。沒有一個台灣政治人物想面對「若台海打仗美國最後棄台，怎麼辦」這一問題，因為這無法回答。

然而意外，往往發生在各方未必想動手、但各種偶然因素偏偏湊在一起的局面之下。