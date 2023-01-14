民進黨孤傳接班　國民黨難定一尊

去年底，民進黨在台灣地方選舉創黨史紀錄大敗，朝野政黨版圖再度「校正」，面向2024年1月13日將舉辦的總統大選，儘管民進黨與國民黨兩大主要政黨備戰心切，但兩黨黨內如今的眾生相，依循勝敗有別，各自浮躁，在下屆總統候選角逐的「海選」階段呈現出有別於以往的政治文化風景。



民進黨去年11月26日在地方選舉大敗後，接續在12月18日與今年1月8日的嘉義市長選舉與台北市立委補選兩場區域選舉吞下敗績，短短兩個月內苦嘗三連敗，可見頹勢不減；反觀國民黨一造，在久違的連戰連勝烘托下，黨眾歸心，終於一掃2016年下野後失敗主義瀰漫全黨的低迷氣氛，為2024年重返執政開出了有望的一道光。

台灣總統兼民進黨主席蔡英文在記者會承認選舉結果不如預期，即刻辭去民進黨主席以示負責。（影片截圖）

綠營「齊望一人」 藍營「眾望一位」

按台灣下屆總統大選日程回溯，有志競逐中央執政權的政黨遲至今年三、四月間必得確認角逐人選，除了民眾黨惟黨主席柯文哲一人「責無旁貸」外，民進黨與國民黨在勝敗氣勢有別下，各自出現了迥異且不同於兩黨傳統的競爭文化。

首先，在民進黨方面，全面以「去蔡英文化」因應「後蔡英文時代」是主要特徵，輔以黨內標誌性中生代，如前桃園市長鄭文燦、前交通部長林佳龍雙雙在去年底地方選舉一役中挫傷聲勢，反向拱升現任副總統賴清德「唯一接班」的地位；尤其鄭文燦、林佳龍兩人紛向賴清德表忠、視其為唯一黨主席候選與下任總統候選人，基本宣告民進黨集體在「後蔡英文時代」的最後日子裡，只會見到眾星拱月的風景，賴清德之後再無第二人。

相對於民進黨「唯賴是從」，全黨挑明2024年大選梭哈賴清德，勝選的國民黨內則暗潮洶湧。據了解，國民黨目前尚未決定2024年總統提名方式，預計將在農曆年後才開始討論。除了中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中率先宣佈參與2024年大選外，國民黨內部呼聲最高的還有高票連任的新北市長侯友宜，此外黨主席朱立倫的下一步，也相當受到外界關注，其中也不乏有對國民黨恐再次重演黨內分裂的焦慮心理。

2022台灣九合一大選，國民黨籍新北市長侯友宜得票超過113萬票，大勝民進黨對手林佳龍，連任成功。圖為11月25日晚間侯友宜陣營舉行選前之夜造勢大會，主辦單位表示現場湧入超過5萬人。（侯友宜競選辦公室提供）

可以說，在距離下屆總統大選日剛好一年整的當下，民進黨與國民黨整隊待戰的態勢恰恰相反，民進黨眾在敗選後，決意迅速揮別蔡英文，跨黨派共同拱立賴清德為唯一共主的形勢已定，賴清德成為孤傳接班。而國民黨則在勝選後，再次揚起各山頭表態力爭大位，或是等待東風起，年後多方競爭黨內總統大選初選之勢已難避免。

綠營無將只能孤傳 藍營共主缺位難定一尊

然而，有趣的一點是，綠營如今「齊望一人」，又藍營「眾望一位」的氛圍，十足不同於兩黨過去政黨發展的黨內競爭文化，結果是民進黨像極了過去的國民黨，一心追尋共主出世、穩定領導，而國民黨則在共主依舊缺位下，演繹了一場表面競爭激烈，猶如往昔民進黨式黨內博弈，卻實質無改秩序難定的局面。

就以民進黨為例，回顧上世紀90年代，同為律師世代出身的陳水扁與謝長廷，兩人一路纏鬥多年的「長扁之爭」，一直到陳水扁2000年當選總統才告一段落；在陳水扁主政的2000年至2008年間，民進黨內包含呂秀蓮、蘇貞昌、游錫堃、謝長廷等「四大天王」的權力平衡遊戲，也基本盤據了整段陳水扁執政期間，待2008年大選前夕，「四大天王」的表態參選，以及合縱連橫式競爭，亦不中斷。再到晚近的2019年，蔡英文競選連任之路，不料想半路竟能殺出一個黨內挑戰者賴清德，也令台北政壇震驚莫名。

這些案例基本表明了，民進黨政治菁英大多具一定對抗與競爭性，先「捨我其誰」，爾後才有妥協。陳水扁身上顯見的「衝突、妥協、進步」哲學，充分體現在彼時每個民進黨人的基因裡。

爾今，或因敗選傷害太過沉重，反向團結英系之外的各派系齊力保固賴清德，也或因黨內中生代菁英敗戰無力，失去進場門票，致民進黨人拔劍四顧只剩賴清德羽翼未損，別無他選，只能孤傳接班。但重點是，民進黨現在的「賴清德時刻」不屬常見，過去多以相互競爭進行政治汰換的節奏，今已淡卻，一個貌似團結，內裡失去原競爭衝突屬性的民進黨，不論是執政許久留下包袱所致，或是其他原因，民進黨正在遠離其創黨迄今所保有的政治競爭文化是不爭事實。

陳建仁（右）與賴清德（左）作為蔡英文前任與現任副手，一向被視為代表民進黨角逐2024年總統大選有利人選。（資料照片）

至於國民黨也正在走著反其傳統的道路。一般總結國民黨政治文化，經常會以「宮廷政治」約略概括，基本意指國民黨內官僚層級節制的屬性鮮明，重點是需要有一位輩分、威望與實力足以服眾的共主，方能駕得起這輛百年政黨的老車。過去的兩蔣、李登輝，到連戰、馬英九都屬於一個時間段裡國民黨內有能統治各方的共主型人物。

然而，打自馬英九卸任開始，國民黨已實際缺乏共主領導，固然國際與兩岸局勢變化、民進黨善於操作民粹見效，都是國民黨自2014年開始衰敗迄今的原因，但國民黨內急需共主頂天的政治文化不變，又在共主缺位的情況下，方使得團結兩個字這些年來，成為每一個泛藍支持者心中的痛。

進一步說，雖國民黨在過去幾屆黨主席選舉，乃至總統大選初選，開始擺脫了同額競選，出現競爭。但細究根本，此間發展並非國民黨人的政治文化「民主化」了使然，而是共主缺位，吸引黨內四方爭食資源，或者因為誰都無法服誰，以致群起相爭。簡言之，國民黨內之所以爭，在於缺乏共主型領導人物維持秩序穩定。

今次順勢去年底地方選舉勝選，放眼國民黨內有志展望2024年總統大選者，依舊滿滿的「宮廷政治」氣味，等待東風者多有，好事多磨，各懷鬼胎。反觀2016年大選，見蔡英文聲勢大好，彼時國民黨惟洪秀柱一人敢於承擔，這反面映證了國民黨內的政治競爭，並非文化使然，若非起於投機，即是不服眾下的秩序紊亂所生，屢試不爽。

總的來說，民進黨與國民黨捉隊廝殺多年，民進黨在準備送走蔡英文之後，走進了國民黨的共主文化老路，而國民黨依舊在有共主才穩定，缺乏共主即陷入混亂競爭的輪迴之中，「後蔡英文時代」下的兩黨秩序顛頗，顯然尚待時日重整。