台海危急・一｜從被動到主動　中共「操之在我」扭轉局面

台海局面發生逆轉，中美台戰術博弈的主動權正轉到北京一邊，隨着中國大陸展現出不惜一戰也要遏制台獨、完成統一的決心，在台灣海峽存續多年的「主動-被動」關係正被改變。

此前，中共一直聲言「解決台灣問題的主動權掌握在中國大陸一邊」，在「是戰是和」的戰略格局上也確實如此：無論毛時代根據國際形勢需要炮擊金門，誓言「解放台灣」，還是鄧時代將「一國兩制，和平統一」作為對台政策主軸——兩岸狀態的戰略主動權確實掌握在中共手裏。

但另一方面，在中美台圍繞台灣展開政治博弈的「戰術」層面，中共又總是陷入被動應對的不利局面。

本系列文章共五篇，此為第一篇。



無限容忍的綏靖過往

自兩岸分治以來，美國就把台灣作為籌碼，根據自身需要，通過階段性調整對台關係，刺激中共作出回應。台灣問題是中國最大的軟肋，因為「一個中國」原則事關國家主權與領土完整，不能放棄，在美國打「台灣牌」時，只能被動回應、受制於人。

在台灣，自李登輝以降，台獨便一路發展，經陳水扁到馬英九，再到蔡英文，台灣政治一路演變，中共的對台政策也一直根據台灣內部政治的變化而變化。無論在經濟上「惠台」還是在軍事上施壓，亦或是兩岸交流、外交爭奪等，中共多是基於台灣方面的變化而被動回應，很少主動出擊，做出能牽引台灣被動回應的施動行為。相反，往往是台灣牽動大陸，令北京做出被動回應。

特別自特朗普時代中美關係全面惡化以來，中國崛起威脅到美國在西太平洋的霸權利益，美國遂持續挖掘台灣地緣價值，全面強化在台海的軍事存在以及與台灣的官方聯繫，提高對台軍售數量與武器水平、美軍機起降台灣，軍艦不時經過台灣海峽，國會與白宮互動，連續通過多個有關法案，支持發展與台灣官方關係，強化對台軍事和外交支持，掏空了美國堅持多年的「一中」政策。台灣方面也在蔡英文執政下，通過加緊與美國的聯繫，以謀求實質台獨。

中國大陸國慶期間，逾百架次解放軍戰機近日進入台灣西南空域：

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針對美台這些顛覆、解構「一個中國」的動作，中國大陸無論在文宣上回應，還是政治外交上抗議譴責，軍事上隔海開展軍事演習等，都未能逃脱「美台先刺激，北京再回應」的被動應對模式，未能展現「操之在我」的從容主動。這就導致不僅美台好像看破了北京手腳，篤定北京不敢動武，互相勾連加緊向台獨掘進，其它一些國家也有樣學樣，試圖通過在台灣問題上投機，從北京或台北獲得好處，兩岸為此均投入了不可估量的外交與經濟資源應對。

這種情況直到最近，伴隨着中國政治周期變化，中共也開始在台灣問題上展現出寧可不惜一戰也要完成國家統一時，才得以扭轉。

最近中美關係的一個顯著變化，是雙邊關係開始在對抗中緩慢回調。不久前兩國領導人拜登和習近平通了電話，孟晚舟獲釋回國，楊潔篪與沙利文（Jake Sullivan）在瑞士會晤，在台灣問題上拜登政府也比特朗普政府更為謹慎。但就在這種情況下，北京最近開始主動在台灣問題上出牌。

10月1日到4日，中國國慶假期期間前四天，解放軍一共出動了149架次軍機進入台灣空域，其中最高峰一天達到56架。評論認為這已經不是一般的軍事演習，而是實戰演練，如果北京需要隨時可以把演練轉化為作戰行動。

習近平紀念辛亥革命110周年，強調「實現統一」與「審判台獨」，引現場掌聲雷動：

與此同時，如果回顧最近以來解放軍在台灣海域進行的軍事演習，也可以發現，這些演習不僅帶有極強的實戰味道。而且，這些分散在台灣島不同方向的演習，假使在某一時點集中呈現，它就是一場具有強烈針對性的大型登陸作戰。而何時發起作戰行動，主動權完全在大陸一方。

