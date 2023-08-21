2024台灣大選｜前瞻、綠能、ECFA、軍演：台灣不能再當山道猴子

觀察近日的台灣選舉，內政與兩岸成了討論焦點。



首先是內政治理，「前瞻」與「綠能」毫無疑問是關鍵字。「前瞻」是指2017年民進黨政府推出的「前瞻基礎建設計劃」，其預算總體高達8,400億新台幣，包括4,241億的軌道建設、243億的綠能建設、733億的數位建設、改善淹水的水環境建設、改善發展落差的城鄉建設等。但2022年新竹市立棒球場弊案爆發後，前瞻就成了貪腐、圈地、分贓的同義詞，近期更是爆出高雄81億漁港、屏東25億棒球場等天價工程，加上暴雨過後各地頻傳災情，引發外界質疑治水工程的執行，「前瞻等於貪腐」的敘事再被強化，民進黨也被推上輿論的風口浪尖。

「綠能」更是嚴重。事件起於8月9日侯友宜公布能源政策、主張重啟核四後，民進黨籍立委賴品妤痛斥「重啟個屁」，侯友宜競選辦公室隨後回擊，「是不是擔心擋了自家再生能源財路？」接著賴品妤之父賴勁麟被發現，不僅擔任專營綠能的雲豹能源董事長，還掛名18家綠能公司負責人，專接民進黨政府的大小綠能標案。消息一出，「雲豹小公主」賴品妤的負面聲量急速飆升，綠能則與前瞻一樣，成了貪腐、利益輸送的同義詞。

侯友宜。（Facebook@侯友宜）

接著是兩岸，「ECFA」與「軍演」是這一領域的最強勢話題。8月17日，大陸商務部發言人束玨婷披露對台貿易壁壘調查的最新進展，指台灣已涉嫌違反WTO相關規則，並稱商務部將結合貿易壁壘調查情況，「研究對ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）採取相應的措施」，國台辦也對此表示支持，引發了「ECFA可能終止」的相關討論。雖說海協會副會長孫亞夫曾緩頰「大陸沒有要取消ECFA」，卻依舊難止輿論猜測。

軍演則是賴清德訪美的後續產物。8月19日解放軍東部戰區發佈消息，稱將於台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，以對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁發出嚴重警告。從時序發展來看，這是繼2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台、2023年4月蔡英文過境美國會晤眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，解放軍第三次圍台軍演，雖說台灣社會已不如前兩次驚慌，但時逢2024大選選戰，軍演投下的政治漣漪，正在擴散。

而以上4個話題都指向同一關鍵：民進黨8年執政，已幾乎顛覆台灣的生存根基。

8月19日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。（微信公眾號@央視軍事）

毀天滅地的失德政權

首先是被諷「錢沾」的前瞻計劃，基本上就是民進黨徹底腐化的縮影：大量預算被撥往綠營執政縣市、令人匪夷所思的巨額工程拔地而起，背後多是不堪入目的官商勾結與分贓。

例如前述的高雄前鎮漁港，便是在民進黨的陳其邁上任後，被火速批准了81億元經費；屏東的25億元造價棒球場同樣令人瞠目結舌，根據評估報告，未來球場年收3,939萬元、年支出1,367萬元，每年淨收入只有2,572萬元，要百年才能回本，且其工程由隆大營建公司統包，而隆大獨立董事陳金德正是前高雄市長陳菊人馬、如今的信賴之友會秘書長，外界因此批評是「債留曾孫」、「綠友友」。

而部分國民黨執政的弱勢縣市，就成了政策歧視下的犧牲品。例如8月上旬颱風強降雨引發南投災情，陳建仁冷血諷刺南投治水不如高雄、未「超前部署」，結果反被國民黨拿著數據回擊：民進黨執政的高雄治水預算超過189億，國民黨執政的南投卻要地方政府自籌；且在統籌分配款上，高雄有342億預算，南投僅有63億元，還不如一個前鎮漁港。

安倍昭惠在高雄市長陳其邁、監察院長陳菊、高雄市議會議長康裕成等人陪同下到紅毛港保安堂。（聯合報）

接著是與前瞻計劃同樣惡名昭彰的綠能，其致命之處在於，民進黨設下根本不可能達成的2025非核家園、綠能20%的政策目標，不僅造成全台缺電、衝擊製造業，也讓台灣廠商面臨高碳稅的未來威脅，埋下產業出走、景氣再下行的隱憂。

而綠能產業的野蠻生長，同樣導致了官箴敗壞。除前述的雲豹能源外，以筆者故鄉、光電建置全台第一的台南為例，鹽地光電、農地光電、漁電共生等項目近幾年內大肆入侵農田魚塭，當中涉及了圈地、打通關節、恐嚇示威民眾等駭人情事，且2022年九合一大選前夕的88槍事件、2023年初的台南市議長賄選案、台南市前經發局長陳凱凌收賄與接受性招待案，也皆與各方爭奪綠能利益有關。台南市議員謝龍介由此感嘆，如今的台南滿是「官商黑金槍」，比官商勾結更加嚴重。

再來是ECFA與軍演，如果說前瞻與綠能只是凸顯民進黨的貪婪，那麼對兩岸互信的大肆糟蹋，便是暴露民進黨毀天滅地的徹底失德。

國台辦發言人朱鳳蓮（圖）8月18日答記者問表示，根據對台貿易壁壘調查初步調查結果，台灣地區對大陸採取貿易限制措施，不符合ECFA關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，支持相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。（VCG）

