台海危急・五｜中美台之外的「關鍵配角」

解放軍軍機巡航、兩岸領導人高調發言、全球熱議武統、美國及其盟友在東海及南海頻繁的航行與軍演……自2020年11月我們推出「武統迫近」系列，全面剖析相關局勢以來，中美台作為最直接的持份者，自是動作頻頻，而這近一年間最大的變化之一，無疑是國際社會對台海局勢危急程度的判斷：台海隨時可能爆發戰事，這已經不僅是中美台三方的評估，更是國際社會的普遍共識。

本系列共由五篇文章組成，此為第五篇。



面對這越發逼近的潛在局面，西太平洋各方都已經在準備自身的應對方式。韓國、新加坡、新西蘭、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞等國或與美國長期交好，或與中國關係密切，都選擇平衡處理與中美兩國的關係，在一再呼籲中美維繫台海和平的同時，更竭力保持自己與任何台海潛在危機的距離。澳洲與朝鮮此兩國於外交層面明顯選邊而站，卻也都同樣缺乏能力和意願直接參與到台海衝突。

台灣海峽在西太平洋「地勢險要」，是兵家兵爭之地。（微博@南海戰略態勢感知）

至於近來動作愈多的印度，一面因國內政治繁雜，遂於中印邊境頻頻動作，以期改變當下被動的現況，卻又因供給能力、軍紀士氣等原因，遲遲無法改變當下被動的現實。過去數年從洞朗到班公湖的衝突始末，讓印度縱使極不情願，也清醒到自己無法通過這類動作佔得便宜，反而催動中方對邊境的部署速度。另一方面，過去兩年印度應對疫情的慌亂情況，也令歐美等國大失所望，「四國機制」尚未正式建立便已經名存實亡，即便是印度有心參與西太平洋局勢，也是有心無力、長鞭莫及。

而在「專制vs民主」的認知下被台灣政府寄以厚望的歐盟，也確實不負所望，堅定地在道義上對台灣的民主予以支持——但也就僅限於此。在由歐洲議會出面表態「台灣是歐盟重要的夥伴和民主盟友」，對台海的「軍事挑釁、施壓、突擊演習、侵犯領空和虛假情報活動」表示嚴重關切的同時，倘若當真面對此局面，又能期待歐盟方面的多少實際動作？

是以，在中美台之外，真正對台海有影響力的「關鍵配角」便只有兩個：日本和俄羅斯。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）2020年率團訪台，並於當年9月1日赴台灣立法院演講，台立法院長游錫堃親自迎接，雙方一同步入台灣立法院議場，維特齊並將以「民主國家團結一致，致力捍衛共同價值」為題發表演說。（陳卓邦／多維新聞）

台海局勢是日本審視自己的鏡子

結合日本最近在台灣問題上配合美國的動作與表態，譬如美日2+2聯合聲明，以及首腦會談聯合聲明中談到台灣問題時的表述，日本外相、防相就台灣問題的表態，尤其是新首相岸田文雄就台灣問題的表態及其內閣組成等，可以看出日本在台灣問題上的焦慮，也開始感知到衝突風險臨近。

老生常談的「第一和第二島鏈」背後，是日本在過去數十年的戰後秩序中依附於美國，長期被美國掌握軍事事務，外交和政治也長期受華府影響，無法自決的客觀現實。對日本而言，既然受戰後秩序所限，那麼該戰後秩序就必須保障自己的軍事安全——而台灣作為另一個主權受戰後秩序所限的美國盟友，若是華府不願為其割肉，不願美軍子弟為其犧牲，那麼這個「以政治依附交換安全」的戰後秩序，又如何值得日本繼續依託？

更有甚者，台灣的重要性不同於敘利亞、烏克蘭和阿富汗等地被美國拋棄的盟友，畢竟美國自己為「撤離阿富汗」乃至「撤離中東」所找補的理由，也是「將精力更多聚焦於中國」——在面對中國時，台灣和日本無疑美國最應重視的盟友。此兩者可謂美國維繫戰後秩序尤其是冷戰後秩序的關鍵，是美國應對「中國挑戰」時的同路人。

疫情以來，蔡英文政府對國際局勢的判斷與美國國安委印太政策協調員「亞洲沙皇」坎貝爾（Kurt Campbell）等人愈發趨同，認為國際局勢對中國愈發不利。（台灣總統府）

是以，日本政界才會一致認為如果台海發生衝突，將是日本的「存亡危機事態」；其官員才會一而再而三地向美國強調「日本及美國有必要共同保衛台灣」；是以，安倍晉三等人多年來力推「國家正常化」進程，是為讓日本擁有更多自決，以便在應對此類危急時事之時，能從自身利益出發做決定；也是以，台海局勢是日本審視自己的「鏡子」，東京關注台海的緣由，在於日本在戰後秩序中身不由己，而搖搖欲墜的戰後秩序又隨時有可能將日本拖入深淵。

