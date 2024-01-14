台灣總統大選2024 | 專家有話說：「綠光」籠罩台灣民主

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】 1月11日，賴清德在凱道造勢稱「只有你站出來，才能守住自由民主的未來」。縱觀賴清德的公開言論，「民主」幾乎成為最高頻的詞彙。作為以「民主進步」為名的民進黨的黨主席，以「民主」為口號自然是無可厚非。經過近16年在台灣的執政，民進黨統治下的台灣民主已經具有了鮮明的色彩，可惜不是純潔的白色，而是濃稠的綠色。

2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

雖然當前世界各地無一不追求民主，無一不標榜自己是民主的典範或燈塔，但是形式卻迥然有異。關於什麼是民主，無論是民眾還是學者，都仍然爭論不休。其實，在最開始討論民主的古希臘時期，亞里士多德在對各種政體的劃分過程中界定了民主政體。他的政體劃分有兩個維度，一個是「多少人統治」，一個是為「多少人的利益服務」，基於此劃分出了六種政體。而與一般認知不同的是，在六種政體中，民主是指「多數人統治」但卻「為少數人利益服務」的政體，不是一種好的制度！事實上，這兩個維度恰恰是當前關於民主定義爭論最多的兩個選擇：究竟是要「價值民主」還是「程序民主」？「多數人統治」是程序民主，「為多數人利益服務」是價值民主。但「價值民主」以結果為論，實際目標很高，也很難保證。相對而言，「程序民主」強調過程，可以用「看得見」的制度去確認。因而以美國為代表的大多數國家或地區都更強調程序民主。

2024台灣大選，1月13日晚民進黨當選人賴清德向支持者致意。（梁鵬威攝）

台灣的民主化進程開啟於上世紀80年代，主要模仿對象就是美國的民主制度。希望通過程序的民主保障價值的民主。然而，四十多年來，台灣的民主既沒有實現價值，甚至都難以保證程序。從價值民主來看，台灣人民的權利正在流失。在民進黨過去八年的執政中，隨意侵害人民的權利，侮辱人民的智商。美國的「萊豬」想進就進，日本的「核食」不吃也得吃！學術論文抄好抄滿，前瞻計劃應貪盡貪！一旦民意奮起，那就是「絕對機密」要封存30年，爾等草民不可窺探；一旦選情有變，就是「大陸介選」，要選擇戰爭分子才可「和平保台」。

民主政治的邏輯是，執政者為了獲得人民的支持就會照顧人民的利益，否則就會被人民「用選票教訓」。那麼，大多數人民都不滿的民進黨可以換掉嗎？很難。因為在相對多數決定的制度下，民進黨根本不需要大多數人民的支持。就像當前的選舉一樣，由於藍白分裂，儘管面對超六成人民的不滿，民進黨只要拿到不到四成的基本盤就可以高枕無憂地當選，根本不會管其它六成選民的權利。所以，你罵我「賴皮寮」，我就賴給你看；你說我有不雅影片，我就不公布結果；你能奈我何？民進黨就是喜歡這種「你看不慣我卻又滅不掉我的樣子」。因為台灣的民主是綠色的，是出軌可諒解、貪腐可無責的原諒色。

民進黨總統候選人賴清德13日上午到戶籍所在地台南市安平國中投票所投票。（賴清德競選總部提供）

台灣的民主本不是虛假的，但隨着綠色的侵染卻逐漸變成了更隱蔽的獨裁。1986年12月，成立不足3個月的民進黨就參與了「第三次增額國大代表選舉」，由此開啟了「以選致富」的發展歷程。民進黨參與選舉以文宣見長，其核心在對人心的蠱惑，讓人民自以為是在行使民主權利，實則早已經被民進黨的文宣所洗腦。2000年，長期宣傳「台灣人出頭天」的民進黨推出極具勵志經歷和演講口才的陳水扁參選。引得選民「肚子扁扁也要挺阿扁」，實現了台灣的第一次政黨輪替。而台灣選民「扁肚相挺」的「台灣之子」陳水扁卻在八年執政中極盡貪污之能事。甚至連民進黨自己人都看不下去，組建紅衫軍「倒扁」，才有了2008年的黯然下台。

本以為一蹶不振的民進黨迎來了文宣（騙）術更加了得的蔡英文。自2010年參選新北市長以來，蔡英文憑藉虛構的「三隻小豬」就能獲得巨量的政治獻金，還能順帶攻擊對手。超越了民進黨「錄音帶」、「走路工」等造謠抹黑的傳統藝能，蔡英文以「間接影射殺傷力最強」為風格，從邊緣到中心，逐漸形成了對社會輿論的宣傳包圍，結成了愈加牢靠的「訊息繭房」。本着三人成虎、百人成真，「謊話說了一萬遍就是真相」的理念，民進黨豢養的網軍部隊瘋狂出擊，通過發布大量相關主題訊息強行帶風向，形成對民進黨有利的輿情走向，也影響和塑造着選民的認同和傾向，在無意之間變成民進黨的「鐵票」，心甘情願地用民主的方式選擇並不能代表自己利益的民進黨候選人。

民主制度曾經是台灣人的驕傲，但卻在民進黨的操弄下變成了為少數人謀取利益的工具，不僅在價值上沒有實現民主，在程序上也因為民進黨鑽營漏洞失去了程序的公平，使台灣人民僅僅只能收穫選戰的喧囂和選後的寂寞。綠光籠罩下的台灣，沒有民主可言。（本文作者翁明源，系四川省台灣研究中心研究員）