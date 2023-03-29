馬雲回國信號・一｜當前中國經濟大環境　是喜是悲？

馬雲的回國，引發了輿論一陣騷動。馬雲有那麼重要嗎？當然不重要。沒有馬雲的時代，中國互聯網依然闊步前行，沒有馬雲的阿里，張勇依然把公司發展的很好。



但，馬雲的回國，對於當前低迷的市場大環境是一個利好刺激，對於中國民營企業家來說也是信心大漲的一天。這被認為意味著內地經濟政策轉向的重要變化，意味著中國新一屆政府打造良好營商環境的堅定信心，也意味著對民營企業家的寬容和尊重。



的確，這是一個急需重拾信心的時代！特別是民營企業尤其需要定心丸。馬雲回不回國不重要，重要的是馬雲回國的消息。這些鋪天蓋地的消息，將成為一個風向標，影響著中國企業家的信心。那麼，今天中國經濟大環境究竟如何？大環境下的民營企業生存境況究竟如何？中國民營企業們在期待什麼？本系列將一一拆局。



今年1月，有報道指馬雲抵港。泰國首富謝國民前來香港，與馬雲相談要事。（視覺中國）

去年底開始，坊間就有馬雲回中國的傳言，並形成一個「馬雲到哪兒」指數，通過這個指數來觀察民營經濟政商環境寬鬆度的變化。3月28日，雲遊了近兩年的馬雲，突然現身杭州，立即成為頭等大新聞，這個指數大幅飆升。當然，這是「玩笑」研究。

馬雲回國，為何成為熱門事件？

有人說，馬雲代表著中國民營經濟、外資企業和科技界的信心。這麼說，筆者都感到擔憂。那麼，馬雲回國背後釋放了什麼信號？

從今年前2個月經濟復蘇的一些不尋常說起。

不尋常一：經濟整體復蘇，工業增加值上升，為什麼工業企業利潤大幅下跌？

官方資料顯示，1-2月份，全國規模以上工業增加值同比增長2.4%，比2022年12月份加快1.1個百分點；兩年平均增長4.9%。但1-2月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額8872.1億元，同比下降22.9%，去年全年下降4%，同比降幅擴大18.9個百分點。其中，外商及港澳臺商投資企業降幅最大，達到35.7%，私營企業降幅也達到19.9%，股份制企業下降19.4%，國有企業稍微好一點，下降17.5%。

國務院總理李強在首場記者會強調，民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大。 （Reuters）

利潤總額是量、價、利潤率三項乘積。量下降、價下降和利潤率下降，這三種情況都存在。降幅明顯的是上游採礦業。去年能源危機，煤炭、黑色金屬等價格大漲，利潤其實主要靠上游採礦業支撐。但是，今年能源價格下跌，PPI下降，採礦業利潤下滑。前2個月採礦業利潤同比下降0.1%，去年全年為48.6%，大降48.7個百分點。

去年全年的製造業利潤同比下降13.4%，今年下降幅度更大，達到32.6%。由於出口下滑、國內需求不足，可能量下降的因素大一些。比如化學原料和化學製品製造業去年全年是-8.7%，今年是-56.6%；汽車製造去年全年是0.6%，今年是-41.7%；電腦、通信和其他電子設備製造業去年全年-13.1%，今年是-77.1%。

不尋常二：廣義貨幣（M2）大增，社融開門紅，新增信貸創紀錄，2月CPI為何反而下滑到1%，經濟復蘇之際卻呈通縮之勢？

信貸「開門紅」在2月強勢延續，好於市場預期的同時，新增人民幣貸款和社融規模雙雙創下歷史同期最高紀錄，M2增速也創下近7年新高。中國人民銀行3月10日公佈的資料顯示，2月份人民幣貸款增加1.81萬億元，同比多增5928億元。社融開門紅、新增信貸創紀錄，主要是政府債券、國企央企中長期借款拉動，占到了全部新增貸款的六成，新增資金主要流入投資領域；而私人企業、家庭部門的融資需求和投資信心依然不足，占全部新增貸款的比例僅為11%，新增資金很少流入消費領域。

資料顯示，1月和2月，住戶貸款分別只增加2572億元、2081億元，中期長期貸款合計同比少增3874億元；企業債券淨融資分別只有1486億元、3644億元，合計同比少增4318億元。