其中，ECFA不僅是兩岸和穩交流的象徵，也是台灣經濟不可忽視的重要存在。在ECFA作用下，台灣早收產品對大陸出口，由2010年的181億美元，增加至2021年的231億美元，累計省下約88億美元關稅。雖說從數據上來看，ECFA只會影響20%左右的台灣對陸出口，但當初篩選早收產品時，便是以嘉惠傳統產業、照顧中小企業為主要原則，因此ECFA一旦停擺，台灣的傳產與中小企業便會承受巨大衝擊，而民進黨當然知曉此事，否則便不會滿口嘲諷「糖衣毒藥」卻還「繼續吃毒」。

但要口是心非也需環境允許。回顧民進黨執政以來的對陸姿態，明顯是仗著馬時代積累紅利雄厚便隨意揮霍，既要仇中選票、又要經濟選民，即便大陸近年來已陸續針對各種農漁產品祭出警告，民進黨卻依舊故我、甚至變本加厲。而其背後，是民進黨毫無責任感的賭徒心態，今年4月陸方對台啟動「貿易壁壘調查」時，台灣各界擔憂波及ECFA，陸委會主委邱太三仍稱堅「調查與ECFA並無直接關係」，就算是商務部已經發聲的當下，民進黨仍在心存僥倖，想賭北京的虛晃一招，全然不顧賭輸之後，台灣民眾與產業可能面臨的生計問題。

而近年三次的圍台軍演，更是凸顯民進黨執政對兩岸現狀的嚴重顛覆。與終止ECFA相比，戰爭對全台民眾的成本無法估量，更不該兒戲對待、等閒視之，但民進黨許是賭北京會顧念國際形象、考量動武成本、擔憂美國介入的不確定性，因此屢屢配合美國玩火，卻忘了即便戰爭沒有爆發，衝突的恐懼也足以造成傷害，例如勸退外資、迫使產業出走。且兩岸分明有和平之路可走，民進黨卻為了選票、對美輸誠等一己私利，步步將台灣推入戰爭陰影，做著毀天滅地的舉動，卻又一副「天塌了與我無關」的態度，何其荒唐。

解放軍東部戰區發布轟炸機掛實彈起飛的畫面。（東部戰區）

山道猴子的悲劇

從前瞻、綠能、ECFA到台海軍演，民進黨的貪腐墮落可見一斑，其短視自私更是無從遮掩。8年下來，只要執政不要良政，只管銀子不顧孩子，民進黨早已沒了過往的「清廉、勤政、愛鄉土」理想，唯餘強自粉飾的皮囊，被黑暗的慾望不斷驅使前進。

此情此景，正如台灣近日熱議人物「山道猴子」。這一角色出自YouTube影片《山道猴子的一生》，是位喜愛騎車跑山，但財務狀況堪憂的年輕人，雖有勉強能溫飽的工作，也有幾位知心好友，卻在慾望驅使下一步錯、步步錯：分明背負卡債與學貸，卻耗費鉅資購買重機、甚至不惜冒險非法信貸；分明財務狀況不佳，卻為了用錢綁住物質女友，打腫臉充胖子資助對方購車改車；分明能更細水長流經營網紅事業，卻為了迅速變現而猛割粉絲韭菜。最終「山道猴子」債台高築、與知心好友決裂，並在一次山道競速中，撞上卡車意外身亡。

這一過程，雖是青年被慾望趨勢、墮落以至無可救藥的展演，卻也是台灣政治的意外隱喻。民進黨正如劇中的「山道猴子」，步步沉淪卻執迷不悟：面對好友當頭棒喝，「山道猴子」選擇飆車質問：「為什麼大家都針對我啊！」、「這些廢物，就是見不得別人好啦！」；如此態度，像極了慣於轉移焦點與諉過的民進黨，例如稱質疑高雄81億漁港者是「北部見不得南部好」、質疑雲豹能源與賴勁麟者是「見不得優秀公司賺錢」、質疑民進黨玩火導致軍演者是「被中共統戰要干預台灣選舉」、「中共同路人見不得台灣好」。

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而「山道猴子」做事不留餘地、不懂止損，同樣令自己的路越走越窄：為報復出軌女友，「山道猴子」在社群媒體上披露兩人的金錢關係，結果反遭部分網友群嘲，使其被迫脫離原有跑山社群；之後「山道猴子」被好友質問，獨自一人上山競速，又在山路彎道高速超車，不給自己的生命安全留絲毫餘地，最終慘死卡車輪下。而民進黨何嘗不是如此？早在北京開始針對個別農漁產品出手時，民進黨就該有所警覺，卻放任情勢發展到ECFA可能被影響的境地，成為自己選情、全台民眾的不定時炸彈；同樣的，早在各方示警「2025非核家園」必然導致缺電時，民進黨就該酌情調整，卻還是放任情況失控以至跳電頻現，引發了更多民怨。

從現實來看，民進黨不只自己當「山道猴子」，還綁架全台一起當了8年「山道猴子」，成日於危險山路玩命狂飆，錯把運氣當「技術過硬」，志得意滿、沾沾自喜。只是「山道猴子」超車瞬間，不會設想自己將滑往對向車道，也無法預測下一秒會有卡車出現，民進黨恐怕也是如此。

2024年起，前瞻的腐敗、缺電的現實、ECFA的存續、兩岸的兵凶戰危，都會是遮無可遮的嚴重危機，而民進黨作為「山道猴子」，恐怕除了執迷不悟、不留餘地外，也難有其他應對方式。情況如此，台灣民眾是否還要跟著狂飆？取決於2024的那張選票。