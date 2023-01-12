「台獨金孫」主張不能懷疑美國　開了「台灣主體性」一個大玩笑

曾自稱「務實台獨工作者」的台灣副總統賴清德，即將接掌民進黨主席，也是目前代表該黨出征2024台灣總統大選枱面上最熱門人選。近期頻密下鄉參加「向黨員報告」座談會的賴清德，1月8日在台中場次「語出驚人」，批評台灣有人散播「懷疑美國」言論，「如果讓有心人得逞，台灣會很危險」。



還原賴清德這番「不能懷疑美國」之論，其理由在於美國曾在國民黨高壓統治時期，於背後幫忙「壓制專制獨裁的國民黨」，才令台灣一步一步走向民主成功的道路。賴清德同時讚揚蔡英文促進台美貿易的用心，並主張面對「中國威脅」，台灣要確保安全，除提高自我防衛力量外，「千萬不要讓有心人士故意塑造懷疑美國的言論成功，不然台灣會很危險」。

換句話說，賴清德認為台灣的民主成就，以及抗中的安全保障，幕後均有賴美國長期的支持，因此不能讓「疑美論」成為台灣的共識。賴清德曾與蔡英文競逐2020年民進黨總統提名，他當時獲得老獨派的鼎力支持，還被稱為「台獨金孫」。如今從這樣一位充滿「台獨魂」的台灣政要口中說出「不能懷疑美國」，無疑充滿了極大的諷刺。

1月11日賴清德（左五）接見美國華府智庫「2049計劃研究所」訪問團，他表示「台灣也會持續努力，在國際社會上扮演正面、積極的角色，和民主陣營共同捍衛印太地區和平穩定，促進世界更好」。（台灣總統府）

美國賜予台灣「民主成就」？

傳統的台獨派人士，推翻國民黨統治的目的，宣稱是為了「台灣人尊嚴」與「台灣主體性」。要知道國民黨政權1949年退敗台灣之後，正是因為朝鮮戰爭爆發重新得到美國的支持，故而「起死回生」。為了鞏固在台統治、圍堵「紅色中國」，國民黨政府肅清政治異見者的「白色恐怖」，背後也能看到美國的身影。誠如曾受國民黨白色恐怖政治迫害的已故台灣作家陳映真所言：

台灣50年代白色恐怖的慘虐，絕對不僅僅是說，國民黨的殘暴，蔣介石的沒有人性，我們要反對國民黨，不是這樣的邏輯。如果我們把我們的鏡頭從台灣往後拉，來看全世界的話，你就知道，戰後世界的形成，特別是戰後冷戰世界的形成，到處都充滿了這種不可置信的，不以暴力為羞恥的這種集體的屠殺，集體的摧毀，集體的虐待。

美國其實就是陳映真所謂戰後「不以暴力為羞恥」肆虐的主要「藏鏡人」，如今賴清德把美國比擬為台灣民主推動者的地位，民進黨的「民主前輩」們要是地下有知，真不知作何感想？

戰後受到美國奶大的國民黨政權，「相信美國」換來的下場，便是兩度遭到「出賣」，一次是1972年的《上海公報》，再一次是1979年與台灣斷交。接着便透過《與台灣關係法》喬裝登場，繼續將台灣作為其政治掌控的「新殖民地」性質，同時維持大量軍售至今，不分藍綠。

1950年7月31日，朝鮮戰爭期間，蔣介石親自到台北機場迎接到訪的美國麥克阿瑟將軍。（視覺中國）

台灣藍綠總統受美國「宰制」

當2000年民進黨首度成功挑戰國民黨執政權，主張「一邊一國」的陳水扁也是「不能懷疑美國」，對美國抱持的高度信任。最後又得到什麼結果？在其第二任期的2005年，陳水扁吐露真言，在剩下的總統任期中，要將國號改為「台灣共和國」，他做不到。

陳水扁卸任後的2009年，也在一份陳情書中坦言，他是「美國軍政府」的代理人，八年總統任內，他其實是「美國軍政府」在台灣的行政長官，始終服從「美國軍政府」的旨意，在許多事上接受美國在台協會（AIT）主席的指示。換言之，堂堂一位台灣選民直選出來的總統，其施政決策幾乎是受到美國宰制、在美國眼皮子底下進行的。

到了馬英九時期，改採兩岸和平路線，推動與中國大陸簽署《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）等協議，卻被美方認定兩岸走得太過接近。一場驚天動地的「太陽花運動」，便讓兩岸和平與和解「胎死腹中」。

陳水扁卸任後，曾稱八年總統任內，他其實是美國軍政府在台灣的行政長官。（視覺中國）

台灣對美「附庸」下載浮載沉

至於曾與賴清德為了大位鬥得你死我活的蔡英文，就算自稱「辣台妹」帶領台灣人民「抗中保台」，選擇對美國一面倒路線，把台灣所有的身家性命全部押寶在美國戰車身上，台灣又得到了多少的「主體性」呢？

可以看到，在美國的壓力下，蔡英文政府犧牲台灣人的健康安全，開放美國「萊豬」進口；還犧牲了台灣人的生命安全，與北京「死磕到底」；為了換取美國的「安全保障」，按着美國的規劃把台灣打造為「豪豬」、「武器庫」：為了歡迎佩洛西（Nancy Pelosi，台譯作裴洛西）等美國高官蒞臨，讓台灣面臨解放軍空前的圍島軍事演訓；為了迎合美國的「烏克蘭化」想像，讓台灣年輕子弟再度換上軍裝，越來越接近「全民皆兵」、「男女皆兵」的地步。甚至還把自詡為「保命符」的台積電人才技術，笑臉迎人的雙手奉送給美國，而且美國還將派遣官員「進駐」台灣的行政和立法機關。

滿懷雄心壯志要接下蔡英文執政棒子的賴清德，應該回頭看看蔡政府這六年多的時間，更應該回頭看看台灣在1950年之後一路走來的政治史，在美國意識形態主導下「唯美是從」的台灣，甚至「民主化」之後歷屆總統候選人都得赴美「面試」，台灣究竟是在往「尊嚴」和「主體性」的方向進步？還是在對美「附庸性」的霸權陰影下載浮載沉呢？

2022年6月2日，蔡英文在台灣海軍陸戰隊六六旅，聽取官兵介紹所使用的武器裝備後，實際扛起台製紅隼反裝甲火箭模擬操作，並表示「蠻好操作的」。（台灣總統府）

不能懷疑美國何以受「信賴」

賴清德要角逐2024年台灣總統大位，站在新的歷史十字路口的台灣，已不容政客在「親美」與「抗中」之間自嗨和自我催眠。

儘管中美結構性矛盾難解，但中美大國外交已將「新三不」（不支持「台灣獨立」，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」）的承諾擺到了領導人談判桌上。在國際形勢上，俄烏戰爭催化之下，無論是歐洲抑或是東盟，也浮現了區隔於美國的自主外交路線。在兩岸情勢上，北京對台灣「又拉又打」的統一呼喚必定只增不減。以上種種，都是2024年台灣新總統必須睜開眼睛面對的客觀環境。

或許賴清德一席「不能懷疑美國」說法，是劍指對手國民黨侯友宜的「不是強國棋子」之說而去，是着眼於台灣民選政治下的權力鬥爭。不過，與此同時，也暴露了賴清德這位「台獨金孫」的史觀內涵，以及對於現實和未來的眼界。賴清德要是只想接手蔡英文做一個「不能懷疑美國」的台灣總統，真的足以承擔台灣人民的「信賴」？