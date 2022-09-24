二十大報告前瞻｜從兩權結合到兩權統一　強化對港「全面管治權」

依循於歷屆中共黨代會的慣例，即將召開的二十大上，中共總書記習近平代表十九屆中央委員會向大會所做報告中，必然會涉及港澳話題。考慮到過去五年香港發生的大小事變，再對比十八大和十九大報告，二十大報告中港澳部分將出現新的論述，而最重大的變化也許就是「全面管治權」與「高度自治權」將從十九大的「兩權結合」進階為「兩權統一」，且將持續強化中央對港全面管治權。



過去五年，香港發生了一系列大小事變，它們及其後中央層面的撥亂反正，以及對香港未來五年的總體佈局，將構成二十大有關港澳的新論述。2019年，香港爆發曠日持久的修例風波，一夕之間淪為近乎不設防的城市，激進示威者衝擊立法會、焚燒國旗、塗抹國徽、縱火、阻塞交通、對陌生人動用私刑、打砸商鋪、自製武器、毆打不同意見者、與境外勢力勾連……面對這樣的極端舉動，中央並沒有貿然出手，而是在特區政府確實管不了、管不好之後，從依法治港的維度推出港區國安法，並順勢而為，為確保愛國者治港對選舉制度進行修改。

2019年爆發的修例風波，將香港的深層次問題徹底暴露出來。（資料圖片）

港區國安法、愛國者治港、選舉制度改革，以及中央層面對香港由亂轉治、由治及興的階段研判，無疑將成為二十大報告港澳部門的構成內容。在北京看來，這都屬於完善「一國兩制」制度體系、重新將香港納入國家治理體系的必要之舉。在這些關鍵詞之外，值得關注的是，「全面管治權」與「高度自治權」將從十九大的「兩權結合」進階為「兩權統一」。

「全面管治權」最早於2014年6月10日在國新辦發布的《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書公開提出，這也是香港回歸之後中央推出的首份白皮書。白皮書說，憲法和香港基本法規定的特別行政區制度是國家對某些區域採取的特殊管理制度。在這一制度下，中央擁有對香港特別行政區的全面管治權，既包括中央直接行使的權力，也包括授權香港特別行政區依法實行高度自治。對於香港特別行政區的高度自治權，中央具有監督權力。

白皮書首次明確中央對港全面管治權，釋放了重大訊號，但當時並未掀起很大波瀾。緊隨其後，佔中運動爆發，次年「8·31」政改方案被離奇否決，及至2016年旺角騷亂，雖然從白皮書發布到十九大召開，香港政治風波不斷，但因很快就告一段落，香港繼續馬照跑、舞照跳，故全面管治權並沒有很快見真章，至少並沒有很快被香港社會感知到。

十九大報告的港澳部分首次加入「全面管治權」，強調「必須把維護中央對香港、澳門特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權有機結合起來」（簡稱「兩權結合」），並明確了「兩權結合」是「兩個確保」（「確保『一國兩制』方針不會變、不動搖，確保『一國兩制』實踐不走樣、不變形」）的前提。

2017年10月18日，習近平在中共十九大上作報告。（新華社）

十九大之後，香港政治紛爭仍不斷，尤其是2019年修例風波的爆發，不僅將香港的深層次矛盾徹底激發激發出來，也讓各方再也無法對香港問題睜一隻眼閉一隻眼。北京也從以往的「有所為」轉而開始更加「積極有為」，從中共十九屆四中全會在涉港部分對於香港究竟該「堅持和鞏固什麼、完善和發展什麼」的頂層設計，駱惠寧、夏寶龍先後高配中聯辦、港澳辦形成的「夏駱新局」，中聯辦發言人制度的重啟以及兩辦針對香港問題的積極發聲表態，都不難看出北京已經徹底轉變治港思路，「全面管治權」也從紙面走向現實，並被香港社會切實感受到。