不尋常三：社會零售反彈明顯，尤其是餐飲恢復強勁，但是為什麼消費景氣指數抬升沒能推動通脹上升，出現「量升價降」反常的現象？

今年消費反彈主要來源於疫後供給端限制下降、消費場景恢復，同時恰逢春節，出行、零售、旅遊、餐飲消費大增。供給推動強於需求拉動，數量因素大於價格因素。反過來說，需求端對消費的拉動作用有限，大類消費需求低迷還拖累了消費復蘇。

外界都在期待中國經濟復蘇。（視覺中國）

資料顯示，更能夠反映家庭真實需求的核心CPI在2月份回落到0.6%，更能夠反映家庭真實購買力的大類消費反而下跌。占社會零售總額比重達到8.6%的汽車銷售下降9.4%，通信類銷售下降8.2%。

不尋常四：地方政府專項債下達工作前置，央企國企中長期貸款大增，專案開工率超往期水準，為何固定資產投資開局卻遠低於往年，基建投資和製造業投資同比增速還有所下降？

從全年來看，固定資產投資的特點是「前高後低」，一般是強勢開局、平穩收尾。前2個月，固定資產投資同比增長5.5%，較去年12月上漲0.4個百分點，但較去年1-2月卻下降6.7個百分點。其中，基礎設施投資和製造業投資同比增速分別比去年全年下降0.4個百分點、下降1個百分點。

主要原因是市場投資信心不足，資金在銀行系統中空轉，信貸的真實使用率下降，公共投資支出乘數不足，民間投資信心低迷。另外，受到地方政府的杠杆率約束。隨著地方政府杠杆率上升，以債養債、借舊換新和填補工程公司欠款的資金會持續增加，出現M2和新增社融高增長、公共投資增速卻下降的情況。

資料顯示，1月和2月，狹義貨幣(M1)同比增速分別只有6.7%和5.8%，M2和M1之差走闊，說明資金活躍度低；前2個月，國有控股投資同比增長10.5%，民間固定資產投資同比增長只有0.8%，分別比去年全年上漲0.4個百分點、下降0.1個百分點。在固定資產投資中，民間投資占比為55%左右。公共投資支出乘數不足，私人投資跟進緩慢，基建和製造業的投資增速自然下降。

不尋常五：房地產的全面復蘇，投資、施工、新開工和竣工四個指標都大幅度上修，但是為何沒有帶動政府土地使用權出讓金收入改善？

房地產復蘇的強勁部門在銷售端，投資端的改善更多體現在現有項目上，尤其是跟「保交樓」相關的竣工項目上，尚未完全帶動拿地市場復蘇。前2個月，在22個重點城市中，大部分尚未啟動今年第一輪集中土地拍賣。

房地產是中國最重要的支柱產業。（視覺中國）

不尋常六：以美元計價的出口跌幅收窄，對歐洲、日韓均改善，對東盟強勁反彈，但為何對美國出口繼續下滑？

資料顯示，前2個月，對美國出口額同比下降21.8%，降幅還擴大了2.3個百分點，較去年同期回落35.6個百分點；對歐盟、日本出口額分別下滑了12.2%、1.3%，降幅均有所收窄。

對美出口繼續惡化，可能與美國對華技術封鎖不斷升級有關。美國技術封鎖升級，晶片產品的進出口受阻受限，同時中國方面採取國產替代策略，加大國產同類產品的採購比例。

資料顯示，在機電產品中，積體電路、自動資料處理設備及部件出口額分別下降25.8%、32.1%，較去年同期大幅度回落53.5和41.8個百分點。此外，高新技術產品出口額下降18.7%，較去年同期相比回落33.4個百分點。

中美晶片戰。(路透社)

不尋常七：經濟復蘇之際，為何失業率反而上升？

2月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.6%，高於預期5.3%，前值5.5%。其中，16-24歲勞動力調查失業率為18.1%，較前值提升了1.4個百分點，青年就業形勢較為嚴峻。

原因可能：一是經濟復蘇尚未帶動就業市場，企業部門還沒擴大雇傭人數，尤其是作為就業主力軍的民營企業投資信心還不足；二是春節後，從農村返城找工作的人口增加，三四線城市原本隱性失業的人數開始暴露。

內地大學生面對就業難的困境。(資料圖片)

總體上，前2個月，經濟復蘇明顯，但存在一定的結構性問題，如家庭購買力不足尤其是大類消費需求下降、民營企業投資信心低及預期不穩定、地方政府杠杆率高及公共支出乘數下降、失業率高尤其是青年失業率較高、私人融資不振與存量房貸利率偏高、對美出口和技術貿易下滑等。

這些結構性問題又是根本性問題，將制約經濟持續恢復及長期增長。高頻資料顯示，3月份經濟復蘇邊際有所放緩。