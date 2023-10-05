亞洲多地旅客入境數差距懸殊　中國吸引力大不如前？

疫情期間，人流不能隨便跨境流動，但隨着進入後疫情時代，各國國門紛紛重新打開，忍耐三年不能旅遊的心情一下子被釋放，機場也重新熱鬧起來。

然而，美國《華爾街日報》早前報道指出，中國的最新問題，是「外國人不願來了」。數據顯示，內地2023年上半年出入境的外國人僅843.8萬人次，和2019年相差懸殊，足足下跌近83%。

《香港01》搜查了日本、韓國、台灣等多個亞洲鄰近國家或地區的數據，冀透過數據比較外國遊客赴華人數與鄰近地區的差異有多大。



首先看看中國。根據國家移民管理局公布的數據，2023年上半年，內地的外國人出入境人次為843.8萬。對比2019年全年數據，半年期大致按減半計算，2019年半年期的外國人出入境人次達4883.8萬。因此兩者可以說是相差懸殊，足足下跌了近83%。

以上海這個被認為是內地最國際化的城市為例，據上海統計局公布的數字，今年1到6月，到訪上海的外國人僅為75.62萬人次，對比2019年同期的332.86萬人次，今年甚至不及2019年同期的四分之一。

接下來看看鄰近國家或地區的數據差異到底有多大。據日本政府觀光局消息，光是7月份，訪日外國旅客人數就達到320萬600人，比起前期增長11.9%，更是2022年7月的16倍，也恢復到2019年7月的77.6%水準。

若半年期大致按減半計算，日本上半年旅客數已恢復至疫情前同期的六成。（Facebook@成田空港 Narita Airport）

日本國家旅遊局公佈的2023年首半年的旅客數據顯示，1月至6月期間，已有1071.2萬名外地人訪日。若以此節奏持續復甦下去，預計到2023年底，海外訪日遊客人數將突破2000萬人次。不過仍遠不及2019年時的水準，當年上半年旅客訪日外國遊客為1663萬人，全年訪日旅客總人數超過3188萬人次，皆創下歷年新高。

至於鄰國韓國，據韓國觀光公社統計數據顯示，上半年訪韓外國遊客為443.1萬人次，已恢復至疫情前同期（2019年上半年）的52.5%，其中在4月份，外國遊客更是按年比暴增595%。而在2019年，據韓國官方估算，該年到訪韓國的外國遊客數達1750萬人次，創下歷史新高。

台灣交通部觀光局預估，今年赴台旅客人次將恢復疫情前，即2019年一半水準，設定600萬人次為目標。（視覺中國）

台灣方面，據交通部觀光局觀光統計資料庫數據，今年1至6月赴台旅客人數累計近269萬人。觀光局預估，今年赴台旅客人次將恢復疫情前，即2019年一半水準，設定600萬人次為目標。數據顯示，2019年全年赴台旅客約1184萬人次，創下歷史新高。

最後來看看新加坡，作為其中一個較早開關的國家，當地旅遊業復甦力度強勁。據新加坡旅遊局官網數據，今年上半年，新加坡入境遊客為628萬人次，同比增長超300%。全年遊客總數有望達1200萬至1400萬人次。而在疫情前的2019年，新加坡入境遊客為1912萬人次。

亞洲多地的旅遊業仍處於穩健復甦的路上。（新華社）

對上述幾個鄰近地區而言，疫情前的2019年都是入境遊客人次的高位，現時的數據與當年比較皆有一段距離。不過與內地相比，它們還是處於穩健復甦的路上，若半年期大致按減半計算，日本與新加坡上半年旅客數皆已恢復至疫情前同期的六成，韓國和台灣亦分別超過五成和四成半，而內地則只有一成七。