2021年全國兩會召開前夕，全國港澳研究會舉辦專題研討會，港澳辦主任夏寶龍在講話中特別提到，要落實愛國者治港，並完善「一國兩制」制度體系，並表示要「既尊重和保障香港依法享有的高度自治權，又切實保障中央對香港的全面管治權」。同年11月，中共十九屆六中全會推出中共歷史上第三份歷史決議，其中談到的港澳部分，兩次提到「全面管治權」，「維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權」、「黨中央審時度勢，作出健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權、完善特別行政區同憲法和基本法實施相關制度機制的重大決策」。再到習近平在香港回歸25周年大會上的講話再明確，「必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一」（簡稱「兩權統一」），「落實中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權是統一銜接的，也只有做到這一點，才能夠把特別行政區治理好。」

「全面管治權」從紙面走向現實的另一個表徵，是「中國共產黨」在香港更加理直氣壯的存在。香港回歸很長一段時間裏，港人深層心理結構彌漫着恐共、懼中、反共情緒，故此雖然中央對港擁有全面管治權，但「中國共產黨」在港始終束手束腳，一些原本於法有據的做法也被認為是對高度自治權的僭越。修例風波爆發後，不僅全面管治權開始落實，中國共產黨也以更加理直氣壯的姿態頻繁在香港拋頭露面。習近平訪港之後，香港各界開始密集「學習習近平講話精神」，更是前所未有。

香港回歸25周年之際，各界紛紛舉辦慶祝活動。（張浩維攝）

當然，這並非無跡可尋，也在預料之中。按照夏寶龍2021年2月關於愛國者治港講話之說法，「中國共產黨帶領人民締造了中華人民共和國，在我們這個實行社會主義民主的國家裏，可以允許一些人持不同政見，但這裏有條紅線，就是絕不能允許做損害國家的根本制度，也就是損害中國共產黨領導的社會主義制度的事情。『一國兩制』是中國特色社會主義的重要組成部分，中國共產黨是中國特色社會主義的領導者，是『一國兩制』方針的創立者，也是『一國兩制』事業的領導者，一個人如果聲稱擁護『一國兩制』，卻反對『一國兩制』的創立者和領導者，那豈不是自相矛盾？」

2021年11月，國新辦在香港立法會選舉結束後發表有關香港問題的第二份白皮書——《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，延續夏寶龍講話，進一步強化「中國共產黨」在香港的存在。比如白皮書中寫道，「事實充分證明，中國共產黨和中國政府是香港特別行政區民主制度的設計者、創立者、維護者和推進者」；「國家主體實行的社會主義制度與特別行政區實行的資本主義制度並行不悖，但主次關係不能顛倒。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是憲法確定的國家憲制秩序的核心，是國家憲法制度的靈魂，在特別行政區必須得到切實尊重和維護」；「不能以特別行政區享有高度自治權為由，排斥和對抗中央政府依法行使有關權力」；「香港特別行政區實行什麼樣的民主制度，事關國家主權安全，事關中央和特別行政區的關係，事關香港的長治久安和長期繁榮穩定，中央對此擁有主導權和決定權。只有堅持中央主導，香港民主才能健康發展。」

今年7月1日，習近平在香港發表回歸25周年講話時亦談到，「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特別行政區所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度。」

新一屆政府就職儀式在會展內舉行，國家主席習近平為新任行政長官李家超監誓。（美聯社）

除持續強化中央對港「全面管治權」外，以第三份歷史決議作為總綱，再結合習近平在香港回歸25周年大會上的講話，基本可以廓清二十大報告港澳部分的總體論述：一方面，重申「一國兩制」必須長期堅持，為確保「一國兩制」行穩致遠，必須完善制度體系，修例風波之後的舉措，既是修例風波這一偶然性事件倒逼的結果，也是香港回歸後重新納入國家治理體系的必要之舉；另一方面，重申經濟民生是檢驗良政善治的標準，推動香港融入國家發展大局，此一部分，將延續習近平訪港講話的「四點希望」——着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難、共同維護和諧穩定。而後者，也是未來五年中央治港以及評估特區政府治理效能的關鍵檢驗標準。