這是日本的焦慮，卻也是日本現下很難改變的現實。主權不完整的日本仍然極難真正基於本國利益考量，做出獨立而有遠見的戰略決策。一定程度上，這也跟大多日本人的意識形態相關——成長於昭和、平成的這兩三代人，經歷過往76年的時事演變，很容易對「日本的地緣戰略抉擇」得出一個結論：對抗美國要吃虧，緊跟美國總沒錯。

也是因此，當日本國家建制賴以維繫、國民信以為常的戰後秩序開始出現越來越多裂痕，日本的爭吵、躊躇、焦慮乃至聒噪，也就由此而來。如果台海衝突，日本的這些情緒，能在多大程度上轉化為介入行動，實令人關注。

10月4日，岸田文雄（右）成為第100任首相，菅義偉正式下台。（美聯社）

俄羅斯：穩賺不賠的謀勢者

與日本的沉重和焦慮相比，另一位「關鍵配角」俄羅斯則是端的一副好整以暇之模樣。

10月14日下午，中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習在日本海海域的俄羅斯彼得大帝灣開幕。中國萬噸級驅逐艦、反潛巡邏機等首次出國參演，中俄雙方圍繞通信演練、編隊通過水雷威脅區、消滅浮雷、編隊防空、對海射擊、聯合機動、聯合反潛等科目展開實戰演練——而在演習結束之後，十艘中俄軍艦於10月17日首次並列穿越日本本州島和北海道之間的津輕海峽，引發舉世關注。

事實上，中俄今年還共同舉行了在中國寧夏的「西部聯合-2021」以及在在俄羅斯奧倫堡州的「和平使命-2021」演習。即便忽略這些舉措不談，中俄並列穿越津輕海峽和「海上聯合-2021」演習，無疑是在向美日傳遞「一旦東亞生事，中俄會聯手應對」的訊號，彰顯兩國「非盟友，勝似盟友」的軍事合作與戰略互信。與此同時，演習選址也遠離南海等關乎歐盟利益考量的海域，避免中國捲入俄歐之間的緊張氛圍。

10月14日，中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習在俄羅斯彼得大帝灣附近海域開幕。10月15日晚，華社發布了一組當日中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習的畫面。（新華社）

中俄現在都很知道如何應對美國，他們的方式相得益彰。作為美國的「正面攻擊對象」，中國表現得不動如山，俄羅斯則在體現了「神助攻」，在國際輿論場於側翼協助中國，對台海問題做公關攻防。與此同時藉一系列實戰軍演為中國助力，既是加大美國與日本介入台海時的顧慮，也是試圖令中國與自己進一步捆綁，加大自身在東亞的存在感，並緩解俄羅斯面臨的來自歐美的地緣壓力。

或許俄羅斯還未想到台海會在這麼短的時間內變得這般危急，而他們自己的角色也會如此受關注，以至於幾乎所有的記者都在詢問俄羅斯的立場與態度。而俄羅斯在外交應對層面也還沒統一所有口徑，不過普京早就出手了：不論是地緣政治上還是對美元的出手，正當美國對中國蠢蠢欲動之時，普京正把握時機，一個動作接着一個動作對美國捅刀。

終了，中俄不會聯盟，相互之間的作用不在於此。一如普京10月21日在瓦爾代俱樂部年會上被問到「北約將俄中視為一個統一的威脅，兩國是否應該結盟給予回應」時表示，與北約不同，俄中不和任何國家敵對，兩國關係友好而互利，之間不存在排外的軍事集團，也沒有建立軍事同盟的想法。中俄兩國高層互動到達了前所未有的高度，中俄兩國外長也都明確說過「合作永無上限」，但兩國戰略維度合作的意義不在於「搞小陣營」，這在第一次世界大戰之前的歐洲就已經被證明是危險的無用之功。

2019年6月5日，中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普京會談。這是兩國元首在會談前握手。（新華社）

關於俄羅斯會否協防台海，其實也就不那麼重要：對現階段的俄羅斯而言，一個「東升西降」的世界局面是有利的。這既幫俄羅斯緩解它所面臨的地緣壓力，也可讓其「乘中國的東風」。中俄戰略合作的意義，除了「互不捅刀」以外，便在於在不同的戰線對對手形成牽制，令美、日、北約、澳英美聯盟等勢力在試圖對中俄任一國有所圖謀時，都不得不為另一國保留餘力，有所顧忌。

而對中國而言，北京應很清楚國際場上利益和實力永遠比「友誼及承諾」更重要，知曉俄羅斯作為關鍵第三方，在最終時刻到來之前會一直保持戰略模糊，待價而沽。但最起碼，俄羅斯不會是「不確定隱患」，不會在「背後插刀」。對中國而言，有這一點就夠了——事實上這也是中國面對美國以外所有其他角色的態度：能爭取就爭取，爭取不了就盡量以或柔或剛的方式令其維持中立。