另外在政治上，雖然大陸「惠台」並未停止，習近平等對台決策層官員仍堅持「和平統一」，但有關涉台問題表述的火藥味正越來越濃，從台灣「必然統一，也必須統一」到「台獨……是民族復興的最大隱患」、「台獨分子……必將遭到歷史審判」等用詞，人們可以輕易解讀出習近平等人推進統一的意志。在兩岸關係上，中共已經不再是被動地對美台刺激性動作做出回應，而是開始主動出手，推動台海格局向統一發展。

美台的最核心焦慮

美台以及國際社會顯然都認識到了戰爭風險，或者說都開始在台灣問題上一反「主動刺激中國回應」的常態，反而越發被動地應對中共的台海戰術。

台外交部長吳釗燮10月18日表示，國際挺台聲浪增加並不滿威權中國。（截自台灣立法院外交及國防委員會直播）

在2021年10月1日至4日解放軍高頻密軍機繞台後，蔡英文即投書《外交事務》（Foreign Affairs）尋求支持，台灣外交部長吳釗燮則不斷接受採訪尋求各國承諾，台灣軍方官員則稱兩岸已經進入「準戰爭狀態」；包括蔡英文今年「雙十節」的講話，都能從中窺探到美台的緊張情緒。

美國方面，10月6日，沙利文在瑞士和中國同級別官員會面後接受BBC訪問時明確表示「我就明說吧，我們現在就會採取行動，力阻那一天到來（Let me just say this, we are going to take action now to try to prevent that day from ever coming to pass）」。聯想到近來美軍越來越頻密的軍艦航行和聯合演習，反而令人察覺到一絲焦躁的情緒。

英國《金融時報》刊登「台灣關鍵時刻越來越近」撰文指出，過去數十年來，「美國會否為台而戰」的問題還相當抽象，但現在這個問題已經愈來愈迫切了；《紐約時報》也以「美國與中國大陸因為台灣進入危險領域」為題，指出台灣已成為美中日漸分歧與對抗關係中的核心，形容中美台的關係已經缺乏絕緣體，一觸碰就可能引發戰火，甚至指出解放軍武統台灣已變得「可以想象」。

情勢變化，使得美國不得不為了所謂「保衛盟友」以及自由民主的承諾，乃至美國在台灣及西太平洋的地緣利益，而被動應對，隨着中共對台決策思路轉變，台海地區「攻守之勢」出現逆轉。如何應對台海緊張情勢與隨時可能到來的台海變局，絕對是美台的最核心焦慮。

研究台灣議題的胡佛學者祁凱立（Kharis Templeman）於10月19日參加由台灣國防安全研究院、美國史丹福大學胡佛研究所及台陸委會共同舉辦的「美中關係變動下的兩岸情勢」國際研討會時表示，是北京對台政策失敗，以致台海關係比五年前惡化。（中央社）

「主動-被動」的逆轉

可以這樣說，當中國大陸一改原來在台灣問題上無限容忍美台施動的「綏靖」姿態，展現出在台灣問題上破釜沉舟的勇氣，中美台在戰術博弈層面的主動權在短時間內就迅速易手，掌握在中國手中。

無論是對台軍售，議員訪台，台駐美辦事機構更名，甚至美國軍艦在台海周圍演習，所有借台灣議題對北京方面的壓力測試，曾經有效的手段如今正變得逐漸無效。

現在，中國已經讓世界媒體焦點和美國對外政策重心聚焦到台灣議題，並且隨時在中美關係進一步緊張時，通過對台海施加軍事壓力，逼迫華盛頓或台北表態並做出回應動作。而中共則好整以暇，收發自如，掌握了台海戰術博弈的主動權，軍機隨時可來也可隨時不來，若覺得有必要，隨時可以將圍繞台灣進行的實戰演練轉化為作戰行動；若覺得時候未到，時機不成熟，還可以温水煮蛙，久久為功——台海格局中的「主動-被動」關係已經發生逆轉。